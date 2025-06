Đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 được vận chuyển an toàn đến tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh

Hôm nay 24/6, đề thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 đã được vận chuyển và bàn giao đến tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng quy trình và an toàn tuyệt đối.

Đề thi đã được vận chuyển đến điểm thi Trường THPT Mường Lát. (Ảnh: Văn Phúc).

Trường THPT Mường Lát, cách TP Thanh Hóa gần 250km, là một trong những điểm thi xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh. Điểm thi này có 409 thí sinh dự thi, trong đó, học sinh Trường THPT Mường Lát 315 em, còn lại là thí sinh tự do và học sinh Trung tâm GDNN - GDTX huyện Mường Lát.

Điểm trưởng điểm thi Trường THPT Mường Lát, Lê Văn Minh (Hiệu trưởng Trường THPT Quan Sơn), cho biết: “Đoàn vận chuyển đề thi do Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh điều động, trong đó có lực lượng công an áp tải, đã bàn giao đề thi an toàn tại điểm thi. Cùng với việc bàn giao đề thi, các lực lượng phục vụ kỳ thi như thanh tra, y tế, công an, quân đội và các cán bộ coi thi đến từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh cũng đã có mặt đầy đủ tại điểm thi”.

“Công tác bảo mật, đảm bảo an ninh cho đề thi, bài thi và toàn bộ điểm thi đã được triển khai nghiêm ngặt, theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Khu vực bảo quản đề thi được niêm phong chặt chẽ, có lực lượng công an trực 24/24 giờ, hệ thống giám sát an ninh đã được kích hoạt, bảo đảm tuyệt đối an toàn”, ông Lê Văn Minh cho biết thêm.

Tại tất cả 84 điểm thi còn lại, công tác vận chuyển, bàn giao đề thi, chuẩn bị các điều kiện thi cũng đã hoàn tất.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ tổ chức đồng thời cả 2 chương trình giáo dục phổ thông 2018 và 2006. Thời gian tổ chức kỳ thi kéo dài 4 ngày, từ 25-28/6. Trong đó, 2 ngày thi chính là 26-27/6. Thí sinh làm thủ tục dự thi vào chiều mai (25/6). Riêng ngày 28/6 dành cho thi dự phòng.

Linh Hương