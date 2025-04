Thanh Hóa sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 22/4/2025 phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 25 đến 28/6/2025, với 85 điểm thi được đặt tại các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, bảo đảm mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất một điểm thi để tạo thuận lợi cho thí sinh.

Đáng chú ý, năm nay sẽ có hai loại đề thi: đề thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành (cho học sinh lớp 12 năm học 2024-2025) và đề thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006 (dành cho các thí sinh tự do đã tốt nghiệp từ trước).

Toàn tỉnh bố trí 5 điểm thi dành riêng cho thí sinh thi theo đề thi của Chương trình GDPT 2006 tại các Trung tâm GDNN-GDTX Ngọc Lặc, Triệu Sơn, Yên Định, Quảng Xương và Hoằng Hóa.

Đối với thí sinh theo chương trình mới, kỳ thi gồm 3 buổi thi: Ngữ văn (120 phút), Toán (90 phút) và một bài thi tự chọn gồm 2 môn (mỗi môn 50 phút).

Đối với thí sinh theo chương trình cũ sẽ thi 5 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH).

Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 21/4 đến 17h00 ngày 28/4/2025. Dự kiến kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 16/7/2025, và hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT trước ngày 18/7/2025.

UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan để đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Công an tỉnh chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn cho đề thi, bài thi; Sở Y tế đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và cán bộ coi thi; Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của thí sinh; các sở ngành khác phối hợp hỗ trợ về điện, nước, thông tin liên lạc và ăn nghỉ cho thí sinh. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên được đề nghị triển khai chương trình “Sinh viên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi” hỗ trợ thí sinh và người thân tại các điểm thi, nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra thành công, không để xảy ra tình trạng thí sinh không có nơi ăn nghỉ trong thời gian thi.

Ngân Hà