Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ chính thức diễn ra trong ngày 26, 27/6. Đây là kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đến thời điểm này các địa phương trong tỉnh đã chuẩn bị chu đáo, toàn diện các điều kiện, đảm bảo kỳ thi diễn ra đổi mới, an toàn, nghiêm túc.

Trường THPT Hà Văn Mao kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Với tổng số 971 thí sinh đăng ký dự thi, huyện miền núi Bá Thước sẽ có 3 điểm thi đặt tại các trường: THPT Bá Thước, THPT Hà Văn Mao và THCS&THPT Bá Thước. Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp huyện để chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy chế và hướng dẫn tổ chức kỳ thi của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); thành lập đoàn kiểm tra về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho công tác tổ chức kỳ thi tại các điểm thi đảm bảo an toàn, đúng quy chế.

Tại Trường THPT Hà Văn Mao, nhà trường đã rà soát, phân loại, xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp cho từng đối tượng học sinh, giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, rèn kỹ năng làm bài, tạo sự thống nhất trong chất lượng dạy học.

Cô giáo Lê Nguyệt Nga, Hiệu trưởng Trường THPT Hà Văn Mao chia sẻ: “Nhà trường đã chuẩn bị chu đáo, toàn diện các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, nhà trường yêu cầu giáo viên làm nhiệm vụ thi và học sinh đăng ký dự thi viết cam kết thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế thi. Đặc biệt, kỳ thi năm nay sẽ có nhiều đổi mới về cách thức thi, ngoài 2 môn thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn, điểm thi tại nhà trường có 192 thí sinh đăng ký thi môn tự chọn là môn Giáo dục, Kinh tế và Pháp luật; 30 thí sinh đăng ký thi môn Công nghệ; 136 thí sinh đăng ký thi môn Địa lí; 97 thí sinh đăng ký thi môn Lịch sử... do đó công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, quy chế thi đều được nhà trường quán triệt, thực hiện nghiêm túc”.

Do chỉ có 432 thí sinh dự thi, huyện Lang Chánh chỉ tổ chức 1 điểm thi tại Trường THPT Lang Chánh cho thí sinh của trường: THPT Lang Chánh, Trung tâm GDNN-GDTX Lang Chánh và thí sinh tự do.

Thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Lang Chánh cho biết: "Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ phòng thi và bố trí thêm phòng thi dự phòng, phòng để đồ, phòng chờ cho thí sinh. Mỗi phòng thi có đầy đủ hệ thống quạt mát, điện sáng, đồng hồ treo tường, bàn ghế; hệ thống cửa chính, cửa sổ an toàn... Phòng đựng đề thi, bài thi có camera giám sát 24/24 giờ và đầy đủ các trang thiết bị theo đúng yêu cầu. Đặc biệt, nhà trường đã có phương án hỗ trợ thí sinh và cả phụ huynh ở xa về nơi ở và sinh hoạt tại khu ký túc xá học sinh của nhà trường (khoảng 200 chỗ); có phương án hỗ trợ thí sinh nếu xảy ra lũ lụt, sạt lở đất; phương án bố trí nơi chờ cho người nhà thí sinh tại khu vực sân Trường THCS DTNT Lang Chánh với đầy đủ ghế ngồi, nước uống, có lực lượng công an theo dõi giám sát an ninh - trật tự. Đồng thời phối hợp với Huyện đoàn tổ chức đội tình nguyện để hướng dẫn người nhà và thí sinh dự thi, hỗ trợ nước uống miễn phí"...

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tỉnh Thanh Hóa chỉ tổ chức 1 Hội đồng thi do Sở GD&ĐT chủ trì gồm 85 điểm thi với khoảng 1.900 phòng thi. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) là gần 42.000 thí sinh. Trong đó, số thí sinh ĐKDT theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là khoảng 40.768 thí sinh và 869 thí sinh ĐKDT theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006.

Đây là kỳ thi đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (2018), đánh dấu bước ngoặt với cách thức dạy học, kiểm tra đánh giá hoàn toàn mới. Kỳ thi năm nay được tổ chức cho hai nhóm thí sinh, tương ứng với Chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) và cũ (2006).

Với sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm... để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn tuyệt đối.

Bài và ảnh: Linh Hương