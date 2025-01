Để Nhân dân đón Tết an vui

Khác với không khí phố phường nhộn nhịp, người người, nhà nhà tất bật sắm Tết, tại các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh, các cán bộ, chiến sỹ vẫn đang miệt mài huấn luyện các phương án sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).

Bộ CHQS tỉnh luyện tập phương án A2 chống khủng bố.

Buổi báo động SSCĐ của Đại đội Trinh sát cơ giới, Bộ CHQS tỉnh giữa những ngày giáp Tết nguyên đán diễn ra hết sức khẩn trương và nghiêm túc. Đây là nội dung được đơn vị thường xuyên chú trọng huấn luyện nhằm nâng cao trình độ, bản lĩnh và khả năng hiệp đồng của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các phương án xử lý kịp thời các tình huống, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng.

Thượng uý Nguyễn Công Huy, Chính trị viên Đại đội Trinh sát cơ giới cho biết: “ Chúng tôi xác định dịp lễ, Tết cũng chính là thời điểm cán bộ, chiến sĩ càng phải tập trung cao độ cho nhiệm vụ huấn luyện, canh trực, SSCĐ, bảo đảm an toàn trật tự xã hội, bảo vệ sự bình yên của nhân dân. Do vậy chỉ huy đơn vị luôn quan tâm, động viên để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê thi gói bánh chưng.

Tại các mũi, các hướng phòng thủ trọng yếu trên đảo Hòn Mê, những nòng pháo cao xạ luôn vươn cao. Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê vẫn miệt mài tổ chức huấn luyện thuần thục các phương án hiệp đồng chiến đấu, bảo vệ mục tiêu. Tạm gác lại niềm vui xuân mới, những người lính nơi đây vẫn âm thầm, lặng lẽ bảo vệ bình yên vùng biển đảo quê hương để nhân dân đón Tết an vui.

Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê cho biết:“Quán triệt phương châm “Linh hoạt, tỉnh táo, cơ động nhanh và không để bị động bất ngờ”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm các chế độ, tăng cường các kíp trực ban, trực chiến, tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn các mục tiêu được giao. Bên cạnh đó, trong những ngày nghỉ Tết đơn vị sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh như: hội thi gói bánh chưng, hái hoa dân chủ đêm giao thừa, chương trình văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian ,... nhằm tạo không khí ấm cúng, đoàn kết, giúp bộ đội vơi đi nỗi nhớ nhà, thêm gắn bó với đơn vị.”

Quán triệt chỉ thị, mệnh lệnh của trên, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phòng chống cháy nổ, cứu hộ - cứu nạn theo quy định; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi điều kiện, tăng cường tuần tra canh gác, bảo đảm vũ khí trang bị, phương tiện cho các lực lượng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngay khi có lệnh; phối hợp với các lực lượng nắm chắc địa bàn, nhất là những địa bàn trọng điểm, phức tạp, các khu vực có thể xảy ra các tệ nạn xã hội và bảo vệ các mục tiêu quan trọng được giao.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho bộ đội về nhiệm vụ SSCĐ, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; đề cao cảnh giác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2025; thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, nội địa, địa bàn trọng điểm, ngoại biên và không gian mạng. Đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách Nhà nước, không để các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị lợi dụng tuyên truyền kích động làm mất ổn định địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới tập luyện phương án SSCĐ.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Bên cạnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng các phương án sẵn sàng chiến đấu, canh trực, đảm bảo an toàn dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bộ CHQS tỉnh thực hiện đúng, đủ tất cả chế độ, chính sách cho bộ đội, xây dựng các chương trình vui tết, đón xuân tại đơn vị đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm. Vì vậy mọi cán bộ, chiến sĩ đều phấn khởi, yên tâm công tác, vui xuân, đón tết an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được Đảng và nhân dân giao phó”

Tăng cường huấn luyện, canh trực, bảo đảm SSCĐ đồng nghĩa với việc những người lính không được đón giao thừa bên gia đình, người thân. Tuy nhiên, không vì vậy mà ngày xuân của họ bớt “sắc màu”, bởi với những cán bộ, chiến sỹ “Đơn vị là nhà, đồng đội là anh em”. Nơi ấy hội tụ tình yêu và cả trách nhiệm của những người lính gánh trên vai nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, giữ bình yên để nhân dân đón Tết an vui.

Thu Phương (CTV)