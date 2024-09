Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thanh Hóa đã phối hợp với các ngân hàng thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân. Việc chi trả theo hình thức này đã mang lại nhiều tiện ích cho người thụ hưởng và các cơ quan thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách.

Nhân viên Agribank Nam Thanh Hóa tuyên truyền, hướng dẫn người dân xã Thanh Quân (Như Xuân) mở tài khoản thanh toán cá nhân.

Với phương thức chi trả qua tài khoản ngân hàng cá nhân, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng không cần phải đến địa điểm tập trung để nhận tiền và ký danh sách chi trả. Là một trong những người đăng ký nhận lương hưu qua tài khoản sớm trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Vân ở thị trấn Kim Tân (Thạch Thành), cho biết: “Tôi đăng ký nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân từ tháng 9/2022. Lúc đầu, việc thay đổi thói quen dùng tiền mặt với những người cao tuổi như chúng tôi rất khó. Nhưng khi được nhân viên bưu điện, cán bộ ngân hàng đến tận điểm chi trả lương tuyên truyền về tiện ích của việc nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng, tôi thấy rất hữu ích. Bởi việc chi trả qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tiết kiệm được thời gian đi lại, chi phí di chuyển và đặc biệt là bảo đảm an toàn cá nhân. Khi nào có việc cần, tôi chỉ mang thẻ ra cây ATM để rút tiền hoặc nhờ con cháu rút hộ, không phải đến điểm chi trả chờ đợi nhận lương hưu như trước. Tôi thấy hình thức chi trả này thực sự rất thuận lợi, tiết kiệm thời gian”.

Được biết, để người dân hiểu được lợi ích của việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân, BHXH huyện Thạch Thành đã tích cực phối hợp với nhân viên bưu điện ở các địa phương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Thạch Thành tổ chức vận động, tuyên truyền trực tiếp cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH về lợi ích của phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Do vậy, đã có nhiều người dân hưởng ứng chủ trương này và đăng ký mở tài khoản cá nhân để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Theo đó, đến cuối tháng 8/2024, toàn huyện Thạch Thành có trên 1.500 người đã đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản từ tháng 9 tới, đạt tỷ lệ gần 31% tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn.

Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân là chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả lương hưu không dùng tiền mặt, khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc chuyển đổi số. Qua đó, góp phần vào công tác quản lý người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, bảo đảm số tiền chi trả đúng người hưởng, nhanh chóng, kịp thời. Việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ngân hàng đã và đang mang lại nhiều lợi ích, bảo đảm an toàn, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, được đông đảo người thụ hưởng đón nhận. Theo đó, người nhận lương hưu trợ cấp BHXH theo hình thức này, tiền được chuyển vào tài khoản sớm hơn so với người nhận tiền mặt tại điểm chi trả trực tiếp. Đồng thời, hạn chế rủi ro mất mát, thất lạc tiền mặt; nhanh chóng và chủ động về thời gian. Cùng với đó, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng còn chủ động trong việc tra cứu lịch sử giao dịch, số dư tài khoản, thanh toán hóa đơn, chuyển khoản, nạp tiền điện thoại... một cách đơn giản, nhanh chóng. Tính đến cuối tháng 8/2024, số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn toàn tỉnh đạt 37.836/164.269 người, đạt tỷ lệ 23%, riêng khu vực đô thị là hơn 30%.

Tuy nhiên, việc phát triển số người nhận lương hưu trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, như: đa số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tuổi đã cao, khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, đã quen sử dụng tiền mặt. Hơn nữa, nhiều người chưa hiểu rõ tiện ích, tính năng của thẻ ATM, nên không sẵn sàng chuyển đổi. Mạng lưới các cây ATM trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn còn ít, cách xa nơi ở của người dân nên gây tâm lý ngại đi rút tiền...

Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân đã và đang khẳng định những ưu thế, lợi ích rõ ràng. Để nâng cao tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, BHXH tỉnh đang tập trung nâng cao chất lượng phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân cho người hưởng, đảm bảo chặt chẽ, an toàn, kịp thời, đúng quy định. Các ngân hàng đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ, mở rộng thêm phòng giao dịch, các điểm rút tiền, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng cho người hưởng tiếp cận các dịch vụ; hỗ trợ người dân mở tài khoản trực tuyến...

Bài và ảnh: Lương Khánh