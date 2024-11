Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân. Việc chi trả theo hình thức này đã mang lại nhiều tiện ích cho người thụ hưởng và các cơ quan thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách.

Cán bộ BHXH huyện và Agribank chi nhánh Triệu Sơn tư vấn cho người dân lợi ích nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân.

Để phát triển TTKDTM trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHXH tỉnh đã có văn bản gửi các đơn vị sử dụng lao động về việc phối hợp phát triển TTKDTM trong giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn số 10163/UBND-VX về việc triển khai phát triển TTKDTM trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh, Bưu điện tỉnh và các sở, ngành triển khai mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đến UBND cấp huyện, BHXH, công an và bưu điện các huyện, thị xã, thành phố và trực tiếp đến UBND các phường, xã trên địa bàn TP Thanh Hóa. Theo đó, đã thành lập các tổ công tác xã, phường gồm các thành viên theo quy định thực hiện công tác rà soát, xác minh, làm sạch dữ liệu người hưởng và vận động phát triển người hưởng chuyển sang hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện TTKDTM. Ngành BHXH đã phối hợp với UBND địa phương cùng các ngân hàng thường xuyên tổ chức vận động người hưởng về tính tiện ích của việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện TTKDTM, chủ trương, chính sách của Chính phủ về chuyển đổi số để người hưởng nắm bắt và đồng thuận.

Đến hết tháng 9/2024 toàn tỉnh có 43.851 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua các phương tiện TTKDTM, đạt tỷ lệ 26,69%, tính riêng khu vực đô thị đạt 33,91%.

Tại huyện Triệu Sơn, để thống nhất trong tổ chức thực hiện, tạo đồng thuận trong xã hội, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, BHXH huyện đã mở đợt “cao điểm” rà soát thông tin, tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH mở tài khoản, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Đồng thời phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành” đối với từng cán bộ viên chức; phân công cán bộ tham gia tổ công tác cấp xã tại các điểm chi trả để trực tiếp tuyên truyền, vận động, rà soát thông tin người hưởng; làm tốt vai trò tham mưu lộ trình công việc, rà soát, nhận diện rõ những “nguy cơ”, “điểm nghẽn”; lập nhóm zalo toàn huyện để kịp thời trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc, xử lý dứt điểm các tình huống phát sinh...

Giám đốc BHXH huyện Triệu Sơn Lê Mạnh Hùng cho biết: Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Đối với người hưởng đảm bảo nhanh gọn, an toàn, chính xác. Đối với cơ quan BHXH tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý, tiến độ thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý người hưởng theo xu hướng chuyển đổi số. Toàn huyện hiện có 8.056 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Thời gian qua, BHXH huyện đã tích cực truyền thông bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm góp sức truyền tải thông tin đến người hưởng trên địa bàn, từ đó tạo sự đồng thuận, hưởng ứng và phối hợp thực hiện với tinh thần để người tham gia, thụ hưởng tự nguyện tham gia.

Tại huyện miền núi Quan Hóa, chính quyền địa phương cùng với cơ quan BHXH huyện đã triển khai đến các điểm chi trả và trực tiếp đến nhà người hưởng lương hưu đang nhận tiền mặt để vận động, giải thích, hướng dẫn về lợi ích của việc TTKDTM. Bằng cách tiếp cận này, nhiều người dân đã hiểu rõ hơn về sự tiện lợi, an toàn và bảo mật khi sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận lương hưu và trợ cấp. Tính đến ngày 30/9/2024 số lượng người hưởng lương hưu và trợ cấp qua tài khoản đạt tỷ lệ 60,38%.

Từ thực tiễn cho thấy, bên cạnh kết quả đạt được, việc phát triển số người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, tỷ lệ đạt được thấp hơn rất nhiều so với bình quân chung toàn quốc (theo thống kê của BHXH Việt Nam tại Công văn số 2902/BHXH-TCKT ngày 28/8/2024 tỷ lệ bình quân chung toàn quốc đối với người nhận lương hưu và các chế độ BHXH hàng tháng là 60%)...

Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Tám cho biết, nguyên nhân là do thói quen sử dụng tiền mặt trong sinh hoạt chi tiêu hàng ngày của người hưởng; hạ tầng TTKDTM chưa đáp ứng được yêu cầu thuận tiện trong công tác thực hiện chuyển đổi số; các ứng dụng ngân hàng giao diện sử dụng vẫn chưa phù hợp với đối tượng hưởng lương hưu chiếm đa số là người trên 70 tuổi; công tác tuyên truyền mặc dù đã được đẩy mạnh và triển khai thường xuyên, tuy nhiên chưa có nhiều người hưởng đồng thuận chuyển sang nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân; tình trạng lừa đảo trên không gian mạng diễn biến phức tạp với nhiều hình thức, đặc biệt là thường nhắm đến đối tượng là những người lớn tuổi ít hiểu biết về công nghệ dẫn đến tâm lý e dè của người hưởng...

Xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; phấn đấu hết năm 2024 có trên 60% số người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 100% số người nhận BHXH một lần và 100% số người nhận chế độ trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện TTKDTM..., BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tiện ích khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH bằng phương thức TTKDTM; phối hợp rà soát, phân loại người hưởng để có biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ mở tài khoản phù hợp; phối hợp với Công an tỉnh triển khai hiệu quả quy trình phối hợp triển khai phát triển TTKDTM trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiếp tục làm sạch các dữ liệu chưa đồng bộ; phối hợp với các sở, ban, ngành quan tâm tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn về việc triển khai phát triển TTKDTM trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phổ biến các nội dung bảo vệ an toàn thông tin, thường xuyên cập nhật các hình thức lừa đảo, thực hiện cảnh báo qua các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác của quần chúng Nhân dân, đặc biệt là nhóm người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH; các ngân hàng tăng cường công tác hỗ trợ, phục vụ người hưởng, đảm bảo giải đáp thấu đáo mọi vướng mắc, mang lại sự hài lòng cho người hưởng.

Bài và ảnh: Tô Hà