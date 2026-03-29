Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026:

Thanh Hóa trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký biên bản ghi nhớ đầu tư 42 dự án

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, UBND tỉnh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký biên bản ghi nhớ đầu tư đối với 42 dự án.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án.

Các dự án tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng, xử lý rác thải, thiết bị y tế, vật tư sản xuất nông nghiệp, may mặc, thương mại, dịch vụ tổng hợp, chế biến nông sản... nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Cụ thể, có 28 dự án được trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư 29.737 tỷ đồng, tổng quy mô sử dụng đất 1.088 ha.

Tiêu biểu trong số đó có Dự án Thung lũng gốm sứ Asean tại các xã Nông Cống, Yên Thọ do Công ty TNHH gốm sứ Etrillion làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư dự án là 5.139 tỷ đồng, quy mô 32,2ha. Dự án Nhà máy sản xuất ván tre OSB Staboo Thanh Hóa tại xã Thiết Ống do Công ty CP staBOO Thanh Hóa làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng, quy mô 25,48ha. Nhà máy xử lý chất thải tập trung Nghi Sơn (giai đoạn 2) do Công ty CP môi trường Nghi Sơn làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng, quy mô 80ha. Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 16 do Công ty CP Tập đoàn Greenwich Việt Nam làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 2.995 tỷ đồng, quy mô 401,55ha...

Bên cạnh đó, tại Hội nghị, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành ký Biên bản ghi nhớ đầu tư với 14 dự án, tổng vốn đầu tư ước khoảng 72.798 tỷ đồng, tổng quy mô 4.137ha, mở ra cơ hội hợp tác đầu tư mới giữa tỉnh với các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Cùng với việc trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản hợp tác đầu tư, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư vào các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dự án khu đô thị, khu dân cư... Đây là những dự án có quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Nhóm Phóng viên