Đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống điện phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh mùa nắng nóng

Lưới điện do Điện lực Hậu Lộc quản lý vận hành gồm 5 lộ đường dây 35kV với tổng chiều dài 112,612km và 4 lộ đường dây 10kV với tổng chiều dài 86,38km; 2 trạm biến áp (TBA) trung gian, 164 TBA phân phối 35/0,4kV, 120 TBA phân phối 10/0,4kV; 254,907km đường dây hạ thế các loại,... Để thực hiện mục tiêu quản lý vận hành an toàn, hiệu quả lưới điện trong mọi tình huống, phục vụ sản xuất, dân sinh trên địa bàn mùa nắng nóng, Điện lực Hậu Lộc đã và đang triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc nói chung và Công ty Điện lực Thanh Hóa nói riêng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Công nhân Điện lực Hậu Lộc vận hành trạm biến áp trung gian Hậu Lộc.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, Điện lực Hậu Lộc đã thực hiện xong 1 hạng mục sửa chữa lớn đường dây trung áp với tổng chiều dài cải tạo là 13,126km. Đầu tư xây dựng 1 hạng mục với giá trị 2,577 tỷ đồng đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện phát triển sản xuất và dân sinh. Phối hợp cùng với các nhà thầu triển khai các dự án nâng cấp đường dây cấp điện áp 10kV lên vận hành cấp 22kV để đồng bộ với dự án trạm 110kV Hậu Lộc 2, dự kiến đầu năm 2025 sẽ đưa vào sử dụng, bảo đảm cấp điện an toàn, đạt tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao.

Với mục tiêu vận hành an toàn hệ thống điện, cấp điện liên tục phục vụ các yêu cầu chính trị, kinh tế - xã hội, sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn, đặc biệt trong những ngày cao điểm nắng nóng, trước mắt Điện lực Hậu Lộc phân công 100% CBCNV thay ca thường trực theo dõi sát diễn biến thời tiết và tăng trưởng phụ tải; rà soát, kiểm tra tình hình lưới điện; lập phương thức cấp điện linh hoạt và hợp lý, hạn chế tối đa việc gián đoạn cấp điện do quá tải; ứng phó kịp thời với những sự cố bất thường xảy ra. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, phương tiện, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ”, thay ca thường trực 24/24 giờ tại điện lực, đội quản lý điện; sẵn sàng có mặt kịp thời, huy động các nguồn lực chủ động khắc phục nhanh nhất các sự cố đột biến, cấp điện trở lại cho người dân và các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, Điện lực Hậu Lộc chủ động tuyên truyền, vận động khách hàng áp dụng các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, chia sẻ khó khăn với ngành điện trong thời điểm nắng nóng. Mỗi người dân, doanh nghiệp nâng cao ý thức tiết kiệm điện ở mọi lúc, mọi nơi. Tắt các thiết bị không cần thiết khi không sử dụng cũng là một lối sống xanh, vừa tiết kiệm chi phí cho gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, vừa góp phần tiết kiệm nguồn năng lượng điện cho quốc gia.

Hậu Lộc là một trong những địa bàn thường xảy ra xâm nhập mặn, khô hạn gây khó khăn cho phục vụ nước tưới sản xuất nông nghiệp. Vì vậy Điện lực Hậu Lộc đã phối hợp với chi nhánh thủy lợi huyện chủ động kiểm tra hệ thống điện phục vụ các trạm bơm, chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng, đóng điện vận hành thử các công trình, bảo đảm 100% số máy bơm hiện có phát huy tác dụng bơm nước tưới và chống hạn cây trồng mùa nắng nóng.

Điện lực Hậu Lộc đã tăng cường kiểm tra, ngăn chặn vi phạm phát sinh, phối hợp với các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan của huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Những phần kiến trúc vi phạm nghiêm trọng hành lang và có nguy cơ gây sự cố khi mưa, bão đã được xử lý, thu dọn hành lang, đảm bảo khoảng cách an toàn lưới điện; phổ biến quy định của Chính phủ về an toàn công trình lưới điện cao áp. Đến nay, đơn vị đã cơ bản xử lý triệt để nhà cửa, công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, tránh gây ra những hiểm họa khó lường. Chủ động chặt tỉa phát quang hành lang lưới điện, những phần kiến trúc vi phạm nghiêm trọng hành lang và có nguy cơ gây sự cố, bảo đảm khoảng cách an toàn lưới điện cao áp.

Thực tế trong năm 2023 và các tháng đầu năm 2024, đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án đối phó, xử lý các sự cố, sử dụng vật tư, thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ” tổ chức khắc phục kịp thời sự cố mất điện các TBA, sớm cấp điện trở lại cho các hoạt động sản xuất, dân sinh khu vực vùng biển huyện Hậu Lộc.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Chương, Giám đốc Điện lực Hậu Lộc cho biết: Các năm vừa qua, Điện lực Hậu Lộc đã chủ động đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của Nhân dân. Cùng với việc chủ động đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống điện, Điện lực Hậu Lộc đã tập trung các giải pháp khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế của năm 2023. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện việc cung cấp dịch vụ điện, cả chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, đặc biệt là đội ngũ CBCNV giao tiếp trực tiếp với khách hàng. Chủ động phối hợp triển khai thực hiện các chương trình truyền thông để nâng cao tỷ lệ khách hàng tham gia thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, cung cấp dịch vụ điện theo phương thức giao dịch điện tử và Cổng dịch vụ công quốc gia... Tổ chức lập kế hoạch, triển khai thực hiện khắc phục các tồn tại bao gồm hệ thống đo đếm điện năng, chống tổn thất thương mại. Đồng thời rà soát hoàn thiện về chuẩn hóa thông tin khách hàng tại hiện trường. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch và các biện pháp cụ thể để tiếp tục giảm tổn thất điện năng trên lưới điện; làm tốt công tác tổng hợp, phân tích tổn thất điện năng sau các TBA công cộng và từng đường dây trung thế; ưu tiên hàng đầu cho tiêu chí giảm tổn thất điện năng. Củng cố công tác quản lý kỹ thuật vận hành và an toàn lao động đáp ứng yêu cầu trong sản xuất, kinh doanh. Nâng cao chất lượng công tác an toàn, giáo dục tuyên truyền. Thường xuyên nhắc nhở người lao động phải có ý thức bảo vệ mình và đồng nghiệp; nâng cao chất lượng huấn luyện, tập huấn an toàn điện đến người lao động. Thường xuyên kiểm tra hiện trường sản xuất. Xây dựng phương án phòng, chống tai nạn lao động. Về lâu dài, đề nghị Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống điện trên địa bàn huyện bảo đảm hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng điện năng, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Bài và ảnh: Thu Hòa