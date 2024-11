Dấu ấn cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới

Sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện Thiệu Hóa thăm mô hình nuôi cá của hội viên.

Hiến 50m2 đất, lại thêm một khoản phát sinh là tiền mua vật liệu, tiền công xây lại cổng và tường rào nhưng CCB Tạ Quang Sánh ở thôn Xuân Quan, xã Thiệu Công (Thiệu Hóa) vẫn tự nguyện và vui vẻ. Một chiếc cổng mới, một tường rào mới đã được xây dựng lại bên tuyến đường bê tông rộng rãi. CCB Tạ Quang Sánh chia sẻ: “Trong chương trình XDNTM, chúng tôi là những người được hưởng lợi trực tiếp nên không chỉ hội viên CCB mà cả người dân trong thôn cũng đồng tình ủng hộ. Đường làm xong thông thoáng, sạch đẹp, ai đi qua cũng thấy phấn khởi. Quan trọng hơn là chất lượng cuộc sống của người dân chúng tôi cũng được nâng lên”.

Thực hiện phong trào thi đua “CCB chung sức XDNTM, đô thị văn minh”, cán bộ, hội viên CCB huyện Thiệu Hóa đã tích cực hưởng ứng, nghiêm túc thực hiện và gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động. Từ thực tiễn địa phương, Hội CCB huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với UBND huyện, Công an huyện xây dựng Đề án số 04 “Hội CCB tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự giai đoạn 2022-2026”. Thực hiện đề án, các cấp hội đã khảo sát, đánh giá tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, xác định địa bàn trọng điểm để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động. Cùng với tham mưu cho cấp ủy, chính quyền bổ sung, kiện toàn các tổ an ninh trật tự, tổ an ninh xã hội ở thôn, tiểu khu, hội CCB các xã, thị trấn đã lắp 70 camera an ninh trên các trục đường; nhận giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; nắm chắc tình hình cơ sở, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Để tạo diện mạo mới cho những tuyến đường, 319 gia đình hội viên CCB huyện Thiệu Hóa đã hiến 6.479m2 đất mở rộng đường giao thông, 464 gia đình hội viên tham gia xây 15.625m tường rào mẫu; ươm trên 170.000 bầu cây xanh, hoa các loại và đóng góp 675 ngày công để trồng trên các tuyến đường. “Với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đã được triển khai và nhân rộng. Để góp phần xây dựng Thiệu Hóa trở thành huyện NTM nâng cao vào năm 2025, các cấp hội CCB trong huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy sức mạnh tổng hợp trong đông đảo hội viên và Nhân dân để hoàn thành các nhiệm vụ được giao”, ông Lê Gia Đảm, Chủ tịch Hội CCB huyện Thiệu Hóa chia sẻ.

Với phương châm “Ở đâu có các phong trào, nơi đó có hội CCB; ở đâu có hội CCB, nơi đó có các hoạt động phong trào”, các cấp hội CCB huyện Hoằng Hóa đã đảm nhận một số phần việc trong XDNTM như chỉnh trang cảnh quan môi trường, trồng cây bóng mát, vẽ tranh bích họa, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu... 5 năm qua, hội CCB các xã, thị trấn đã đảm nhận nạo vét 273 đoạn kênh mương, xây dựng 787 bể chứa thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng. Đi đôi với xóa nhà tạm bợ, dột nát cho hội viên, tín chấp cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, các cấp hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên hiến 52.000m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công làm đường giao thông, đường nội đồng, xây dựng, chỉnh trang nhà văn hóa. Cùng với đó, hội CCB cơ sở đã vận động hội viên gương mẫu chấp hành việc tháo dỡ, di dời công trình, tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công theo kế hoạch.

Theo ông Đặng Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội CCB huyện Hoằng Hóa: “Lâu nay, việc vận động người dân hiến đất XDNTM không phải nơi nào cũng thuận lợi, nhất là đối với những nơi người dân đã trải qua vài ba lần hiến đất thực hiện chương trình XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Vì vậy, sự nêu gương từ mỗi cán bộ, hội viên CCB đã tạo sức lan tỏa để Nhân dân thay đổi ý thức và cùng làm theo. Nhìn những tuyến đường rộng rãi nối liền các thôn xóm, người dân đi lại thuận tiện, cán bộ, hội viên CCB ai cũng vui mừng vì việc làm của mình đã mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư”.

Thực hiện phong trào thi đua “CCB chung sức XDNTM, đô thị văn minh”, Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo hội CCB cấp huyện bám sát kế hoạch của cấp ủy, chính quyền địa phương để lựa chọn và đăng ký đảm nhận những phần việc phù hợp. Ví như trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các cơ sở hội đã thực hiện nhiều mô hình cụ thể như “CCB giữ gìn an toàn giao thông, an ninh trật tự cổng trường học”, “CCB giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng”, “CCB tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc”... Phong trào “Xóa nhà tạm bợ, dột nát” lan tỏa sâu rộng với 486 ngôi nhà được xây dựng và sửa chữa trị giá hơn 23 tỷ đồng và gần 30.000 ngày công lao động từ hội viên. Phong trào “Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã giúp 3.132 hộ CCB thoát nghèo, 2.746 hộ CCB vươn lên khá, giàu. Ngoài ra, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã tự nguyện hiến hàng vạn m2 đất, đóng góp hàng chục tỷ đồng để làm đường giao thông, xây dựng công trình phúc lợi.

Bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa, 5 năm qua, phong trào “CCB chung sức XDNTM, đô thị văn minh” thực sự là điểm nhấn, mang dấu ấn nổi bật của các cấp hội CCB trong đời sống xã hội.

Bài và ảnh: Minh Khôi