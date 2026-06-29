Dấu ấn của “Anh hùng lao động TH true MILK” trên bản đồ ngành sữa và nông nghiệp Việt Nam

15 năm qua, nếu nhắc đến những doanh nghiệp tạo ra bước ngoặt cho ngành nông nghiệp Việt Nam, chắc chắn phải có tên TH true MILK. Tập thể TH đã được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, là một biểu tượng gắn với “cuộc cách mạng sữa tươi sạch”, góp phần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tái định hình niềm tin của người tiêu dùng Việt với sữa tươi sạch nói riêng, thực phẩm sạch nói chung.

Phía sau hành trình của tập thể Anh hùng Lao động TH là dấu ấn đậm nét của Anh hùng Lao động Thái Hương – Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược của Tập đoàn TH, người phụ nữ được biết đến với triết lý làm nông nghiệp công nghệ cao: “Nghiêm túc, chân chính, kiêu hãnh”.

Anh hùng Lao động Thái Hương đại diện Tập đoàn TH đón nhận Danh hiệu cao quý do Đảng, Nhà nước phong tặng cho tập thể TH.

Bà Thái Hương được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2020; tập thể TH được phong tặng danh hiệu cao quý này năm 2025. Việc cả người sáng lập và tập thể đơn vị đều được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động là một dấu mốc hiếm có trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Đặc biệt, cuối năm 2025, tại Điện Kremlin, Moskva, nhân dịp Ngày Thống nhất các dân tộc Nga, bà Thái Hương đã vinh dự được Tổng thống Putin trực tiếp trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Liên bang Nga vào ngày 4/11.

Ngày 4/11/2025, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin trực tiếp trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Nga tặng Anh hùng Lao động Thái Hương - nhà sáng lập Tập đoàn TH.

Huân chương Hữu nghị là một trong những phần thưởng cấp Nhà nước cao quý của Liên bang Nga, dành cho các cá nhân nước ngoài có đóng góp nổi bật trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác. Việc Anh hùng Lao động Thái Hương được trao tặng huân chương là sự ghi nhận đối với những đóng góp lớn của bà trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Nga, góp phần hỗ trợ an ninh lương thực và thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam – Liên bang Nga.

Cuộc cách mạng thay đổi cục diện thị trường sữa nội địa

Năm 2008, thời điểm TH bước chân vào thị trường sữa Việt Nam, ngành sữa trong nước vẫn phụ thuộc lớn vào sữa bột, thị trường sữa dạng lỏng có 92% là sữa bột pha lại (sữa hoàn nguyên), chỉ có 8% là sữa tươi. Khái niệm “sữa tươi” còn khá mơ hồ với người tiêu dùng, thị trường lúc đó có hơn 500 nhãn mác, thiếu minh bạch về nguồn gốc nguyên liệu.

Trong bối cảnh đó, TH true MILK được khởi dựng, đã chọn con đường khó – nhưng bền vững, đó là đầu tư bài bản vào chuỗi sản xuất sữa tươi sạch khép kín “từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch”.

Ở góc độ thị trường, TH true MILK đã góp phần thay đổi cục diện ngành sữa. Sau sự xuất hiện của TH, cuộc cạnh tranh về chất lượng sữa tươi đã trở thành xu hướng chủ đạo. Người tiêu dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất và sự tự nhiên, giá trị dinh dưỡng thực sự của sản phẩm thực phẩm.

Có thể khẳng định, TH đã góp phần thay đổi bản chất ngành sữa Việt Nam, tạo ra “cuộc cách mạng sữa tươi sạch” tại Việt Nam, bằng truyền thông lành mạnh trên nhiều phương tiện để người tiêu dùng hiểu được giá trị thật về dinh dưỡng của sữa tươi, góp phần nâng cao mức tiêu thụ sữa bình quân của người Việt - từ 8 - 12 lít/người/năm 2008 lên đến trên 30 lít/người/năm hiện nay. Tỷ lệ sữa dạng lỏng chế biến từ sữa bột pha lại trên thị trường Việt Nam từ 92% năm 2008 đã giảm xuống còn khoảng 40%.

Sau 15 năm hoạt động, tới nay, Tập đoàn TH vững chắc tại ví trí dẫn đầu thị trường bán lẻ thành thị về phần khúc sữa tươi với hơn 51% thị phần.

Sữa tươi sạch TH true MILK - sản xuất theo quy trình công nghệ cao khép kín “từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch”, vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì Tầm vóc Việt.

Từ vùng đất đỏ bazan xứ Nghệ, điều khiến thị trường bất ngờ không chỉ là số vốn đầu tư khổng lồ, mà còn là cách TH áp dụng công nghệ hiện đại, sản xuất quy mô lớn của thế giới vào chuỗi sản xuất của mình, thay đổi cách làm nông nghiệp tại Việt Nam - lĩnh vực vốn bị xem là manh mún, nhỏ lẻ và phụ thuộc kinh nghiệm truyền thống.

Ở những trang trại của TH, hệ thống quản trị đàn bò bằng chip điện tử, công nghệ vắt sữa tự động, quy trình dinh dưỡng được cá thể hóa tới từng bò sữa... đã tạo nên một mô hình chăn nuôi hoàn toàn khác biệt. Không chỉ sản xuất sữa, TH đã xây dựng một chuẩn mực mới trong ngành chăn nuôi, và tạo nên một con đường mới – con đường sữa tươi sạch, con đường nông nghiệp công nghệ cao, con đường minh bạch sản phẩm, kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Cụm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao khép kín của TH đã được chứng nhận kỷ lục “lớn nhất thế giới” năm 2020 bởi World Records Union. Điều quan trọng hơn là doanh nghiệp này đã góp phần thay đổi nhận thức xã hội, nông nghiệp không còn là lĩnh vực “thuần nông”, mà hoàn toàn có thể trở thành ngành kinh tế hiện đại nếu được đầu tư nghiêm túc.

Cánh tay tưới công nghệ cao trên những cánh đồng cỏ của Tập đoàn TH.

TH đã cho thấy, để một thương hiệu tạo được vị thế trên thị trường, điều tiên quyết chính là là kiên định theo đuổi tôn chỉ “thật” và chất lượng sản phẩm.

Trong giai đoạn người tiêu dùng ngày càng lo ngại về an toàn thực phẩm, TH lựa chọn con đường minh bạch hóa chất lượng sản phẩm. Từ nguyên liệu đầu vào đến quy trình sản xuất đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Triết lý ấy sau này được mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác như: nông sản hữu cơ, dược liệu, thực phẩm chế biến, đồ uống tự nhiên...

Ngay từ những ngày đầu thành lập, TH đã kiên trì thúc đẩy mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải trong nông nghiệp và phát triển bền vững. Đây cũng là một trong những lý do khiến TH được nhìn nhận là một đơn vị điển hình trong xu hướng nông nghiệp trách nhiệm tại Việt Nam.

Dấu ấn và phẩm hạnh Anh hùng

Trong lịch sử doanh nghiệp Việt, hiếm có đơn vị và người sáng lập đều được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Với Anh hùng Lao động Thái Hương và TH, điều đó đã được chứng minh, phản ánh hành trình bền bỉ của một mô hình phát triển có chiều sâu.

Đây không chỉ là sự ghi nhận về một mô hình sản xuất kinh doanh, mà còn bởi TH đã tạo ra tác động xã hội sâu rộng. Đó là thúc đẩy việc làm, là nâng cao giá trị nông sản, hình thành chuỗi sản xuất hiện đại, tạo sinh kế vững bền cho người nông dân và góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ở nhiều địa phương.

Điều khiến TH true MILK tạo được vị thế đặc biệt trên bản đồ nông nghiệp Việt Nam nằm ở việc khơi dậy niềm tin và chứng minh bằng thực tế rằng nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững.

Sở hữu rất nhiều thương hiệu quốc gia trong danh mục hơn 200 sản phẩm, TH đã trở thành biểu tượng cho tinh thần làm nông nghiệp tử tế: đầu tư dài hạn, tôn trọng tự nhiên, minh bạch với người tiêu dùng và đặt sức khỏe cộng đồng lên trên lợi ích kinh tế ngắn hạn.

Những sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, vì sức khỏe cộng đồng của TH trở thành những Thương hiệu Quốc gia, được người tiêu dùng cả nước tin yêu.

Hiện nay, khi mà câu chuyện phát triển bền vững, chuyển đổi xanh và an ninh lương thực ngày càng trở nên cấp thiết, mô hình của TH đã trở thành một dấu mốc của ngành nông nghiệp hiện đại Việt Nam.

Chính tinh thần “nghiêm túc, chân chính, kiêu hãnh” - lan tỏa từ Nhà Sáng lập tới cả tập thể TH, đã hun đúc, làm hiện ra rõ nét phẩm hạnh anh hùng của một tập thể và người thuyền trưởng anh hùng, trong hành trình nâng tầm nông nghiệp Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Tùng Dương (NL)