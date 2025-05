Đào tạo sử dụng các ứng dụng AI và nâng cao nghiệp vụ công nghệ thông tin cho người dùng đầu cuối

Trong thời đại công nghệ số phát triển nhanh chóng, Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ công việc, tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu suất làm việc. Cùng với đó, thách thức về an toàn thông tin cũng ngày càng gia tăng, đòi hỏi mỗi cán bộ, nhân viên phải có nhận thức và kỹ năng chuyên môn để phòng ngừa và ứng phó kịp thời. Vì vậy, những năm gần đây, Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn quan tâm đến công tác chuyển đổi số, trong đó tăng cường công tác đào tạo cho CBCNV sử dụng thành thạo và áp dụng có hiệu quả vào trong công việc dựa trên các ứng dụng AI ...

Toàn cảnh lớp học.

Trong hai ngày 27 và 28/5/2025, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã tổ chức hồi huấn đào tạo sử dụng các ứng dụng AI và nâng cao nghiệp vụ CNTT cho người dùng đầu cuối cho 210 học viên hướng tới mục tiêu nâng cao nghiệp vụ cũng như hiệu quả khai thác hệ thống VT&CNTT cho bộ phận làm công tác này tại đơn vị cấp 4 dưới sự giảng dạy trực tiếp của phòng VT&CNTT Công ty và giảng viên đến từ trường FPT School Thanh Hóa.

Ông Hoàng Đức Hậu, Phó Giám đốc PC Thanh Hóa phát biểu khai mạc lớp học.

Phát biểu khai mạc lớp học, Phó Giám đốc PC Thanh Hóa Hoàng Đức Hậu nhấn mạnh vai trò quan trọng của công nghệ AI trong xu thế chuyển đổi số hiện nay, đồng thời cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn về bảo mật. Buổi học đầy thiết thực xây dựng văn hóa số tạo dựng tiền đề để CBCNV cập nhật kiến thức, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với các nguy cơ an ninh mạng. Yêu cầu mỗi cá nhân học viên chủ động tiếp cận công nghệ mới, ứng dụng hiệu quả vào công việc thực tiễn.

Trong khuôn khổ chương trình, học viên được tiếp cận các công cụ AI tiêu biểu như ChatGPT, Copilot, Gama,VIDEO GEN..., cùng nhiều phần mềm hỗ trợ tối ưu hóa quy trình làm việc, soạn thảo văn bản, phân tích dữ liệu và tự động hóa các tác vụ văn phòng. Bên cạnh đó, các học viên được hướng dẫn các quy định về An toàn thông tin cho phía người dùng đầu cuối; cách quản lý, vận hành và sử dụng máy hàn, máy đo; khai thác hệ thống Smart EVN, dịch vụ IT Service desk và triển khai chính sách ATTT trên thiết bị người dùng đầu cuối.

Ông Nguyễn Nhật Minh, Phó Hiệu trưởng Trường FPT School Thanh Hóa và ông Thiệu Khắc Hiếu, Trưởng phòng Viễn thông và Công nghệ Thông tin PC Thanh Hóa trao đổi, thảo luận sử dụng các ứng dụng AI và nâng cao nghiệp vụ CNTT cho người dùng đầu cuối tại lớp học.

Không khí lớp học diễn ra sôi nổi, thực tiễn và tương tác cao, với nhiều câu hỏi thảo luận, bài tập tình huống và chia sẻ kinh nghiệm từ các giảng viên và chính các học viên. Qua khóa bồi huấn, đa số học viên bày tỏ sự hài lòng và đánh giá cao nội dung sát thực tế, dễ tiếp cận, có thể ứng dụng ngay vào công việc hàng ngày. Chương trình cũng góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo vệ thông tin và sử dụng công nghệ một cách hiệu quả, an toàn.

Lớp bồi huấn chuyên đề về trí tuệ nhân tạo (AI) và an toàn thông tin được đánh giá là bước đi thiết thực trong chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của PC Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong ngành điện. Với nội dung cập nhật, sát thực tiễn, buổi học không chỉ trang bị kiến thức nền tảng về AI mà còn nhấn mạnh vai trò then chốt của an toàn thông tin trong quản lý và vận hành hệ thống điện.

Thông qua thảo luận và làm bài kiểm tra đánh giá chất lượng, kết quả 100% các học viên đã nắm bắt được những xu hướng công nghệ mới, hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu và thông tin trong môi trường số. Đây là nền tảng quan trọng giúp toàn thể CBCNV chủ động trước các thách thức, đồng thời sẵn sàng nắm bắt cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại.

Ngọc Huyền (PC Thanh Hóa)