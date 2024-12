Danh sách rút gọn Oscar 2025: “Đào, phở và piano” không góp mặt

Thông tin từ website chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, danh sách rút gọn hạng mục Phim quốc tế xuất sắc giải Oscar năm 2025 không có tên “Đào, phở và piano."

Nghệ sỹ Nhân dân Trần Lực trong vai ông họa sỹ, phim "Đào, phở và piano." (Ảnh từ phim)

Trước đó trong tháng Chín, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết đã có 4 phim đăng ký tham dự để được gửi vòng sơ tuyển Oscar, gồm “Đào, phở và piano,” “Cái giá của hạnh phúc,” “Lật mặt 7: Một điều ước” và “Mai.” Hội đồng tuyển chọn đã gửi “Đào, phở và piano” của đạo diễn Nghệ sỹ Ưu tú Phi Tiến Sơn.

Lấy bối cảnh trong hơn 60 ngày đêm trận đánh tại Hà Nội cuối 1946-đầu 1947, phim kể câu chuyện nhân văn của những người quyết ở lại bảo vệ Thủ đô, từ đó khắc họa sức sống của những lý tưởng cao đẹp đã làm nên khí chất Hà Thành - hiên ngang dưới sự ảm đạm và chết chóc của chiến tranh.

Hạng mục phim quốc tế của Giải thưởng Oscar năm 2025 có 89 quốc gia gửi phim dự thi sơ tuyển, trong đó chỉ có 85 phim hợp lệ. Vòng rút gọn gồm 15 phim, trong số này có “Gia tài của ngoại” (Thái Lan) và phim “Dahomey” (Senegal) từng được chiếu tại Việt Nam.

Đáng chú ý, “Gia tài của ngoại” (How to make millions before grandma dies) đánh dấu lần đầu Thái Lan có phim lọt danh sách rút gọn Oscar.

“Gia tài của ngoại” từng chiếu thương mại ở rạp Việt. Phim khởi chiếu từ tháng Tư, trụ rạp khoảng 3 tháng trước khi ngừng chiếu, thu về hơn 89 tỷ đồng. Thành tích giúp phim Thái Lan này vượt qua nhiều phim tầm trung trong nước.

“Gia tài của ngoại” có nội dung đúng như tiêu đề tiếng Anh, về một thanh niên trẻ tuổi không có công ăn việc làm, bắt đầu “dòm ngó” gia tài của bà ngoại sau khi phát hiện bà mắc bệnh ung thư sắp qua đời.

Phim gây chú ý nhờ ý tưởng táo bạo, độc đáo nhưng được xử lý một duyên dáng, sở hữu diễn xuất thú vị và đậm chất đời thường. “Gia tài của ngoại” khơi gợi nhiều cảm xúc và suy ngẫm về giá trị cao quý của một gia đình Á Đông nói chung, có nhiều nét tương đồng với xã hội Việt Nam nói riêng.

Ít được biết đến hơn là “Dahomey.” Phim tài liệu đậm chất nghệ thuật từ Senegal từng được chiếu (không dự thi) trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 7, năm 2024.

Phim dài 68 phút, được phối hợp sản xuất giữa ba nước Bénin, Senegal và Pháp. Mati Diop là đạo diễn kiêm tác giả kịch bản, được nhận xét là cái tên tiềm năng hàng đầu trong giới điện ảnh arthouse (nghệ thuật) quốc tế hiện nay.

“Dahomey” kể về hành trình hồi hương của 26 bảo vật quốc gia từ Paris, Pháp trở về Vương quốc Dahomey cũ, nay là Cộng hòa Bénin (Bê Nanh) ở phía Tây lục địa đen.

Phim ở thể loại tài liệu, nhưng pha trộn yếu tố kỳ ảo nhờ sự sáng tạo trong lối kể chuyện, mang đến những đối thoại đương đại về vấn đề thực dân, căn tính và sức mạnh của nghệ thuật.

Tác phẩm thắng phim hay nhất tại Liên hoan phim Berlin, phim tài liệu hay nhất do Hội đồng thẩm định phim Quốc gia tại Mỹ trao tặng cùng nhiều chiến thắng và đề cử quốc tế khác trong năm 2024. Tại giải Oscar 2025, ngoài danh sách rút gọn hạng mục phim nước ngoài hay nhất, “Dahomey” còn có mặt trong hạng mục cho phim tài liệu.

Giải thưởng Oscar 2025 sẽ diễn ra ngày 2/3 từ 19 giờ đến 22 giờ, giờ địa phương. Hiện chưa có thông tin về kênh, lịch chiếu cho khán giả Việt Nam./.

Theo TTXVN