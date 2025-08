Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025): Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn “Công an của ta từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc”. Khắc ghi lời dạy của Người, trong chặng đường lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ Công an Thanh Hóa đã nối tiếp, hun đúc nên những truyền thống cao đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Trong đó, nổi bật lên những câu chuyện đẹp về hình ảnh người cán bộ công an tận tụy, không quản ngày đêm vẫn kịp thời có mặt để giải quyết các vụ việc, đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống cho Nhân dân.

Thượng úy Lê Văn Dũng (đứng giữa) huấn luyện cho các chiến sĩ mới vào đơn vị.

Chiến đấu với “giặc lửa”

Mặc cho cái nắng như thiêu như đốt của ngày hè, Thượng úy Lê Văn Dũng, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên sông, thuộc Phòng PC07 (Công an tỉnh Thanh Hóa) vẫn tích cực làm nhiệm vụ huấn luyện cho các chiến sĩ mới vào đơn vị. Lau vội những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, anh cho biết: "PCCC&CNCH là công việc đặc thù, thường xuyên phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm như hỏa hoạn, cháy nổ, sập đổ, ngạt khí... để cứu người và tài sản. Do đó, đòi hỏi những người lính phải có sức khỏe tốt, khả năng chịu đựng cao, cộng với một tinh thần dũng cảm, trách nhiệm. Bởi vậy, dù là chiến sĩ đã lâu năm hay các chiến sĩ mới vào nghề thì trừ những lúc đi làm nhiệm vụ, đều phải thường xuyên tập luyện cường độ cao để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống.

Nói về hành trình đến với nghề, Thượng úy Dũng không dấu nổi niềm tự hào: "Tôi theo nghề này từ năm 2016, từng trải qua nhiều vị trí khác nhau. Khoác trên mình màu áo của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, tôi luôn tự nhủ rằng mình phải nỗ lực hết mình trong công việc để mang lại bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân".

Nói là làm, suốt ngần ấy năm công tác không quản ngại gian khó, không màng đến hiểm nguy, Thượng úy Dũng luôn cố gắng hết mình để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, hễ có lệnh của chỉ huy là anh tức tốc lên đường. Có lúc giữa trời nắng gắt anh cùng đồng đội lao vào “biển” lửa cứu người, cứu tài sản. Những đêm mùa đông giá buốt phải dầm mình dưới sông, suối, ao hồ cùng đồng đội tìm kiếm nạn nhân trong niềm mong ngóng, khắc khoải của gia đình họ.

“Tôi không nhớ mình và đồng đội dập tắt được bao nhiêu đám cháy, cũng chẳng nhớ nổi mình đã cứu được biết bao nhiêu gia đình cùng tài sản của họ từ những đám cháy ấy. Chỉ biết rằng, khi ngọn lửa được dập tắt, khi cứu được một mạng người ra ngoài là tôi thấy mình đã hoàn thành sứ mệnh của người chiến sĩ công an”, Thượng úy Dũng trải lòng.

“Bám địa bàn, nắm cơ sở”, hết lòng vì dân

Dù đã hẹn gặp từ chiều nhưng tối Trung úy Lê Đức Thắng, Công an xã Như Thanh mới trở về tới trụ sở đơn vị. Anh cùng đồng đội đi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con trên địa bàn. Chia sẻ với chúng tôi, anh cho biết: “Ngoài những lúc giải quyết công việc tại trụ sở, tôi cùng anh em đến từng nhà dân vừa để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vừa để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con, kết hợp nắm tình hình địa bàn luôn.

Theo anh, "do công tác ở địa bàn miền núi, địa hình xa xôi, phức tạp, hơn nữa cũng có đông bà con dân tộc thiểu số nên quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng công an gặp không ít khó khăn, trở ngại. Chẳng hạn, trong đợt làm căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử trên địa bàn có nhiều người chưa chủ động đến làm, hơn nữa đường sá đi lại khó khăn, một số người lớn tuổi bị bệnh, người khuyết tật không thể đến địa điểm... Song, không quản nắng mưa, ngày hay đêm, chỉ cần nắm được thông tin có công dân chưa được cấp CCCD gắn chíp là tôi cùng anh em lại lặn lội đến nhà làm các thủ tục cần thiết, hoặc tuyên truyền, vận động người dân đến làm thủ tục cấp CCCD, đăng ký, cài đặt tài khoản định danh điện tử. Việc này đã góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD trên địa bàn tỉnh và giúp công dân có thể khai thác các tiện ích của CCCD gắn chíp".

Bên cạnh đó, anh Thắng cũng đã tham mưu xây dựng thành công mô hình “Dân vận khéo” trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thị trấn Bến Sung (trước thời điểm sáp nhập). Thông qua mô hình đã cung cấp nhiều thông tin, tài liệu có giá trị cho đơn vị thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, được chính quyền và Nhân dân đánh giá cao. Ngoài ra, bản thân anh cũng đã phối hợp chặt chẽ với các tổ nghiệp vụ của công an xã Như Thanh trong công tác vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là liên quan đến sử dụng rượu, bia, chất cấm khi điều khiển phương tiện giao thông.

Giống như Thượng úy Lê Văn Dũng, Trung úy Lê Đức Thắng, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an trong tỉnh đang không quản ngại khó khăn, vất vả, hàng ngày nỗ lực cống hiến hết mình để bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân. Đó là minh chứng rõ nét cho hình ảnh người cán bộ Công an Nhân dân “Vì Tổ quốc quên thân, vì Nhân dân phục vụ”.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt