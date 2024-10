Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa: Tăng tốc “về đích”, tạo đà bứt phá cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030

Những tháng còn lại của năm 2024, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Thành quả đạt được sẽ không chỉ tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa mà còn góp phần tạo khí thế mới, động lực mới, hướng tới Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 với niềm tin về sự khởi sắc, nhiều thành tựu.

Toàn cảnh Hội nghị.

9 tháng năm 2024, mặc dù chịu sự tác động bởi bối cảnh khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế, an ninh, chính trị trên thế giới, cùng với đó trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn biến thời tiết vô cùng khắc nghiệt như nắng nóng, giông bão, mưa lũ kéo dài đã gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của PC Thanh Hóa. Với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển” Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chuyên môn, đoàn thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các lĩnh vực, phòng/ban, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Công ty đã hoàn thành xuất sắc 5 nhiệm vụ trọng tâm đề ra từ đầu năm, đảm bảo mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống Nhân dân trong tỉnh.

PC Thanh Hóa đã thường xuyên quan tâm đến công tác đầu tư, cải tạo hệ thống điện, đặc biệt tập trung phối hợp cùng chính quyền địa phương, Ban Quản lý dự án lưới điện miền Bắc, các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh hoàn thành tiến độ các dự án 110kV trọng điểm và hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 để đảm bảo mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định và liên tục vào mùa hè cũng như cho kế hoạch của cả năm 2024. Lũy kế 9 tháng Công ty đã hoàn thành đóng điện 74/84 dự án, chuẩn bị đầu tư 48/50 dự án, quyết toán xong 59/59 dự án theo kế hoạch được giao. Tổn thất điện năng 9 tháng thực hiện được 3,84%, thấp hơn 0,79% so với cùng kỳ và thấp hơn kế hoạch năm 0,13%; về sự cố 110kV, không để xảy ra vụ sự cố TBA 110kV, sự cố thoáng qua đường dây giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2023 và giảm 4 vụ so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, sự cố kéo dài đường dây giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2023 và ít hơn 1 vụ so với kế hoạch năm 2024; sự cố lưới điện trung hạ áp giảm 20 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Điện thương phẩm đạt 5.883,60Tr.kWh, tăng trưởng 11,23% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 79,67% so với kế hoạch Tổng công ty giao; giá bán điện bình quân 1.906,64 đ/kWh, tăng 115,86 đ/kWh so với cùng kỳ năm 2023; doanh thu 11.217,9 tỷ đồng, tỷ lệ thu đạt 100,02% cao hơn kế hoạch Tổng công ty giao là 0,22%. Trong công tác sản xuất kinh doanh Dịch vụ Điện lực doanh thu 9 tháng năm 2024 thực hiện là 74,216 tỷ đồng, lợi nhuận là 9,431,36 tỷ đồng, bằng 12,7% doanh thu đạt 86,7% kế hoạch Tổng công ty giao năm 2024.

Hưởng ứng tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sau Hội nghị bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp của tỉnh, Công ty đã phát động tổ chức ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện trên phạm vi toàn tỉnh, triển khai chương trình an toàn điện về với trường học... Tính đến ngày 30/9/2024 toàn đơn vị đã chặt, tỉa được 19.752/19.138 cây trồng trong/ngoài hành lang có nguy cơ gây sự cố lưới điện, đạt tỷ lệ 103,2% kế hoạch thực hiện.

Về công tác thí nghiệm định kỳ kết hợp CBM, tính đến hết tháng 9/2024, Công ty đã thực hiện cấp độ 1 cho TBA 110kV thực hiện 24/24 trạm (chiếm 100%); thí nghiệm định kỳ kết hợp CBM cấp độ 2 cho 7/8 TBA 110kV theo kế hoạch; thực hiện CBM 3 cấp độ cho 6/6 đường dây 110kV đăng ký năm 2024 (chiếm 100%). Lưới điện trung áp thực hiện 1505 máy biến áp phụ tải, 16 trạm biến áp trung gian, 35 Recloser... Công tác sửa chữa Hotline thực hiện 518/540 phiên đạt 96% KH giao cả năm, vệ sinh sứ cách điện Hotline được 732/990 phiên đạt 73,94% KH giao cả năm; các chỉ số SAIDI, SAIFI đều đạt so với kế hoạch giao.

Trong 9 tháng, Công ty thực hiện thay định kỳ công tơ điện tử với 102.865 công tơ 1 pha; 18.201 công tơ 3 pha; 2.152 TI và 141 TU, không còn công tơ quá hạn kiểm định định kỳ trên lưới. Cùng với đó triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch của Tổng công ty giao, giảm thiểu sự cố về viễn thông và đảm bảo an toàn thông tin thông qua ban hành kế hoạch chuyển đổi của Công ty Điện lực Thanh Hóa số giai đoạn 2023-2025; vận hành ổn định số hóa quy trình ở các lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, kỹ thuật, an toàn, tài chính kế toán; áp dụng hiệu quả công nghệ mới, tự động hóa... Thực hiện chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và UBND tỉnh Thanh Hóa, Công ty tiếp tục thực hiện đã ký hợp đồng hợp tác với 7 ngân hàng và 9 tổ chức trung gian để cung cấp dịch vụ thu hộ tiền điện. Đến nay tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt là 96,23%, doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 98,95%. Ngoài ra, thực hiện tốt các mặt về lĩnh vực tài chính, tổ chức, truyền thông, văn hóa doanh nghiệp... Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn đảm bảo việc làm, chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp, nâng cao đời sống, thu nhập cho cán bộ công nhân viên, người lao động.

Đặc biệt đối với dự án đường dây 500kV mạch 3, PC Thanh Hóa huy động lực lượng xung kích Công ty tham gia hỗ trợ thi công. Cùng với đó liên hệ, sắp xếp nơi tập kết ăn nghỉ, các vị trí thi công cũng như tổ chức thăm hỏi, động viên lực lượng xung kích đến từ 13 Công ty trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam và miền Trung được tăng cường cho dự án nằm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Công ty cũng đã tổ chức tri ân khách hàng có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhu cầu điện (DSM) năm 2024. Do ảnh hưởng cơn bão số 3 cùng với các đợt mưa lớn kéo dài của những ngày tháng 9/2024 vừa qua, hệ thống điện PC Thanh Hóa quản lý cũng chịu sự tác động và bị một số thiệt hại. Sau khi xử lý xong Công ty đã cử lực lượng xung kích tham gia hỗ trợ các đơn vị bạn khắc phục tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, đồng thời chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai. Qua các đợt triển khai lực lượng xung kích này, Công ty coi đây là cách làm hay, hiệu quả và sẽ đưa vào áp dụng đối với đơn vị.

Cùng với đó Công ty chú trọng đến công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và công tác an sinh xã hội; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên thông qua việc kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ chủ chốt; nghiêm túc chấp hành nguyên tắc tổ chức, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Chủ động nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty. Chỉ đạo các chi ủy (chi bộ) trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy gắn với công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 theo đúng quy định.

Công ty đã tổ chức bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên với việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp 15 đoàn viên, hội viên ưu tú vào Đảng và đề nghị công nhận đảng chính thức cho 21 đảng viên dự bị; xét và đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên; đăng ký đào tạo Trung cấp lý luận chính trị cho 6 cán bộ đơn vị cấp 4; cấp phát Thẻ đảng viên cho 25 đồng chí được kết nạp vào Đảng; tiếp nhận 6 đảng viên từ đơn vị khác chuyển về, chuyển sinh hoạt đảng cho 5 đồng chí nghỉ chế độ và chuyển công tác. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; lập hồ sơ đề nghị Đảng ủy Khối thẩm định và kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và quy hoạch cán bộ đối với 16 trường hợp... Chủ động nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát và thi hành Điều lệ Đảng; quan tâm công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể...

Đối với việc quán triệt, triển khai kế hoạch Đại hội, Hội nghị đã đưa ra dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, do đó cần tập trung toàn bộ cả hệ thống chính trị để làm kỹ từng bước từ khâu tổ chức triển khai, quán triệt và tuyên truyền; thành lập tiểu ban nhân sự và xây dựng đề án nhân sự; Đại hội đảng bộ, chi bộ phải đảm bảo thực hiện đầy đủ 4 nội dung; chuẩn bị văn kiện trình đại hội và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên...

Đại biểu tham dự Hội nghị cùng thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và bàn giải pháp khắc phục mang tính trọng tâm, lâu dài.

Tại Hội nghị, dưới sự chủ trì của Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và đại biểu tham dự đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng vào nội dung do Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty chuẩn bị, chủ yếu tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo nâng cao các chỉ tiêu đạt được về tổn thất điện năng; quản lý vận hành lưới điện 110kV; giảm thiểu sự cố trung hạ áp, hệ thống viễn thông và an toàn thông tin; kinh doanh và dịch vụ khách hàng; đầu tư xây dựng; sản xuất kinh doanh dịch vụ Điện lực... Công tác Đảng cần tiếp tục nâng cao vai trò và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị kiện toàn về tổ chức và định hướng hoạt động đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả phát huy tốt vai trò trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp; tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... rút ra những bài học kinh nghiệm, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Những kiến nghị, đề xuất đưa ra được Ban Thường vụ Đảng ủy phân tích, đánh giá và trả lời thỏa đáng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Thanh Hóa Hoàng Hải đã ghi nhận sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể Công ty đã đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Ông Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã chỉ ra 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xây dựng Đảng và 9 nhóm giải pháp để tập trung thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2024. Trong đó nhấn mạnh: Công tác an toàn phải được đặt lên hàng đầu; nỗ lực cấp điện ổn định để cùng với Đảng bộ, Chính quyền các cấp trong tỉnh phục hồi, giữ vững và bứt phá nền kinh tế, đời sống văn hóa - xã hội...; toàn hệ thống chính trị phải tập trung vào cuộc, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; “thần tốc, thần tốc hơn nữa” sớm hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng, nâng cao công tác quản lý vận hành; các chỉ tiêu về kinh doanh, kỹ thuật phải xác định rõ trọng tâm chiến lược của ngành và đơn vị là khẳng định vị thế, giữ vững, chiếm lĩnh thị phần bán điện; tổ chức rà soát kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện, tìm và chỉ ra khiếm khuyết, dự báo được sự cố để có hướng xử lý kịp thời, trước mắt là phải hoàn thành khắc phục 16 đường dây trung áp hiện hữu thường xuyên có sự cố. Cùng với đó nâng cao chất lượng lao động từ sắp xếp bộ máy tổ chức, đào tạo bồi huấn đến linh hoạt trong công tác điều hành; công tác Đảng đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của đảng các cấp đến rộng rãi người lao động, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm lý của CBCNV để có sự điều chỉnh, định hướng kịp thời... Đối với việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, bám sát vào những nội dung đưa ra trong bản dự thảo kế hoạch và chỉ đạo giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty. Trên cơ sở những vấn đề được thông qua tại Hội nghị lần này, đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý, theo chức năng, nhiệm vụ được giao nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt.

Công ty Điện lực Thanh Hóa hướng tới Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 với niềm tin về sự khởi sắc, nhiều thành tựu.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc - về đích giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa lần thứ XXIII. Đây cũng là năm bản lề để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Công việc trước mắt vẫn còn nhiều gian nan, khó khăn và thách thức. Trên cơ sở kết quả thực hiện 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và sớm đưa ra các nhóm giải pháp, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Hùng Mạnh – Nguyễn Lương