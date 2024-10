Doanh nghiệp Thanh Hóa với các hoạt động an sinh xã hội

Cùng với đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh (SXKD) thì công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo luôn được các doanh nghiệp (DN) trong tỉnh quan tâm thực hiện. Qua đó tiếp tục khẳng định thương hiệu, sẻ chia lòng nhân ái đến các đối tượng khó khăn trong xã hội.

Các doanh nghiệp tham gia Giải bóng đá chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Xác định hoạt động SXKD gắn liền với sự phát triển của cộng đồng, do đó Công ty Xăng dầu Thanh Hóa luôn đồng hành với tỉnh trong các hoạt động an sinh xã hội. Các hoạt động nổi bật đã và đang được công ty triển khai như chăm sóc thương binh nặng và thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn; đỡ đầu Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn; trao quà tết cho người nghèo, gia đình chính sách gặp khó khăn; ủng hộ quỹ khuyến học, ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, đồng bào bị thiên tai, bão lũ... Tổng số tiền thực hiện cho công tác an sinh 9 tháng năm 2024 là 5,3 tỷ đồng. Ông Lê Viết Khoát, chủ tịch công đoàn công ty, chia sẻ: “Chúng tôi xác định, tham gia hoạt động cộng đồng không chỉ là trách nhiệm mà là tình cảm của cán bộ, công nhân công ty với chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà”.

Hiện toàn tỉnh Thanh Hóa có gần 21.000 DN đang hoạt động, trong đó có 78 DN có vốn Nhà nước, 112 DN vốn đầu tư nước ngoài và 20.000 DN ngoài quốc doanh. Không chỉ quan tâm phát triển SXKD, đảm bảo thu nhập và nâng cao đời sống cho người lao động, cộng đồng DN, doanh nhân Thanh Hóa còn là lực lượng tiên phong, đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động an sinh xã hội. Chỉ tính riêng năm 2023, với phương châm “Kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội”, cộng đồng DN, doanh nhân trong và ngoài tỉnh đã đóng góp gần 50 tỷ đồng vào quỹ “Vì người nghèo” các cấp và gần 160 tỷ đồng thực hiện chương trình an sinh xã hội, đã hỗ trợ làm 832 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, hàng trăm công trình dân sinh, hàng chục nghìn suất quà tết và nhiều hoạt động giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa...

Đặc biệt, hưởng ứng Thư kêu gọi “Ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, phát huy tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, tại lễ phát động (diễn ra ngày 15/4), đã có rất nhiều DN tham gia ủng hộ với số tiền gần 40 tỷ đồng. Tiêu biểu như Công ty Xi măng Long Sơn ủng hộ 10 tỷ đồng; Công ty Xi măng Đại Dương ủng hộ 5 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủng hộ 1 tỷ đồng; Ngân hàng BIDV Thanh Hóa ủng hộ 800 triệu đồng; Tập đoàn Bất động sản Đông Á ủng hộ 500 triệu đồng...

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh, cho biết: Trong thời gian tới, hiệp hội tiếp tục bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ và phát triển DN để xây dựng nhiều chương trình an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng. Phát huy vai trò cầu nối giữa DN với chính quyền để kịp thời giải quyết những kiến nghị, giúp DN phát triển SXKD. Từ đó sẽ thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng và xã hội thông qua việc tích cực tham gia đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, các hoạt động ủng hộ, chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách, góp phần cùng các địa phương giảm nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bài và ảnh: Quang Nhật