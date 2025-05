Đảm bảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT nghiêm từ trong, phòng từ xa, ngăn chặn ngay từ đầu

Sáng 15/5, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã tổ chức hội nghị phân công nhiệm vụ, thống nhất các nội dung liên quan đến kỳ thi.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Kỳ thi.

Năm 2025 là năm đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và Kỳ thi tốt nghiệp THPT tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều đổi mới trong quy chế thi.

Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Thanh Hóa Tạ Hồng Lựu phát biểu tại hội nghị.

Theo kế hoạch, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 sẽ diễn ra trong ngày 3 và 4/6/2025. Điểm mới của kỳ thi là Sở GD&ĐT sẽ tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập chung với thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn và thi tuyển sinh lớp 10 THPT DTNT (gọi chung là Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026).

Theo đó, toàn tỉnh có 42.454 thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) vào lớp 10 THPT công lập (giảm 2.260 thí sinh so với ĐKDT năm 2024); 1.196 thí sinh ĐKDT tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn (giảm 510 thí sinh so với ĐKDT năm 2024); 841 thí sinh ĐKDT lớp 10 các trường THPT DTNT (tăng 37 thí sinh so với ĐKDT năm 2024).

Sở GD&ĐT sẽ thành lập tại mỗi trường THPT 1 hội đồng coi thi (HĐCT). Riêng Trường THPT Nguyễn Thị Lợi (TP Sầm Sơn) và Trường THPT chuyên Lam Sơn (TP Thanh Hóa) sẽ thành lập 2 HĐCT. Tổng cộng toàn tỉnh có 91 HĐCT.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ diễn ra từ 26-27/6/2025, tỉnh Thanh Hóa tổ chức 1 hội đồng thi do Sở GD&ĐT chủ trì, gồm 85 điểm thi. Trong đó, số thí sinh ĐKDT theo Chương trình GDPT năm 2018 có 40.768 thí sinh (tăng so với ĐKDT năm 2024 là 1.993 thí sinh) và 869 thí sinh ĐKDT theo Chương trình GDPT năm 2006 (Trong đó số thí sinh chỉ xét tốt nghiệp THPT là 14; số thí sinh xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ là 19; số thí sinh chỉ xét tuyển sinh ĐH, CĐ là 836). Số phòng thi dự kiến khoảng 1.900 phòng (tăng so với năm 2024 khoảng 200 phòng thi).

Tại hội nghị, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Thanh Hóa Tạ Hồng Lựu đã báo cáo sơ lược kết quả công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2024, thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025; triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026 trong đó đặc biệt nhấn mạnh về các điểm mới của kỳ thi năm nay.

Đại diện Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các thành viên Ban chỉ đạo thi và các ngành, địa phương cũng đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh trong bối cảnh toàn tỉnh đang thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và thay đổi trong sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra, không còn công an cấp huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thống nhất các nội dung trong phương án, kế hoạch tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh; đồng thời yêu cầu các địa phương, sở, ngành liên quan bám sát phương án, kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và Bộ GD&ĐT để triển khai tốt nhiệm vụ được giao.

Sở GD&ĐT phối hợp cùng các ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tổ chức các kỳ thi, tăng cường kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị thi, đảm bảo tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, chu đáo, khách quan; đề cao trách nhiệm, sâu sát trong chỉ đạo, kỹ lưỡng trong tổ chức, thực hiện trên tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh dự thi, tạo sự đồng thuận cao của xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 yêu cầu tập trung thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế.

Các ngành, địa phương liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết, có phương án dự phòng cho mọi tình huống bất thường trong quá trình tổ chức các kỳ thi theo đúng tinh thần nghiêm từ trong, phòng từ xa, ngăn chặn ngay từ đầu.

Linh Hương