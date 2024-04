Đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra thành công

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố hướng dẫn kỳ thi tốt nghiệp (TN) THPT năm 2024 và lịch thi cụ thể. Trong đó, kỳ thi TN THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29/6. Cụ thể, ngày 26/6 làm thủ tục dự thi; ngày 27 - 28/6 tổ chức coi thi; ngày 29/6 dự phòng. Đảm bảo các điều kiện cho kỳ thi TN THPT diễn ra thành công, phóng viên (PV) Báo Thanh Hóa đã có cuộc phỏng vấn với bà Bùi Thị Thanh,

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa.

PV: Hiện tại công tác chuẩn bị cho kỳ thi TN THPT năm 2024 đang được ngành giáo dục Thanh Hóa triển khai thực hiện thế nào, thưa bà?

Bà Bùi Thị Thanh: Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thi TN THPT năm 2024 của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã triển khai các văn bản đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn các đơn vị, nhà trường tổ chức học tập quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ đầy đủ, kỹ lưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham dự kỳ thi.

Sở đã soạn thảo dự thảo phương án tổ chức thi TN THPT năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh, đang lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương có liên quan để hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó, đã có dự kiến về các điểm thi của hội đồng thi, những điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. Ngay sau khi phương án tổ chức thi được UBND tỉnh phê duyệt, sở sẽ có văn bản triển khai, hướng dẫn công tác tổ chức kỳ thi TN THPT năm 2024 một cách cụ thể, chi tiết, bám sát Quy chế thi TN THPT hiện hành của Bộ GD&ĐT, để tất cả các điểm thi của hội đồng thi thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về công tác thi.

Chỉ đạo các đơn vị rà soát các điều kiện cho kỳ thi như: phòng thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, chuẩn bị các phương án về phòng cháy, chữa cháy, y tế dự phòng... để chủ động, tự tin khi bước vào tổ chức kỳ thi. Sở sẽ thành lập các đoàn kiểm tra chéo hồ sơ thi giữa các trường THPT. Trong đó, chú trọng kiểm tra công tác chuẩn bị thi đối với các điểm thi; kiểm tra việc nhà trường rà soát, kiện toàn hồ sơ dự thi của học sinh; kiểm tra việc ôn tập cho học sinh, việc triển khai Quy chế thi, hướng dẫn thi và công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trang thiết bị của các điểm thi... Sở sẽ gửi văn bản đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để phối hợp tổ chức tốt các khâu của kỳ thi. Đồng thời, chú trọng đôn đốc công tác dạy và học của giáo viên, học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh, tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác dạy học theo hướng tích cực đáp ứng yêu cầu của kỳ thi TN THPT năm 2024, nhằm đạt kết quả thi tốt nhất.

PV: Xin bà cho biết những điểm mới trong kỳ thi TN THPT năm 2024 là gì?

Bà Bùi Thị Thanh: Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày 6/3/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi TN THPT hiện hành. Trong đó có quy định một số điểm mới cần lưu ý so với kỳ thi TN THPT năm 2024. Cụ thể như sau: (1) Bổ sung thêm 5 chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi môn tiếng Anh, gồm có những chứng chỉ sau: Chứng chỉ tiếng Anh B1 Preliminary, B1 Business Preliminary, B1 Linguaskill. Chứng chỉ Aptis ESOL B1. Chứng chỉ Pearson English International Certificate (PEIC) level 2. Chứng chỉ TOEIC 4 kỹ năng (nghe và đọc 275, nói và viết 120). Chứng chỉ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP); (2) Thí sinh tự do chỉ được đăng ký 1 tổ hợp môn thi. Theo đó, thí sinh đã có bằng TN THPT hoặc đã có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh sẽ được đăng ký dự thi các bài thi độc lập. Tuy nhiên đối với bài thi tổ hợp, thí sinh tự do sẽ chỉ được đăng ký 1 bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần trong cùng 1 bài thi tổ hợp. (3) Thí sinh thi bài thi tổ hợp sẽ có phòng chờ riêng. Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT đã ban hành quy định mới về phòng chờ cho các thi sinh thi bài thi tổ hợp. Cụ thể: Đối với thí sinh chỉ thi môn thi thành phần thứ nhất và/hoặc thứ hai trong bài thi tổ hợp, sau khi nộp phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), thí sinh ra khỏi phòng thi và di chuyển về phòng chờ ra cho đến khi hết giờ làm bài của môn thi cuối cùng mới được rời khỏi khu vực thi; đối với thí sinh chỉ dự thi môn thi thành phần thứ hai và/hoặc thứ ba trong bài thi tổ hợp sẽ phải có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị. Nếu thí sinh đến sớm hơn (trước giờ phát đề thi từ 15 phút trở lên) thì phải vào đợi tại các phòng chờ vào; còn với thí sinh chỉ dự thi môn thi thành phần thứ nhất và thứ ba trong bài thi tổ hợp thì ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất thí sinh phải ngồi nguyên vị trí, giữ trật tự, đặt phiếu TLTN sao cho phần tô câu trả lời úp xuống mặt bàn tại vị trí ngồi của thí sinh và bảo quản phiếu TLTN trong suốt thời gian chờ thi môn thành phần tiếp theo. (4) Bổ sung thêm vật dụng được phép mang vào phòng thi. Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi những vật dụng sau: Bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; Atlat Địa lý Việt Nam được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 (không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác). So với kỳ thi TN THPT năm 2023, kỳ thi năm nay đã bổ sung thêm những vật dụng được phép mang vào phòng thi gồm: Êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình. Đồng thời, kỳ thi năm nay cũng bổ sung thêm quy định cấm một số vật dụng mang vào kỳ thi như: Giấy than, bút xóa,...

PV: Thanh Hóa đang có sự “bứt tốc” trong kỳ thi TN THPT qua các năm, thể hiện điểm trung bình kỳ thi TN THPT toàn tỉnh từ thứ hạng 44 (năm 2020) vươn lên hạng 21 (năm 2023), top đầu địa phương có số bài thi đạt điểm 10. Kỳ thi năm 2024, Thanh Hóa liệu có tiếp tục giữ vững hoặc vươn lên đứng trong top 20 tỉnh, thành về điểm trung bình kỳ thi TN THPT, hoàn thành sớm mục tiêu của ngành GD&ĐT Thanh Hóa?

Bà Bùi Thị Thanh: Việc có thứ hạng cao về điểm trung bình kỳ thi TN THPT là mong muốn của không chỉ ngành giáo dục Thanh Hóa mà còn của các cấp lãnh đạo, của học sinh, phụ huynh và Nhân dân trong toàn tỉnh. Tuy nhiên thứ hạng lên càng cao thì càng khó, mặt khác khu vực miền núi Thanh Hóa rộng, còn nhiều khó khăn, sự chênh lệch kết quả giữa các vùng miền khá lớn. Ngoài ra, số học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên tại các trường cao đẳng, trung cấp nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên khá cao, vì thế việc đẩy thứ hạng lên cao nữa là rất khó khăn.

Tôi luôn tin rằng với nỗ lực về mặt chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách quyết tâm, bài bản của toàn hệ thống từ cán bộ quản lý cho đến các thầy, cô giáo, các em học sinh, Thanh Hóa sẽ tiếp tục đạt thứ hạng cao trong kỳ thi TN THPT năm 2024 đúng như mục tiêu đã đặt ra.

PV: Vậy, công tác ôn thi tại các trường đang diễn ra thế nào?

Bà Bùi Thị Thanh: Hiện tại, chúng tôi đã chỉ đạo các nhà trường trên toàn tỉnh thực hiện đúng chương trình, kế hoạch giáo dục của năm học 2023-2024 một cách hiệu quả, khẩn trương, đồng đều. Trong đó chú ý đến việc đảm bảo tiến độ và phạm vi kiến thức theo quy định. Không để xảy ra tình trạng mất giờ dạy mất tiết học. Cán bộ quản lý các nhà trường phải chú ý đến điều này để đảm bảo học sinh được học đủ thời lượng và chương trình giáo dục.

Đồng thời, sở chỉ đạo các nhà trường ôn luyện kiến thức và kỹ năng làm bài thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 một cách thường xuyên, nhất là tăng cường thêm vào học kỳ 2 năm học 2023-2024. Sở sẽ tổ chức 2 kỳ khảo sát chất lượng cho học sinh khối 12 của các nhà trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh để vừa cho các em làm quen với kỳ thi tốt nghiệp vừa để các nhà trường có căn cứ đánh giá, điều chỉnh quá trình dạy học với phương châm tiếp cận có hiệu quả kỳ thi TN THPT năm 2024.

Hơn nữa, ngay từ khi Bộ GD&ĐT công bố đề thi tham khảo kỳ thi TN THPT năm nay, sở tiếp tục chỉ đạo các nhà trường bám sát đề thi tham khảo của Bộ GD&ĐT. Trong đó phải chú trọng vào những nội dung có tính liên quan đến vận dụng thực tiễn để từng bước tiệm cận với định hướng đánh giá năng lực, phù hợp với mục tiêu yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất người học của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì trong các đề thi sẽ có những câu hỏi nhằm giải quyết các vấn đề thực tế cuộc sống, xã hội, được xây dựng tiệm cận theo định hướng đánh giá năng lực người học, giúp đánh giá được năng lực thí sinh một cách công bằng và chính xác.

PV: Bà có lời khuyên nào dành cho các sĩ tử tham dự kỳ thi năm nay?

Bà Bùi Thị Thanh: Thứ nhất, có thời gian biểu hợp lý, học sinh cần chủ động tích cực ôn tập, hiểu cặn kẽ vấn đề, chủ động trong kiến thức, dưới sự hướng dẫn của các thầy, cô giáo, không học lệch, học tủ. Thứ hai, nâng cao khả năng tự học, rèn luyện kỹ năng làm bài, chủ động hệ thống hóa lại kiến thức bằng cách lập bảng, vẽ sơ đồ, bản đồ tư duy hay làm đề cương tóm tắt những nội dung kiến thức quan trọng theo cách riêng của các em cho dễ nhớ, dễ hiểu nhất. Thứ ba, mỗi thí sinh sẽ được cấp một tài khoản phục vụ việc dự thi và xét tuyển. Các em cần bảo mật tài khoản này để đảm bảo không bị người khác truy cập, sửa chữa thông tin của mình. Các em cần nhớ cập nhật đủ dữ liệu để đảm bảo quyền lợi của mình. Thứ tư, thí sinh nắm vững quy chế thi hiện hành của Bộ GD&ĐT, các vấn đề còn thắc mắc phải hỏi ngay các thầy, cô giáo để được làm rõ, hướng dẫn; lưu ý phần trách nhiệm của thí sinh khi dự thi để biết các em được và không được mang gì vào phòng thi, tránh bị xử lý kỷ luật, ảnh hưởng đến kết quả thi. Thứ năm, các em cần thể hiện sự quyết tâm cao trong ôn tập, đồng thời phải giữ được sự tự tin, bình tĩnh, khỏe mạnh cả thể chất và tinh thần, tận dụng triệt để thời gian để làm bài đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Chúc các em thành công!

Bà Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc

Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa.