Đảm bảo an ninh trật tự ở xã Trung Sơn

Xã Trung Sơn (Quan Hóa) có 801 hộ, 3.161 nhân khẩu, với dân tộc anh em Kinh, Mường, Thái cùng sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm trên 70%, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Nhiều năm trước đây, xã được xác định là điểm nóng về ma túy.

Công an xã Trung Sơn tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Trưởng Công an xã Trung Sơn - Trung tá Hà Văn Trường cho biết: Xác định việc đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công Chương trình XDNTM. Ngay từ đầu năm 2024, Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các nghị quyết, kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT; xây dựng và triển khai đồng bộ các mặt công tác phòng, chống tội phạm theo Kế hoạch 145 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; kế hoạch tháng cao điểm vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy; kế hoạch cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa và xử lý thanh thiếu niên hư hỏng; xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ). Thực hiện nghiêm Thông tư số 124/2023/TT-BCA, ngày 28/12/2023 của Bộ Công an về “Khu dân cư xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT”; Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”; “Xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT”. Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư và hơn 600 hộ gia đình đều tham gia đăng ký làm nhiều việc tốt về ANTT. Công an xã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể từ xã đến bản thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến đông đảo người dân, như: Luật Phòng, chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân gia đình... trên hệ thống loa truyền thanh; phối hợp với ban quản lý các bản tổ chức 30 buổi tuyên truyền pháp luật ở khu dân cư, các đợt sinh hoạt đoàn thể; tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Tập trung tuyên truyền pháp luật trên trang mạng xã hội facebook, zalo, tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm qua đường dây nóng; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù từng bước hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; xây dựng mô hình tái hòa nhập cộng đồng để đảm bảo việc giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù. Công an xã Trung Sơn còn thường xuyên phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Quan Hóa tổ chức tuần tra vũ trang...

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền đã nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật của đông đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, qua đó nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng. Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an xã Trung Sơn đã phát hiện và xử lý 4 vụ việc, với 4 đối tượng liên quan đến ANTT; tổ chức gọi hỏi, răn đe 54 đối tượng thuộc diện quản lý pháp luật, nghiệp vụ. Từ những việc làm hiệu quả, thiết thực của Công an xã Trung Sơn đã góp phần đảm bảo ANTT, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Bài và ảnh: Khánh Linh