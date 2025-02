Đảm bảo an ninh trật tự lễ hội đầu xuân

Những ngày đầu xuân, các khu du lịch, di tích, danh thắng và lễ hội tâm linh trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh đến du ngoạn, tham quan, chiêm bái. Để bảo đảm cho Nhân dân và du khách thập phương phấn khởi, yên tâm du xuân trong dịp đầu năm mới, Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng, triển khai các phương án, sẵn sàng bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) tại các lễ hội.

Công an huyện Như Thanh tăng cường công tác bảo đảm ANTT tại khu di tích Phủ Na.

Các hoạt động lễ hội đầu xuân được tổ chức sôi nổi ở cả làng quê lẫn phố phường. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội, từ trộm cắp, lừa đảo đến hoạt động tệ nạn như sử dụng trái phép chất ma túy, cờ bạc, hoạt động mê tín dị đoan, cá biệt còn xuất hiện tình trạng thanh, thiếu niên tham gia lễ hội gây gổ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, thậm chí gây trọng án. Để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Nhân dân và du khách thập phương đến tham gia các lễ hội đầu năm, Công an tỉnh đã chủ động triển khai các phương án bố trí lực lượng, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia các hoạt động lễ hội. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan.

Công an các địa phương đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động lễ hội bảo đảm đúng quy định. Mặt khác, phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động vui chơi, giải trí, các điểm kinh doanh, buôn bán... Ngoài ra, lực lượng công an đã phối hợp với lực lượng bảo vệ, ban quản lý di tích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để du khách đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và bảo vệ tài sản của mình, không để kẻ xấu lợi dụng hoạt động.

Trên các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là các tuyến dẫn vào khu vực diễn ra lễ hội, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến. Tình hình vi phạm trật tự ATGT cũng diễn ra nhiều. Do đó lực lượng cảnh sát giao thông vừa tăng cường tuần tra lưu động để tuyên truyền, cảnh báo, vừa thành lập các chốt kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Đồng thời phối hợp với ban quản lý các đền, chùa bố trí, sắp xếp phương tiện đậu, đỗ đúng nơi quy định, tránh ùn tắc giao thông.

Để bảo đảm ANTT cho các hoạt động của lễ hội đầu xuân, Công an huyện Như Thanh đã xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác bảo vệ lễ hội. Thượng tá Trương Văn Quỳnh, Phó trưởng Công an huyện Như Thanh, cho biết: "Để bảo đảm tốt ANTT cho các lễ hội, ngay từ trước Tết Nguyên đán, Công an huyện Như Thanh đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện, các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động lễ hội đúng quy định, đồng thời dẹp bỏ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như: lên đồng, rút thẻ, cờ bạc trá hình..., góp phần giữ gìn văn minh nơi công cộng, đảm bảo các hoạt động lễ hội diễn ra vui tươi, lành mạnh".

Ngoài ra, Công an huyện có phương án huy động tối đa quân số triển khai trấn áp tội phạm hình sự, phân luồng, điều tiết giao thông không để xảy ra ùn tắc; kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi quá khích của thanh, thiếu niên, không để vụ việc diễn biến phức tạp. Công an huyện Như Thanh cũng đã đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy tại các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các điểm văn hóa tâm linh trên địa bàn. Trong đó, lực lượng công an đã chủ động phối hợp với ban quản lý các di tích, cơ sở tín ngưỡng xây dựng nội quy, quy định bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và tuyên truyền, vận động Nhân dân, du khách chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời đôn đốc, nhắc nhở, hỗ trợ các cơ sở kiểm tra, sửa chữa, bổ sung các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, thực hiện nghiêm các quy định an toàn trong sử dụng điện, thắp hương và đốt vàng mã.

Với những cố gắng nỗ lực tập trung cao độ cho công tác bảo đảm ANTT, lực lượng công an Thanh Hóa đã và đang thầm lặng giữ cho mùa lễ hội đầu Xuân Ất Tỵ 2025 diễn ra trên địa bàn tỉnh an toàn, góp phần xây dựng và quảng bá về hình ảnh tỉnh Thanh Hóa thân thiện, an toàn trong lòng du khách.

Bài và ảnh: Quốc Hương