Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Lang Chánh

Sáng 6/6, tại hội trường xã Yên Thắng, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lang Chánh; Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh đã tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh trước Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu HĐND tỉnh với cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 5 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng năm 2024; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của HĐND tỉnh.

Đại biểu Mai Xuân Bình thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 20.

Cử tri đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Trong đó, cử tri xã Yên Khương đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ăn bán trú tại Trường THCS Yên Khương, giúp các cháu học sinh ở thôn, bản cách xa trường yên tâm học tập. Đề nghị HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí hằng năm cho các hội đặc thù của xã để các hội hoạt động hiệu quả.

Cử tri xã Yên Khương phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri xã Tam Văn đề nghị hạ thấp độ dốc đường giao thông bản Phá, xã Tam Văn, tránh gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường; xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho bản Cú Tá và bản Phá để phục vụ sinh hoạt của hơn 300 hộ dân và điểm trường tiểu học bản Cú Tá, điểm trường tiểu học và điểm trường mầm non bản Phá hiện đang rất khó khăn về nước sinh hoạt.

Cử tri xã Giao Thiện phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri xã Tân Phúc đề nghị đầu tư nâng cấp tuyến đường đoạn trước điểm trường mầm non thôn Tân Lập có chiều dài 200m đã xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng đến học sinh.

Đề nghị làm rõ trách nhiệm của Công ty CP đầu tư nông nghiệp Agri-Vina, chủ đầu tư dự án chăn nuôi lợn chất lượng cao đóng tại thôn Tân Thủy trong quá trình vận hành đã phát tán mùi hôi thối nồng nặc ra môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của Nhân dân, đặc biệt là Nhân dân 2 thôn Tân Lập và Tân Thủy.

Cử tri ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh phát biểu tại hội nghị.

Đối với vấn đề giáo dục, năm 2024 số lượng viên chức UBND tỉnh giao cho huyện Lang Chánh là 953 biên chế và 58 hợp đồng. Huyện đã có kế hoạch tuyển dụng nhưng do thiếu người dự tuyển nên số lượng viên chức ngành GD&ĐT Lang Chánh hiện có 869 người, còn thiếu 84 giáo viên. Do thiếu giáo viên nên huyện phải phân công giáo viên dạy liên trường, dạy tăng tiết để đảm bảo chương trình theo quy định. Tuy nhiên, dự toán tỉnh giao theo số lượng giáo viên biên chế hiện có do đó chưa có nguồn kinh phí để chi trả tiền dạy tăng tiết cho giáo viên. Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét cấp bổ sung kinh phí nguồn sự nghiệp giáo dục để huyện chi trả chế độ cho giáo viên dạy tăng tiết cho các trường năm 2024 và cấp bù nguồn kinh phí để chi trả chế độ dạy tăng tiết cho giáo viên còn thiếu năm 2023.

Đại biểu Hoàng Văn Thanh giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền của huyện.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh đã giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền của huyện.

Đại biểu Đào Xuân Yên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Đào Xuân Yên đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri các xã đối với sự phát triển chung của huyện và của tỉnh.

Các vấn đề cấp bách, bức xúc Nhân dân quan tâm sẽ được ưu tiên giải quyết sớm; các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cần nhiều thời gian và vượt quá thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ để tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

Tố Phương