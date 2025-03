Đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên đỉnh ngàn Nưa

Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu gồm núi Nưa, đền Nưa, Am Tiên, là di tích cấp quốc gia, có tiềm năng, lợi thế để huyện Triệu Sơn đẩy mạnh phát triển du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch văn hóa tâm linh, nghỉ dưỡng, sinh thái.

Một góc di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu.

Núi Nưa, đền Nưa, Am Tiên tọa lạc tại thị trấn Nưa (Triệu Sơn), là nơi ghi dấu cuộc khởi nghĩa Bà Triệu và người nữ tướng anh dũng, được Nhân dân Thanh Hóa nói riêng, cả nước nói chung tự hào, kính ngưỡng. Năm 2009, di tích này được xếp hạng là di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh quốc gia. Nơi đây, không chỉ được biết đến là nơi Bà Triệu dấy binh khởi nghĩa, mà còn là một trong những huyệt đạo linh thiêng của Việt Nam. Hằng năm, từ mùng 9 đến 20 tháng Giêng diễn ra Lễ hội đền Nưa - Am Tiên, để tưởng nhớ công lao trời biển của Bà Triệu, các tướng sĩ và Nhân dân ta trong công cuộc đánh đuổi quân Đông Ngô xâm lược.

Đến di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, sau khi thắp hương tại đền Nưa, du khách sẽ di chuyển lên địa điểm Am Tiên vãn cảnh và được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, hữu tình, tham quan chùa Am Tiên, đền Tu Nưa thờ vị đạo sĩ thời Trần - Hồ. Do thời gian và những biến cố lịch sử, chùa Am Tiên và đền Tu Nưa đã trở thành phế tích. Trong thập niên 80 của thế kỷ XX, chùa Am Tiên và đền Tu Nưa được Nhân dân địa phương cùng với các nhà hảo tâm góp công, góp của trùng tu, tôn tạo.

Hiện nay, di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu được xây dựng khang trang đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân. Trong đó, nghinh môn đền Nưa, hệ thống cấp nước, phòng cháy, chữa cháy, nhà sắp lễ, các ki ốt phục vụ nhu cầu của du khách... được đầu tư xây dựng khang trang.

Vẻ đẹp thiên nhiên, sự linh thiêng cùng nhiều câu chuyện huyền bí được người đời truyền tụng càng khiến cho di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu có sức hấp dẫn. Gần 2 tháng đầu năm 2025, di tích này đã đón khoảng 35.000 lượt người đến tham quan, vãn cảnh, cầu phúc, cầu an.

Bà Nguyễn Thị Hương ở xã Vĩnh Tiến (Vĩnh Lộc) là du khách tham quan di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, cho biết: “Cảnh quan di tích rất đẹp, vệ sinh sạch sẽ, người phục vụ thân thiện, nhiệt tình, an ninh - trật tự được đảm bảo. Di tích còn có chỗ đỗ xe rộng rãi, giao thông đi lại thuận tiện. Các thành viên trong gia đình tôi ai cũng hài lòng với chuyến tham quan tại đây”.

Mặc dù được quan tâm tu bổ, tôn tạo, nhưng di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế để thu hút khách du lịch. Để nâng tầm di tích, ngày 27/12/2024 Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu gồm núi Nưa, đền Nưa, Am Tiên giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, sẽ phát triển hệ thống lưu trú, nghỉ dưỡng, làng du lịch văn hóa bản địa để phát huy tối đa lợi thế về cảnh quan thiên nhiên đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước. Đầu tư xây dựng các công trình văn hóa trọng điểm với quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại để đưa truyền thống lịch sử, văn hóa xứ Thanh đến với du khách. Xây dựng tuyến cáp treo nối từ chân núi lên đỉnh núi Am Tiên, tạo ra một trục cảnh quan văn hóa để du khách có không gian để dừng chân ngắm nhìn vẻ đẹp của núi Nưa cũng như trải nghiệm văn hóa dân gian...

Quyết định này được xem là tiền đề quan trọng để khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển các loại hình du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho Nhân dân sống xung quanh di tích.

Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn Lê Văn Tuấn cho biết: Triệu Sơn phấn đấu đưa di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu trở thành trung tâm du lịch, văn hóa, tâm linh. Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, huyện đã đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư để phát huy tiềm năng và lợi thế nơi đây. Hiện, huyện Triệu Sơn đã trao cam kết đầu tư cho Công ty TNHH dịch vụ và du lịch cáp treo Thanh Hóa. Nhà đầu tư đã cam kết đầu tư các dự án khu dịch vụ thương mại và cáp treo Am Tiên, trục cảnh quan văn hóa thuộc quần thể Am Tiên, khu dịch vụ, du lịch với quy mô diện tích đầu tư gần 400 ha.

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình giới thiệu, quảng bá về giá trị di tích, tiềm năng du lịch địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đẩy mạnh việc thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch. Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích để tận dụng lợi thế phát triển các loại hình du lịch. Chú trọng đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực; khuyến khích, tạo điều kiện cho cộng đồng dân cư địa phương tham gia và hưởng lợi từ phát triển du lịch; mở rộng, kết nối các tour, tuyến du lịch đến di tích với các tour, tuyến du lịch lớn ở trong nước, để di tích trở thành điểm đến mang tầm quốc gia...

Bài và ảnh: Xuân Cường