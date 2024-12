(Baothanhhoa.vn) - Cục Đào tạo (Bộ Công an) và các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) vừa phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Chuyên Lam Sơn tổ chức Chương trình tư vấn tuyển sinh CAND năm 2025.

{title} Cục Đào tạo Bộ Công an tổ chức Chương trình tư vấn tuyển sinh CAND năm 2025 tại Thanh Hóa Cục Đào tạo (Bộ Công an) và các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) vừa phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Chuyên Lam Sơn tổ chức Chương trình tư vấn tuyển sinh CAND năm 2025. Toàn cảnh buổi tư vấn tuyển sinh. Tham dự chương trình có Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo (Bộ Công an); đại diện lãnh đạo các học viện, trường CAND, Công an tỉnh Thanh Hóa; Ban Giám hiệu cùng đông đảo học sinh, phụ huynh Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Trường THPT Đào Duy Từ và các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Năm 2025 là năm đầu tiên học sinh thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành năm 2018. Do đó, việc học tập, tổ chức thi đánh giá sẽ có nhiều thay đổi ở cả bậc THPT và tuyển sinh đại học của các cơ sở đào tạo. Rất đông học sinh các trường THPT có mặt tại Chương trình tư vấn tuyển sinh vào các học viện, trường CAND năm 2025. Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào các học viện, trường CAND năm 2025, tại buổi tư vấn, các em học sinh và phụ huynh đã được trao đổi, nghe tư vấn trực tiếp về cách thức đăng ký, sơ tuyển tại nơi thường trú; cách thức đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển cũng như được Ban tư vấn tuyển sinh giải đáp những băn khoăn, thắc mắc liên quan đến tuyển sinh trong CAND; được nghe đại diện các học viện, trường CAND giới thiệu, chia sẻ về nhà trường, môi trường học tập trong CAND. Đây là dịp để các bậc phụ huynh và các em học sinh được tiếp cận những thông tin mới nhất, thiết thực nhất, chuẩn xác nhất về kỳ thi đánh giá của Bộ Công an và các quy định trong xét tuyển CAND năm 2025. Em Ngô Lê Dũng, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Lam Sơn phấn khởi chia sẻ: "Bản thân vô cùng háo hức khi được tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh CAND năm 2025. Sau khi tham quan các gian tư vấn, lắng nghe các thầy cô giải đáp thắc mắc về kỳ thi, về quy định xét tuyển năm nay, em đã hiểu rõ hơn về các trường CAND, nắm được những quy định, tiêu chuẩn cần có để có thể đăng ký thi vào các trường CAND. Đây sẽ là một định hướng quan trọng đối với bản thân em trong việc lựa chọn nguyện vọng đăng ký thi trong kỳ thi sắp tới". Cán bộ các trường CAND tư vấn, giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến tuyển sinh CAND năm 2025. Còn đối với phụ huynh Nguyễn Thị Lan ở huyện Quảng Xương cho biết, nghe nói có chương trình tư vấn tuyển sinh nên đã đưa con gái đến tìm hiểu. Tâm trạng của chị và con khi đến đây rất hồi hộp, cứ như đưa con đi thi vậy. Bé ít nói nên đi cùng con cho yên tâm. Hiện con muốn tham khảo khoa nghiệp vụ Cảnh sát hình sự Học viện Cảnh sát nhân dân, vì vậy khi được nghe giới thiệu về trường cháu rất phấn khởi. Mong rằng đây sẽ cơ hội tốt để con tìm hiểu và xác định rõ hướng đi của mình trong tương lai. Chia sẻ tại Chương trình tư vấn tuyển sinh CAND, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo (Bộ Công an) cho biết, chỉ còn ít tháng nữa là học sinh cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2025. Tại thời điểm này, những buổi tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp nói chung và chương trình tư vấn tuyển sinh CAND nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp các em có thêm thông tin cần thiết, từ đó có thể định hướng tốt hơn trong việc chọn ngành, chọn trường. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho các học sinh vượt khó học giỏi. "Năm 2025, Bộ Công an tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá để xét tuyển vào các học viện, trường CAND theo hướng giữ ổn định như năm 2024 và phù hợp những thay đổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Về cơ bản dạng thức và cấu trúc đề thi vẫn giữ ổn định, nội dung đề thi tập trung 70% kiến thức lớp 12 và 30% kiến thức lớp 10, 11. Các em nắm chắc kiến thức bậc THPT sẽ làm tốt kỳ thi của Bộ Công an" - Đại tá Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh. Tại buổi tư vấn, Ban tổ chức cũng đã trao quà lưu niệm cho Trường THPT Chuyên Lam Sơn và trao 5 suất quà cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Mai Hà (Công an tỉnh)

