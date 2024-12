Nhân rộng mô hình “Trường học an toàn giao thông”

Nhằm nâng cao trách nhiệm của các địa phương trong việc giám sát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh, mô hình “Trường học ATGT” được một số địa phương trong tỉnh xây dựng thí điểm, bước đầu đã phát huy hiệu quả.

Hàng ngày phụ huynh xếp hàng ngay ngắn trước cổng Trường THCS Trần Phú (TP Thanh Hóa) đón học sinh.

Trường THCS Trần Phú (TP Thanh Hóa) nằm trên Đại lộ Lê Lợi - tuyến đường trọng điểm của TP Thanh Hóa, có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông, nhất là vào khung giờ cao điểm. Hàng ngày, vào thời điểm đưa, đón học sinh đến trường và tan học, số lượng phụ huynh, người dân đi lại tại các khu vực cổng trường rất đông, dẫn đến ùn ứ, ách tắc, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT. Ngoài ra, nhiều phụ huynh, học sinh thường xuyên băng qua dải phân cách cứng để sang đường... nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao. Trước tình hình trên, để bảo đảm trật tự ATGT, kiềm chế và làm giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh, ban giám hiệu Trường THCS Trần Phú phối hợp với UBND phường Phú Sơn thường xuyên phân công, bố trí lực lượng tham gia điều tiết, hướng dẫn giao thông vào các khung giờ cao điểm. Tháng 10/2024, UBND TP Thanh Hóa đã chọn Trường THCS Trần Phú xây dựng và ra mắt mô hình điểm “Trường học ATGT” nhằm tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức, ý thức, trách nhiệm và thói quen trong tham gia giao thông của cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh và các tầng lớp Nhân dân, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Theo cô giáo Phạm Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú: “Sau gần 2 tháng triển khai mô hình “Trường học ATGT”, tình hình giao thông tại cổng trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, học sinh và phụ huynh đã có ý thức hơn trong việc dừng, đỗ xe... Các thành viên tham gia mô hình đã tích cực tuyên truyền, vận động cho học sinh, phụ huynh nên nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT có nhiều chuyển biến, thay đổi rõ nét”.

Từ đầu năm đến tháng 12/2024, Công an TP Thanh Hóa đã xây dựng mới và củng cố kiện toàn được 15 mô hình “Trường học ATGT”. Qua đó, đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự ATGT khu vực trường học trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Thực hiện Kế hoạch số 179 ngày 20/8/2024 của UBND tỉnh về xây dựng mô hình “Trường học ATGT”, các huyện Yên Định, Triệu Sơn, Thường Xuân, Thọ Xuân, Thạch Thành, Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, TP Thanh Hóa đã tích cực triển khai xây dựng và ra mắt 9 mô hình tại các cấp học. Các mô hình với sự tham gia của các lực lượng nòng cốt tại cơ sở, gồm: công an xã, phường; hội cựu chiến binh; tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở; bảo vệ nhà trường; đội ngũ giáo viên, học sinh của các nhà trường bảo đảm an ninh trật tự ATGT tại các cổng trường học. Vào các khung giờ cao điểm khi học sinh đến trường và khi tan trường, các thành viên sẽ tham gia phân luồng, điều tiết giao thông ở khu vực cổng trường. Đồng thời, hướng dẫn phụ huynh không dừng đỗ xe tràn lan trên đường lấn chiếm lòng lề đường, nhắc nhở học sinh không tập trung tại khu vực trước cổng trường gây cản trở giao thông. Cùng với đó, theo dõi, phát hiện học sinh vi phạm quy định trật tự ATGT để tuyên truyền, nhắc nhở. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh và phụ huynh, đảm bảo trật tự ATGT ở khu vực trường học, phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Việc xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình “Trường học ATGT” có vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng rất lớn trong việc xây dựng môi trường, cũng như hình thành văn hóa thói quen tham gia giao thông an toàn của học sinh. Hiện các địa phương trong tỉnh tập trung chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn chủ động rà soát, đánh giá, lựa chọn các trường còn phức tạp về trật tự ATGT để nhân rộng mô hình “Trường học ATGT”.

Bài và ảnh: Hải Đăng