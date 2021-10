Ngày 27-10, Thanh Hoá ghi nhận 45 bệnh nhân mắc COVID-19 mới

Ngày 27-10-2021, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 45 bệnh nhân mắc COVID-19 mới; trong đó có 14 bệnh nhân lây nhiễm trong tỉnh, những bệnh nhân còn lại là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh thành phố phía Nam. Tất cả bệnh nhân ghi nhận khi đang được cách ly theo quy định.

Cụ thể, các bệnh nhân lây nhiễm trong tỉnh gồm:

Tại ổ dịch thị xã Bỉm Sơn ghi nhận thêm 2 bệnh nhân mới tại khu cách ly, tổng số bệnh nhân tại ổ dịch này là 168 bệnh nhân. Tại huyện Hà Trung ghi nhận 6 bệnh nhân tại xã Hà Ngọc do tiếp xúc những bệnh nhân ghi nhận trước đó. Huyện Quảng Xương ghi nhận 5 bệnh nhân (4 bệnh nhân ở xã Quảng Nham và 1 ở xã Quảng Thái ) lây nhiễm do tiếp xúc với những bệnh nhân đã ghi nhận trước đó. Huyện Thọ Xuân ghi nhận 1 bệnh nhân tại xã Thuận Minh do tiếp xúc với bệnh nhân ghi nhận trước đó.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp đang tiếp tục khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh nhằm sớm tách các F0 ra khỏi cộng đồng.

Các huyện ghi nhận bệnh nhân trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện cách ly tập trung, gồm: Huyện Bá Thước 10 bệnh nhân (xã Điền Quang 6; Điền Thượng 2; Ban Công 1 và thị trấn Cành Nàng 1); Huyện Nông Cống 4 bệnh nhân (xã Công Liêm 2 và xã Thăng Bình 2); Huyện Yên Định 1 bệnh nhân, địa chỉ xã Định Liên; Huyện Thọ Xuân 3 bệnh nhân (xã Xuân Sinh 1 và xã Xuân Tín 2); Huyện Triệu Sơn 6 bệnh nhân (xã Khuyến Nông 3; Nông Trường 1 Tiến Nông 1; Thị trấn Nưa 1); Huyện Quảng Xương 1 bệnh nhân, địa chỉ xã Quảng Yên; Thị xã Nghi Sơn 4 bệnh nhân (xã Nghi Sơn 3 và xã Tân Dân 1); Huyện Thiệu Hóa 2 bệnh nhân (xã Thiệu Lý 1 và xã Thiệu Viên 1).

Hiện các bệnh nhân đã được chuyển đến cách ly và điều trị tại các Cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Thanh Hóa.

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 982 ca mắc COVID-19 cộng dồn; 544 người điều trị khỏi ra viện; 6 ca tử vong.

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai tiêm được hơn 1.145.000 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong 24 giờ qua đã thực hiện xét nghiệm bằng RT-PCR 4.426 mẫu tại các đơn vị y tế trong tỉnh.

Tô Hà