Mở rộng thêm 16 nhóm đối tượng tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Bộ Y tế đặt mục tiêu tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm phòng vaccine COVID-19 trong năm 2021. (Ảnh: Minh Sơn/TTXVN)

Bộ trưởng Y tế vừa ký Quyết định số 3355/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022.

Trong kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử từ tháng 7/2021-4/2022, Bộ Y tế đưa ra 16 nhóm đối tượng được tiêm chủng và 4 nhóm tỉnh, thành phố được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19.

Kế hoạch này sẽ được cập nhật theo tình hình dịch và khả năng cung ứng vaccine. Đây là căn cứ để các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 .

50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm phòng

Trong kế hoạch này, Bộ Y tế đặt mục tiêu tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm phòng vaccine COVID-19 trong năm 2021. Hết quý 1/2022, trên 70% dân số được tiêm vaccine và đặc biệt đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vaccine phòng COVID-19.

Trong kế hoạch này, Bộ Y tế nêu rõ: Đối tượng tiêm là toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trong đó ưu tiên cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế.

Cụ thể gồm 16 nhóm đối tượng; trong đó có cán bộ y tế, người tham gia công tác phòng chống dịch (thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, người làm công tác truy vết, làm việc ở khu cách ly, điều tra dịch tễ...)

Lực lượng công an; quân đội; cán bộ ngoại giao, giáo viên, học sinh, sinh viên, cán bộ hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh, người cung cấp dịch vụ thiết yếu ( hàng không, vận tải, du lịch, điện, nước)…

Người mắc bệnh mạn tính; người trên 65 tuổi; người sinh sống ở vùng có dịch; người nghèo, các đối tượng chính sách, người bán hàng ăn, buôn bán ở chợ, xây dựng, lao động tự do; người được cơ quan nhà nước cử đi công tác, học tập và lao động ở nước ngoài.

Các chức sắc, chức việc các tôn giáo và các đối tượng khác theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đề xuất của các đơn vị viện trợ vắc xin cho Bộ Y tế...

Ưu tiên cho 4 nhóm tỉnh, thành phố

Phạm vi triển khai của chiến dịch là trên quy mô toàn quốc; trong đó ưu tiên cho 4 nhóm tỉnh, thành phố gồm:

Các tỉnh, thành đang có dịch; trong đó ưu tiên tiêm trước cho đối tượng ở vùng đang có dịch. Các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm hoặc có thực hiện thí điểm các đề án phát triển kinh tế của Chính phủ.

Tiếp theo là các tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đông công nhân và dân cư. Các tỉnh, thành phố có biên giới, giao lưu đi lại lớn, có cửa khẩu quốc tế.

Bộ Y tế sẽ phân bổ vaccine theo từng đợt cung ứng vaccine theo thứ tự ưu tiên.

Vận chuyển vaccine đến điểm tiêm chủng không quá 3 ngày

Vaccine phòng COVID-19 là giải pháp cần thiết và quan trọng để phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội. Các quốc gia trên thế giới đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã nỗ lực tiếp cận các nguồn cung vaccine COVID-19 qua nhiều kênh khác nhau. Đến nay, đã có khoảng 105 triệu liều từ các nguồn cung ứng khác nhau được cam kết phân bổ cho Việt Nam.

Sử dụng vaccine COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng được nhấn mạnh là biện pháp phòng, chống dịch chủ động. Việt Nam phấn đấu đặt mục tiêu cuối năm 2021, hoặc đầu năm 2022 có thể đạt miễn dịch cộng đồng, ước khoảng 70% dân số Việt Nam phải được tiêm chủng vaccine COVID-19.

Theo Bộ Y tế, để đạt mục tiêu này và trong bối cảnh vaccine về Việt Nam với số lượng lớn trong thời gian tới, Việt Nam cần tổ chức chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử trên quy mô toàn quốc với sự tham gia của nhiều lực lượng như y tế, quân đội, công an và nhiều bộ, ngành.

Chiến dịch tiêm chủng này phải được tổ chức đồng loạt tại các cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc, bao gồm cả các đơn vị y tế công lập và tư nhân, các đơn vị trong và ngoài ngành y tế.

Chiến dịch sẽ được triển khai từ tháng 7/2021 tới tháng 4/2022, tại cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện tại tất cả các tuyến (tại các điểm tiêm chủng cố định và lưu động).

Theo đó, trong Kế hoạch của Bộ Y tế quy định rõ thời gian vận chuyển vaccine đến điểm tiêm chủng không quá 3 ngày sau khi có giấy chứng nhận xuất xưởng lô vaccine.

Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển tại tất cả tuyến theo từng khoảng thời gian khác nhau với các loại vaccine có điều kiện bảo quản khác nhau.

Bộ Y tế quy định vaccine được bảo quản ở nhiệt độ âm, âm sâu hoặc có thể bảo quản ở nhiệt độ từ 2 độ C đến 8 độ C như Pfizer , Moderna hay Janseen. Nếu vaccine đã bảo quản ở nhiệt độ từ 2 độ C tới 8 độ C sẽ không bảo quản trở lại ở nhiệt độ âm.

Với vaccine bảo quản ở nhiệt độ -25 độ C đến -15 độ C như vaccine Sputnik V dạng đông lạnh, sau khi rã đông, vaccine không dùng hết phải hủy bỏ theo quy định.../.

T.G (Vietnam+)