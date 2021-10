Kiểm soát chặt người đi, đến ga Thanh Hóa phòng, chống dịch COVID-19

Chốt kiểm soát liên ngành thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại Ga Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa và đi vào hoạt động từ ngày 13-10.

Video: Kiểm soát chặt người đi, đến ga Thanh Hóa phòng, chống dịch COVID-19

Chiều 28-10, có mặt tại Ga Thanh Hóa (TP Thanh Hóa), cảm nhận không khí khẩn trương của những thành viên Chốt kiểm soát liên ngành thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-10.

Theo lịch, tàu SE8 đến Ga Thanh Hóa vào 15 giờ 22 phút, tuy nhiên do gặp sự cố nên hôm nay tàu về ga trễ hơn 1 giờ đồng hồ. Tàu SE8 về Ga Thanh Hóa chiều 28-10 có 58 hành khách xuống tàu, những thành viên của Chốt kiểm soát liên ngành gồm Công an TP Thanh Hóa, Thanh tra Giao thông (Sở GTVT Thanh Hóa), Trung tâm Y tế TP, Ga Thanh Hóa, Trạm Vận tải đường sắt Thanh Hóa nhanh chóng bắt tay thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên tham gia Chốt kiểm soát liên ngành do Trưởng chốt phân công. Chốt trưởng chốt kiểm soát liên ngành do Công an TP Thanh Hóa làm chốt trưởng.

Chốt kiểm soát liên ngành thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tất cả hành khách xuống ga, nhắc nhở, yêu cầu hành khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định như khai báo y tế, sát khuẩn…

Kịp thời phân luồng hành khách, trong đó xác định hành khách là người Thanh Hóa, hành khách đến tỉnh Thanh Hóa để công tác, du lịch, thăm thân.... (phân luồng theo địa bàn các huyện, thị xã, thành phố).

Đồng thời có biên bản bàn giao công dân từ các tỉnh, thành khác trên cả nước trở về Thanh Hóa, các địa phương trên địa bàn tỉnh để ổ chức thực hiện cách ly, theo dõi y tế theo quy định, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc tổ chức đón hành khách về các địa phương.

Trung tá Lê Hồng Quý, Thanh viên chốt kiểm soát liên ngành tại ga Thanh Hóa cho biết: Thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Chốt kiểm soát liên ngành thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại Ga Thanh Hóa, lực lượng Công an TP Thanh Hóa chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở GTVT, Ga Thanh Hóa, Trung tâm Y tế thành phố thực hiện công tác kiểm soát phòng, chống dịch đối với công dân từ các địa phương về Thanh Hóa.

Trong quá trình làm việc, các thành viên thực hiện theo quy định về phòng, chống dịch, đa số người dân chấp hành khai báo y tế, chấp hành các quy định, hướng dẫn của lực lượng chức năng. Không có trường hợp nào chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

“Tại Ga Thanh Hóa, mỗi ngày có 7 chuyến tàu dừng, đón, trả khách, bình quân mỗi chuyến từ 30-60 hành khách xuống Thanh Hóa. Vì vậy lực lượng chức năng tại Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 làm việc vất vả ngày đêm. Việc thành lập chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 góp phần kiểm soát chặt công dân trở về Thanh Hóa, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bởi vậy các thành viên nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Trung tá Lê Hồng Quý chia sẻ.

Vừa xuống tàu SE8, gia đình chị Nguyễn Thị Duyên, xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa gồm 4 thành viên thực hiện khai báo y tế. Gia đình chị đi từ Đồng Nai trở về, đến Ga Thanh Hóa được lực lượng chức năng hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và trở về địa phương tiếp tục khai báo y tế, thực hiện cách ly theo quy định.

Tại khu vực tiếp đón công dân về Thanh Hóa được bố trí điểm phát miễn phí đồ ăn nhẹ.

Ông Lê Anh Thi, Trưởng Ga Thanh Hóa cho biết: Thời gian qua, Ga Thanh Hóa thường xuyên cập nhật, triển khai và quán triệt, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 từ Trung ương đến địa phương cũng như các đơn vị trong ngành Đường sắt. Tổ chức phát thanh kịp thời, đầy đủ đến hành khách đi tàu, công dân chấp hành đầy đủ quy định phòng, chống dịch. Ga bố trí địa điểm bán vé, đón tiếp hành khách đảm bảo an toàn, thuận tiện; trang cấp đầy đủ vật dụng phòng, chống dịch.

“Từ ngày 13-10, UBND tỉnh Thanh Hóa thành lập Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch tại Ga Thanh Hóa, Ga Thanh Hóa phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho chốt liên ngành hoạt động, đảm bảo kiểm soát hành khách, đặc biệt hành khách từ các tỉnh phía Nam trở về, thực hiện công tác phòng chống dịch theo đúng quy định của địa phương”, ông Lê Anh Thi cho biết thêm.

Ngọc Huấn - Hoàng Đông