Biến thể Omicron lây lan nhanh hơn bất kỳ biến thể nào trước đó

Ngày 15/12,Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định rằng, biến thể coronavirus Omicron đang lây lan với tốc độ chưa từng thấy so với các biến thể trước đó.

Ông Ghebreyesus cảnh báo rằng xu hướng cho rằng biến thể này ở mức độ nhẹ là một điều cực kỳ đáng lo ngại.

“Chúng tôi lo ngại rằng mọi người đang coi nhẹ Omicron . Chắc chắn, chúng tôi đã biết được rằng chúng tôi đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của biến thể virus này” – ông Ghebreyesus nói.

Tính đến ngày 15/12, Omicron đã được phát hiện ở 77 quốc gia. “Thực tế là Omicron có thể ở hầu hết các quốc gia, ngay cả khi nó chưa được phát hiện” - ông Ghebreyesus cho biết.

Các quan chức ở Anh đã cảnh báo nước này đang phải đối mặt với một “đợt thủy triều” do nhiễm trùng từ Omicron. Biến thể này đã trở nên thống trị ở London, vượt trội so với biến thể Delta trước đó.

Ngày 13/12, Anh ghi nhận ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron và đến ngày 15/12, số ca nhiễm coronavirus mới ở nước này đã lên tới 78.610 trường hợp, lập kỷ lục số ca mắc mới/ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Kỷ lục trước đó về số ca nhiễm mới/ngày là 68.053 ca vào ngày 8/1/2021.

Như đã xảy ra trong suốt trận đại dịch, Mỹ đang chạy sau châu Âu về tác động của một biến thể mới.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), Omicron đã từ mức chiếm 0,4% số lượng nhiễm virus lưu hành ở Mỹ trong tuần tính đến ngày 4/12 leo lên mức 2,9% vào tuần tiếp theo. Nhưng tỷ lệ này cao hơn nhiều ở các bang là New York và New Jersey, với ước tính của CDC là 13,1% các trường hợp do Omicron gây ra, so với chỉ 2% trong tuần trước.

Tiến sĩ Anthony Fauci - Giám đốc Viện Quốc gia Mỹ về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm, nói rằng Omicron sẽ trở thành biến thể coronavirus chiếm ưu thế ở Mỹ, nhưng không rõ điều đó sẽ có ý nghĩa gì đối với các mức độ bệnh nặng.

Trong khi dữ liệu, đặc biệt từ Nam Phi, cho thấy Omicron có thể gây ra các triệu chứng nhẹ hơn so với các biến thể trước đó, song các chuyên gia sức khỏe cộng đồng nhấn mạnh rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận chắc chắn.

“Ngay cả khi Omicron gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn, số lượng ca mắc bệnh có thể một lần nữa lấn át các hệ thống y tế không được chuẩn bị” - Tổng giám đốc WHO Ghebreyesus cảnh báo.

Theo SKĐS