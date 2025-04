Công ty Điện lực Thanh Hóa nâng cao chất lượng chương trình diễn tập, sẵn sàng ứng phó thiên tai

Ngày 29/4, tại huyện Cẩm Thủy, Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, an toàn, công nghệ thông tin cấp công ty năm 2025.

Cán bộ, công nhân viên thuộc các phòng, ban của Công ty Điện lực Thanh Hóa và một số đơn vị điện lực trực thuộc tham gia diễn tập.

Ông Lê Trí Đồng, Trưởng phòng An toàn - Công ty Điện lực Thanh Hóa quán triệt các nội dung trong chương trình diễn tập.

Đây là hoạt động thường niên của Công ty Điện lực Thanh Hóa nhằm chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra đối với lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng; đồng thời nâng cao kỹ năng xử lý khắc phục nhanh hậu quả sự cố trên lưới điện do thiên tai gây ra.

Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư sẵn sàng tham gia diễn tập.

Tham gia diễn tập có các đơn vị: Điện lực Cẩm Thủy, Điện lực khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh, Điện lực Yên Định, Điện lực Vĩnh Lộc, Điện lực Bá Thước, Điện lực Thạch Thành, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Thanh Hóa, Đội Hotline và các phòng, ban chức năng liên quan.

Phổ biến an toàn lao động và giao nhiệm vụ tại hiện trường.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện tình huống giả định thay sứ vỡ tại cột.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện tình huống giả định dựng cột mới, thay cột bị gãy đổ.

Cán bộ kỹ thuật thực hiện thí nghiệm máy biến áp.

Đội Hotline tham gia xử lý sự cố trên đường dây mang điện trong tình huống giả định.

Thực hiện tình huống giả định sơ cứu công nhân bị trượt chân xuống hồ trong khi đi kiểm tra đường dây sự cố.

Tình huống giả định diễn tập được đưa ra: Do ảnh hưởng của mưa bão nên các tỉnh ở khu vực Bắc miền Trung, gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông lốc xoáy và mưa lớn trên diện rộng kéo dài nhiều ngày. Giông lốc xoáy và mưa lớn làm nước lũ trên các sông khu vực huyện Cẩm Thủy dâng cao, đã gây ra lũ lụt các tuyến đường giao thông và gây sự cố đường dây và thiết bị tại TBA 110kV Cẩm Thủy. Đồng thời gây sự cố đường dây 22kV thuộc lộ 471E9.38 TBA 110kV Cẩm Thủy làm gián đoạn cấp điện, trong đó có các phụ tải quan trọng và phụ tải ưu tiên với 8 điểm sự cố giả định như: Thay sứ vỡ tại cột, dựng cột mới, thí nghiệm MBA trước khi đóng điện... và 1 tình huống tai nạn giả định một công nhân bị trượt chân xuống hồ trong khi đi kiểm tra đường dây sự cố.

Quá trình diễn tập luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, Trưởng ban chỉ đạo chương trình diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, an toàn, công nghệ thông tin cấp công ty năm 2025.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, Trưởng ban chỉ đạo chương trình diễn tập trực tiếp chỉ đạo chương trình diễn tập tình huống giả định sự cố tại TBA 110kV.

Với khối lượng công việc lớn, tính chất cấp điện quan trọng. Để khắc phục nhanh sự cố, đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng. Công ty đã chỉ đạo các đơn vị điện lực quản lý vận hành: Xí nghiệp Lưới điện cao thế Thanh Hóa tham gia khắc phục hậu quả thiên tai của lưới điện 110 kV; huy động nhân lực bổ sung của Điện lực khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh, Điện lực Yên Định, Điện lực Vĩnh Lộc, Điện lực Bá Thước, Điện lực Thạch Thành cùng xe ô tô của 5 đơn vị chở dụng cụ, vật tư phục vụ diễn tập tham gia hỗ trợ công tác khắc phục thiên tai cùng với Điện lực Cẩm Thủy.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, Trưởng ban chỉ đạo chương trình diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, an toàn, công nghệ thông tin cấp công ty năm 2025 phát biểu kết luận chương trình diễn tập.

Từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, buổi diễn tập được triển khai bàn bản, đúng yêu cầu đề ra, góp phần quan trọng trong việc nâng cao kỹ năng chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp cho lực lượng trực tiếp sản xuất, bảo đảm an toàn con người và thiết bị khi xử lý sự cố do thiên tai gây ra. Đồng thời củng cố khả năng chỉ huy điều hành, tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, an toàn trong quản lý, vận hành lưới điện... Sẵn sàng ứng phó và giảm thiểu thiệt hại với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, kịp thời khôi phục hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và sự hài lòng của khách hàng.

Nguyễn Lương