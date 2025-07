Công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá dịp Quốc khánh 2/9

Chiều 7/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân Tối cao và các cơ quan có liên quan tổ chức họp báo công bố Quyết định 1244 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 (đợt 2) nhân dịp 80 năm Quốc khánh.

Họp báo công bố Quyết định 1244 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 (đợt 2) nhân dịp 80 năm Quốc khánh - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Theo Quyết định số 1244 ngày 3/7/2025 của Chủ tịch nước, thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 31/8/2025.

Đối tượng được đặc xá bao gồm người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cho biết, trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã tiến hành nhiều đợt đặc xá cho hàng trăm nghìn phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt trở về với cộng đồng, xã hội. Khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người một cách công bằng, bình đẳng cho tất cả mọi công dân, kể cả những người đang chấp hành án phạt tù.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cho biết, Nhà nước Việt Nam đã tiến hành nhiều đợt đặc xá cho hàng trăm nghìn phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt trở về với cộng đồng, xã hội - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước. Vừa qua, nhân dịp 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30/4/2025, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho hơn 8.000 phạm nhân. "Mặc dù số lượng người được đặc xá lớn nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn được bảo đảm. Không để xảy ra phức tạp do người được đặc xá gây nên. Phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện. Công tác đặc xá đã bảo đảm các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đối ngoại, được nhân dân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao", Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cho biết.

Xuất phát từ truyền thống nhân đạo của dân tộc và chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với người phạm tội, cũng như kết quả thực hiện công tác đặc xá đợt 30/4/2025 và tình hình thực tế của công tác thi hành án phạt tù trong thời gian qua, theo đề nghị của Chính phủ, ngày 3/7/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký quyết định số 1244 về đặc xá năm 2025 đợt 2, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

3 điểm mới của đợt đặc xá lần này

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Đây không phải lần đầu tiên có 2 đợt đặc xá trong một năm, trước đây, vào các năm 2009, 2011 cũng từng có 2 đợt đặc xá vào dịp 30/4 và 2/9.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết, so với đợt đặc xá lần 1, trong đợt đặc xá lần 2, đối tượng và điều kiện được đặc xá mở rộng hơn - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Về điểm mới của đợt đặc xá lần này so với lần 1, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết, so với đợt đặc xá lần 1, trong đợt đặc xá lần 2, đối tượng và điều kiện được đặc xá mở rộng hơn.

Lý giải vì sao, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết, đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước, và được Chủ tịch nước quyết định trong những sự kiện đặc biệt của đất nước. Năm nay là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước: Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt là tới đây chúng ta tổ chức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. “Chính vì vậy mà đợt đặc xá này cũng có những điểm mới và mở rộng hơn so với đợt 30/4”.

Cụ thể, Thứ trưởng cho biết: theo Quyết định 266 trước đây, có 4 nhóm đối tượng quy định tại khoản 8, khoản 14, 15 và 16 của Điều 4 không thuộc diện được đặc xá. Tuy nhiên, trong đợt đặc xá lần này, các nhóm đối tượng này đã được mở rộng và đưa vào diện được xem xét.

Ảnh: VGP/Đức Tuân

Điểm mới thứ hai liên quan đến việc phân loại xét thi đua. Trong Hướng dẫn số 94 ngày 4/7 của Hội đồng Tư vấn đặc xá, quy định đã nêu rõ thời gian xem xét thi đua đối với từng loại tội danh được mở rộng hơn so với quy định áp dụng cho các đối tượng được đặc xá theo Quyết định 266.

Điểm mới thứ ba trong Hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá lần này liên quan đến tiêu chí “không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự” khi xét đặc xá. Trong đợt đặc xá này, hướng dẫn đã quy định rất cụ thể về tiêu chí này, làm căn cứ để các cơ sở giam giữ thuộc lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân thực hiện thống nhất trên toàn quốc. Việc đánh giá tiêu chí được thực hiện dựa trên nhận xét của công an các địa phương, nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình xét đặc xá.

Theo VGP