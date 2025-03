Công an xã Lũng Cao bám sát địa bàn giữ vững an ninh - trật tự

Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh - trật tự (ANTT) tại cơ sở, Công an xã Lũng Cao (Bá Thước) đã tăng cường bám sát địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an xã Lũng Cao tổ chức cho người dân trên địa bàn ký cam kết thực hiện Đề án 3822 về “Xây dựng xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy”.

Thiếu tá Trương Văn Chương, Trưởng Công an xã Lũng Cao, cho biết: Ngay từ đầu năm công an xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trên cơ sở nắm bắt tình hình ANTT từng thôn, đơn vị. Phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ và tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ tăng cường bám nắm địa bàn, tuần tra kiểm soát, xây dựng, củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” từ đó kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Đồng thời, tuyên truyền, chỉ rõ những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để Nhân dân biết, nâng cao tinh thần cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa, tố giác tội phạm. Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo ANTT xã với 20 thành viên; thành lập mới 11 tổ ANTT với 33 thành viên, xây dựng 1 mô hình “Camera giám sát ANTT” trên địa bàn xã. Tích cực rà soát, giám sát, thực hiện tốt công tác quản lý, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, người sau hỗ trợ cắt cơn cai nghiện ma túy, góp phần đảm bảo ANTT ở địa phương.

Cùng với đó, công an xã phân công cán bộ, chiến sĩ bám sát tình hình ở địa phương thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các thôn thực hiện hiệu quả các mô hình tổ tự quản về ANTT để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể xã và các thôn thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân; lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân, từ đó giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay tại cơ sở, không để phát sinh trở thành “điểm nóng” về ANTT.

Theo đó, từ đầu năm 2025 đến nay công an xã đã phối hợp với ban văn hóa xã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của, thôn được hơn 200 lượt về công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức 22 buổi họp dân để tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, thông tin đối tượng truy nã, phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm. Tổ chức cho các hộ dân trên địa bàn 11 thôn ký cam kết về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, qua đó thu hồi được 4 khẩu súng tự chế, 1 vũ khí thô sơ... Phối hợp thực hiện thu nhận hồ sơ định danh điện tử cho công dân trong độ tuổi và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân tại địa phương.

Công an xã Lũng Cao còn thường xuyên duy trì công tác tuần tra vũ trang phòng ngừa tội phạm và bảo đảm ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng”; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ ANTT, an ninh xã hội trong việc nắm chắc tình hình cơ sở; thường xuyên biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để Nhân dân học tập và làm theo. Ngoài ra, đơn vị cũng tiến hành chia sẻ, soạn nội dung tuyên truyền về các loại tội phạm đăng trên fanpage, các nhóm zalo của công an xã, 11 thôn và cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn, để Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

Chủ tịch UBND xã Lũng Cao Lương Văn Thuân cho biết: Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở cơ sở, Công an xã Lũng Cao đã tích cực tham mưu cho đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn. Lực lượng công an xã luôn luôn chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, công an xã là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các thôn trên địa bàn xã triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác. Những thành quả đạt được trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn đã góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín người chiến sĩ công an Nhân dân.

Bài và ảnh: Tiến Đạt