Hiệu quả từ những mô hình camera với an ninh trật tự

Mô hình “Camera với an ninh trật tự” (ANTT) triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đem lại hiệu quả tích cực, được xem là “tai mắt”, “cánh tay nối dài” của lực lượng công an, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng công an trích xuất dữ liệu hình ảnh từ các mắt camera giám sát phục vụ điều tra, khám phá các vụ án.

Những năm trước đây tình hình ANTT trên địa bàn xã Triệu Lộc (Hậu Lộc) phức tạp, thường xảy ra các vụ việc trộm cắp vặt, gây rối trật tự công cộng, một bộ phận người dân tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm... Tháng 3/2023 Công an xã đã tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai mô hình “Camera với ANTT", trên địa bàn xã đã lắp đặt 63 mắt camera giám sát an ninh, đặt tại các vị trí quan trọng, trục đường chính, các địa điểm tiềm ẩn phức tạp tại các thôn, xóm. Mô hình “Camera với ANTT” là minh chứng hiệu quả của việc áp dụng công nghệ hỗ trợ lực lượng công an trong quản lý địa bàn. Từ trụ sở làm việc của Công an xã có thể theo dõi được địa bàn rộng, những điểm nóng, kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ công an khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp về ANTT. Mặt khác, thông qua camera an ninh có thể phát hiện kẻ xấu, kẻ gian, đấu tranh xử lý tội phạm, ngăn chặn đối tượng phạm tội đang diễn ra; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở ngay những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông khi được phát hiện từ camera giám sát.

Đại úy Lê Văn Hùng, Trưởng Công an xã Triệu Lộc cho biết: "Khi chưa có hệ thống camera, chúng tôi phải đi tìm manh mối, điều tra vụ việc mất nhiều thời gian. Từ khi có camera, hình ảnh các đối tượng, phương tiện đi qua truy xuất dễ dàng, xác định được nguyên nhân vụ việc, phá án nhanh".

Tháng 5/2022 Ban Chỉ đạo ANTT phường Ngọc Trạo (thị xã Bỉm Sơn) ra mắt mô hình “Camera với ANTT”. Để phát huy hiệu quả mô hình, lực lượng công an phường đã trực tiếp xuống địa bàn cơ sở tổ chức thăm dò, lấy ý kiến Nhân dân và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về việc lắp đặt hệ thống camera. Ngoài ra, Công an phường còn phối hợp tuyên truyền, vận động để Nhân dân và người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và những lợi ích thiết thực của việc lắp đặt camera giám sát, từ đó tin tưởng, ủng hộ và tạo được sự nhất trí, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc tự nguyện đóng góp kinh phí, cho sử dụng nguồn điện sinh hoạt của gia đình và chia sẻ chung đường truyền internet, góp phần giảm chi phí lắp đặt, vận hành hệ thống camera. Nhờ đó, đến nay trên địa bàn phường đã xây dựng, triển khai mô hình “Camera với ANTT” với gần 200 mắt camera được lắp đặt tại các điểm, tuyến đường phức tạp về ANTT, trật tự an toàn giao thông và trong các hộ gia đình.

Qua gần 3 năm triển khai, mô hình đã phát huy hiệu quả hỗ trợ lực lượng Công an phường trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn. Đặc biệt, thông qua mô hình đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường giảm hẳn... Thông qua hình ảnh trích xuất từ các camera giúp lực lượng công an điều tra xác minh, xử lý hàng chục vụ việc phức tạp về ANTT... Điển hình, ngày 9/11/2024 thông qua hình ảnh camera trên địa bàn đã giúp lực lượng Công an phường Ngọc Trạo phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, thông qua hình ảnh camera giám sát lực lượng Công an phường đã điều tra, bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản...

Thanh Hóa hiện có hơn 136.000 mắt camera được lắp đặt trên địa bàn 26 huyện, thị xã, thành phố. Với độ phủ rộng, kết nối và sẵn sàng chia sẻ dữ liệu với cơ quan chức năng, mạng lưới camera an ninh đang thực sự trở thành trợ thủ đắc lực trong phòng chống tội phạm và giữ vững ANTT tại địa phương. Thông qua hệ thống camera, từ năm 2021 đến nay các lực lượng công an trong tỉnh đã trích xuất 12.293 lượt hình ảnh, dữ liệu phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ 2.160 vụ việc, trong đó có 505 vụ trộm cắp tài sản; 406 vụ cố ý gây thương tích; 664 vụ va chạm, tai nạn giao thông, 171 vụ gây rối trật tự công cộng và 414 vụ việc khác.

Bài và ảnh: Quốc Hương