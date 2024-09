Công an Thanh Hóa cấp phát trang thiết bị phòng, chống mưa bão cho Công an các đơn vị

Để hỗ trợ lực lượng Công an cơ sở có đủ trang thiết bị ứng phó với hậu quả của mưa bão và giúp đỡ Nhân dân phòng, chống lũ, Công an tỉnh đã tiến hành trang cấp cho Công an các huyện: Thạch Thành, Bá Thước, Lang Chánh và Quan Hoá 120 áo mưa, 90 phao tròn cứu sinh, 2 máy phát điện, 5 loa pin, 72 mũ cứng.

Số trang thiết bị được cấp cho công an các địa phương.

Trước đó, với tinh thần chủ động phòng, chống mưa bão, Phòng Hậu Cần Công an tỉnh đã khẩn trương kiểm tra, rà soát nhu cầu sử dụng trang thiết bị phòng, chống mưa bão của các đơn vị, nhất là Công an các huyện miền núi dễ xảy ra lũ quét, sạt lở và Công an các huyện ven biển, nơi chịu ảnh hưởng lớn của bão số 3 để tham mưu Giám đốc Công an tỉnh đề xuất Bộ Công an trang cấp, bàn giao thiết bị phòng, chống bão lụt kịp thời cho các đơn vị Công an cơ sở để các đơn vị có đủ điều kiện, chủ động triển khai các phương án phòng chống bão lũ, thiên tai và giúp đỡ Nhân dân.

Được biết, trong dịp này Công an tỉnh sẽ tiếp tục trang cấp cho tổng số 22 đơn vị Công an cấp huyện có nhu cầu được trang cấp, gồm 500 mũ cứng, 700 áo mưa, 700 áo phao, 600 phao cứu sinh, 27 loa pin và 2 máy phát điện để giúp các đơn vị có đủ điều kiện tham gia hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân và ứng phó với mưa bão.

Quốc Hương