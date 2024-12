Giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện Thường Xuân

Thời gian qua, Công an huyện Thường Xuân đã chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Trung tá Vi Văn Tú, Phó trưởng Công an thị trấn Thường Xuân trao đổi, tuyên truyền về công tác ANTT cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Giữ vững ANTT

Để giữ vững ANTT trên địa bàn, Công an huyện Thường Xuân đã tham mưu với Huyện ủy và UBND huyện chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vụ việc nổi lên liên quan đến ANTT không để đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” phức tạp. Đồng thời, Công an huyện đã chủ động triển khai các kế hoạch, giải pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; mở một số đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tuần tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; ban hành nhiều thông báo tình hình, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để Nhân dân nắm được, đề phòng, cảnh giác.

Phát huy phẩm chất của người chiến sĩ Công an Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thường Xuân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường bám địa bàn để nắm vững tình hình ANTT, đồng thời triển khai có hiệu quả các phong trào do lực lượng công an phát động. Trong đó, nổi bật là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hiện, phong trào này phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia tố giác, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhiều xã đã xây dựng, duy trì được các mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả, như: “Camera an ninh”; “Tổ tự quản về an toàn giao thông”; “Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy”... góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn huyện Thường Xuân xảy ra 21 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 37,5% số vụ so với cùng kỳ năm 2023), tỷ lệ điều tra phá án đạt trên 90%. Trong công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy, Công an huyện đã triển khai nhiều phương án đấu tranh với tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm, phát hiện khởi tố 15 vụ, với 31 bị can về ma túy, phá thành công 2 chuyên án chung; lập hồ sơ đưa 8 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Bên cạnh đó, Công an huyện đã trực tiếp xác minh, điều tra làm rõ tố giác, tin báo về tội phạm, đạt tỷ lệ 96,6%. Quá trình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm bảo đảm đúng quy định của pháp luật... Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, tình hình ANTT trên địa bàn huyện Thường Xuân được đảm bảo, củng cố vững chắc niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân vào lực lượng công an.

Những tấm gương điển hình giữ vững ANTT

Để đạt được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của tập thể Công an huyện Thường Xuân còn có vai trò của các cá nhân đã nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiêu biểu như Trung tá Vi Văn Tú, Phó trưởng Công an thị trấn Thường Xuân.

Thực hiện đề án Công an chính quy về phụ trách công an xã, thị trấn, từ ngày 21/12/2019 phân công về đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Công an thị trấn Thường Xuân, trong quá trình công tác bản thân Tú và các đồng chí chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Thường Xuân đã tham mưu Đảng ủy, UBND thị trấn Thường Xuân các giải pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn, như: Phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các mô hình “Camera ANTT”, “Ánh sáng an ninh đường phố”; 5 mô hình “Tổ liên gia về phòng cháy chữa cháy”, 3 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”, 2 mô hình “Trường học tự quản về trật tự an toàn giao thông”, 1 mô hình “Hội cựu chiến binh chung tay giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng”. Đồng thời, tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật; tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra Nhân dân.

Bên cạnh đó, Trung tá Vi Văn Tú cùng với cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Thường Xuân đã trực tiếp đến các hộ kinh doanh, các điểm có nguy cơ phát sinh hành vi vi phạm pháp luật, các hộ dân trên địa bàn để dán pano, áp phích kết hợp tuyên truyền về các hành vi vi phạm pháp luật, như: trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cố ý gây thương tích, giết người; trật tự an toàn giao thông; ma túy; xuất cảnh trái phép... Phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể, đơn vị, nhà trường, khu phố nắm bắt các mâu thuẫn trong Nhân dân để kịp thời giải quyết không để xảy ra vấn đề phức tạp. Thường xuyên phối hợp và trao đổi thông tin với các đội nghiệp vụ Công an huyện Thường Xuân các thông tin liên quan đến ANTT để kịp thời xử lý.

Từ năm 2019 đến nay, tình hình tội phạm trên địa bàn thị trấn Thường Xuân giảm sâu, không xảy ra các vụ việc từ nghiêm trọng trở lên, đặc biệt hiện nay trên địa bàn không có điểm, tụ điểm mua bán, tàng trữ ma túy, các đối tượng mua bán lẻ ma túy không còn, tình hình đánh nhau, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xuất cảnh trái phép... gần như không xảy ra. Cụ thể, từ năm 2019 đến nay, công an thị trấn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và đều đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến; riêng trong 2 năm (2023, 2024), công an thị trấn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng. Ngoài ra, công an thị trấn còn được tặng bằng khen, giấy khen của các cấp chính quyền từ xã đến tỉnh. Đặc biệt, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ công an thị trấn luôn được quần chúng Nhân dân tin tưởng. Những kết quả mà Công an thị trấn Thường Xuân đã đạt được có sự đóng góp của đồng chí Vi Văn Tú, Phó trưởng Công an thị trấn Thường Xuân.

Còn với Đại úy Bùi Văn Viện, Phó trưởng Công an xã Luận Khê, mặc dù mới được luân chuyển về xã Luận Khê nhưng đã nhanh chóng làm quen với môi trường mới; tích cực bám sát, nắm chặt địa bàn, gắn bó mật thiết với Nhân dân, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, không quản ngại khó khăn trong thực thi nhiệm vụ. Đại úy Bùi Văn Viện đã cùng tập thể Công an xã Luận Khê chủ động tham mưu kế hoạch đấu tranh với tội phạm và các loại tệ nạn xã hội; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thực hiện Đề án 3822 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về xây dựng “Xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024-2025, Đại úy Bùi Văn Viện đã tham mưu cho Ban chỉ đạo ANTT xã Luận Khê ra mắt thành công mô hình “Xã tự quản - phòng, chống ma túy”. Hiện mô hình đang phát huy hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua đó, ngăn chặn, từ sớm, từ xa, không để hình thành các đường dây, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, tạo môi trường ANTT ổn định thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà lực lượng nòng cốt là lực lượng công an, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Thường Xuân luôn được giữ ổn định. Qua đó, góp phần xây dựng vững chắc thế trận an ninh Nhân dân, tạo được sự đồng tình, ủng hộ trong các tầng lớp Nhân dân.

Bài và ảnh: Xuân Cường