Cờ Việt Nam nhuộm đỏ các công viên Sun World mừng nhà vô địch ASEAN Cup 2024

Ngay sau chiến thắng đầy cảm xúc của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tại ASEAN Cup 2024, cờ Tổ quốc đỏ rực trên mọi ngả đường, ngõ phố khắp cả nước. Một loạt các điểm đến Sun World cũng chìm trong sắc đỏ cờ Việt Nam cùng không khí ăn mừng chiến thắng tưng bừng.

Đỉnh Fansipan, nơi lá cờ đỏ sao vàng cắm ở cột mốc cao nhất của ba nước Đông Dương là điểm đến đại diện của lòng tự hào Việt Nam. Ngay từ sáng ngày 6/1, lễ thượng cờ đã được tổ chức trang nghiêm giữa không gian hùng vĩ của “nóc nhà Đông Dương”. Tại đây, gần 1.000 du khách đã có mặt từ sáng sớm, tay cầm những lá cờ đỏ sao vàng được khu du lịch Sun World Fansipan Legend tặng để tham dự nghi lễ.

Lễ thượng cờ trên đỉnh núi huyền thoại không chỉ mang ý nghĩa thiêng liêng, mà còn chứa đựng niềm tự hào và hạnh phúc khi đội tuyển Việt Nam đã hiên ngang chiến thắng tại ASEAN Cup 2024 với tinh thần đoàn kết, lăn xả và đặc biệt fairplay.

Mặc dù thời tiết lạnh giá, nhưng tinh thần của du khách Việt Nam vẫn vô cùng hứng khởi, khi vừa được ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước, vừa được tham gia lễ thượng cờ tại kỳ đài cao nhất của Tổ quốc. Sau nghi lễ trang trọng, mọi người vui vẻ trao nhau những cái ôm, chia sẻ những khoảnh khắc xúc động khi theo dõi trận đấu kịch tính ngày hôm qua, trong niềm tự hào khôn xiết.

Tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh – quê hương của cầu thủ Hai Long với bàn thắng kết trận mỹ mãn, hàng trăm lá cờ đỏ vẫn đang tung bay phấp phới từ cáp treo Nữ hoàng đến Cầu Koi trên Đồi Mặt trời tại khu du lịch Sun World Ha Long. “Hai Long đã đặt một dấu chấm hết không thể ngọt ngào hơn cho trận đấu với Thái Lan tối qua. Chúng tôi đã treo những lá cờ này từ sáng sớm với niềm tự hào có cậu ấy, tự hào trước tinh thần quả cảm Việt Nam”, đại diện công viên chia sẻ.

Tại Đà Nẵng, vòng quay Sun Wheel khổng lồ cao 125m tại Khu du lịch Da Nang Downtown ngay trong đêm 5/1 đã phát sáng hình ảnh lá cờ Tổ quốc và chạy dòng chữ “Việt Nam vô địch”, tạo nên một hình ảnh đầy xúc động trong khung cảnh lung linh của Đà Nẵng về đêm và biển người đi “bão” ăn mừng chiến thắng của đội tuyển quốc gia. Khách sạn Novotel Danang Premier Han River -Khách sạn dành cho doanh nhân hàng đầu Việt Nam” do World Travel Awards trao tặng cũng chạy đèn led hiển thị màu quốc kỳ Việt Nam với dòng chữ “Việt Nam chiến thắng”.

Trên đỉnh Bà Nà Hills, không khí ăn mừng chiến thắng cũng tràn trề hứng khởi khi cờ tổ quốc được treo dọc theo Cầu Vàng – cây cầu mang tính biểu tượng của du lịch Đà Nẵng. Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn du khách đã đi cáp treo lên Bà Nà, cùng nhau hào hứng check-in với cờ tổ quốc bay phấp phới trên cây cầu đẹp tựa dải lụa vắt qua các tầng mây.

Nhiều du khách quốc tế đã thể hiện cảm xúc phấn khích trước khung cảnh ngoạn mục này và không bỏ lỡ cơ hội check in với cây cầu nổi tiếng được bao phủ cờ đỏ sao vàng. Anh Lucas – du khách người Nga cùng gia đình từ sáng sớm đã hoà vào dòng người đến khu du lịch Sun World Ba Na Hills để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Anh cho biết: “Người Việt Nam ăn mừng chiến thắng thật đặc biệt. Cây cầu nhuộm đỏ sắc cờ của các bạn, và tôi cảm nhận rất rõ không khí tươi vui, niềm hạnh phúc và tự hào của các bạn. Tôi đã hiểu gì sao đội tuyển Việt Nam lại chơi fairplay như vậy. Một đất nước thật tuyệt vời”.

Ở phía Nam của tổ quốc, thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc) cũng rực rỡ cờ hoa. Toàn bộ màn hình tại khu du lịch, màn chiếu nước 1.000m2 tại show Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea và chữ chiếu trên Cầu Hôn trong show Bản giao hưởng đại dương - Symphony of the sea đồng loạt thay đổi thông điệp “Việt Nam vô địch - Champions of AFF CUP 2024”.

Hình ảnh cây cầu đẹp tựa dải lụa vươn ra biển với dòng chữ “Việt Nam vô địch” đã gây ấn tượng đặc biệt đối với du khách trong nước và quốc tế đến với Phú Quốc. Anh Gavin - du khách người Anh chia sẻ: “Tôi đã nghe rất nhiều về Cầu Hôn, tôi đã thực sự choáng ngợp khi đến đây. Và tôi còn choáng ngợp hơn nữa khi chứng kiến cách các bạn ăn mừng chiến thắng và thể hiện niềm tự hào dân tộc, ngay trên cây cầu của tình yêu và sự kết nối này”.

Tại núi Bà Đen – ngọn núi cao nhất Nam bộ, người dân Tây Ninh lại có một cách ăn mừng chiến thắng vô cùng đặc biệt. Ngay từ sáng sớm ngày 6/1, gần 100 nhân viên của khu du lịch Sun World Ba Den Mountain đã mặc áo cờ đỏ sao vàng xếp chữ “Việt Nam vô địch” tại quảng trường ga đi cáp treo lên núi Bà Đen. Tất cả cùng giơ cao ngọn cờ tổ quốc trên tay với niềm tự hào dân tộc sau một thời gian dài chờ đợi chiến thắng ngọt ngào của đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Là một điểm đến du lịch nổi tiếng tại Nam bộ, núi Bà Đen thường tổ chức các lễ thượng cờ lớn trong các dịp Quốc khánh 2/9, lễ 30/4... Ngọn núi được mệnh danh là “nóc nhà Nam bộ” cũng gắn liền với niềm tự hào của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp, và chứng kiến một chiều dài lịch sử huy hoàng của cách mạng Việt Nam.

Với hình ảnh màu cờ sắc áo nhuộm đỏ khắp các phố phường và các điểm đến du lịch nổi tiếng, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam càng tô đậm thêm niềm tự hào của dân tộc. Đây sẽ là những khoảnh khắc tuyệt vời được lưu giữ trong trái tim của người Việt.

