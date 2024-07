Cơ hội trở thành nhà cung cấp của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Với tổng vốn đầu tư 9 tỷ USD và công suất đang vận hành giai đoạn 1 là 200.000 thùng dầu thô mỗi ngày, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn không chỉ đáp ứng gần 40% nhu cầu xăng dầu, góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia mà còn tạo cơ hội phát triển các dịch vụ cung ứng đầu vào cho nhà máy. Tuy nhiên, để trở thành nhà cung cấp thành công, các doanh nghiệp (DN) trong tỉnh cần nâng cao chất lượng dịch vụ, chuyên nghiệp hóa và kỷ luật cao đối với các quy trình từ đàm phán đến bảo đảm các vấn đề về an toàn, an ninh trật tự, môi trường... theo yêu cầu cao của nhà máy.

PTSC Thanh Hóa thực hiện gói thầu bảo dưỡng tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ảnh: PV

Trong đợt bảo dưỡng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn lần thứ nhất vào cuối năm 2023, Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) là 1 trong 5 nhà thầu chính thực hiện công việc bảo dưỡng toàn bộ nhà máy. Gói thầu do PTSC Thanh Hóa đảm nhiệm bao gồm các thiết bị công nghệ cao như nồi hơi, tuabin máy phát điện, đường ống vận hành với áp suất cao, nhiệt độ cao, hệ thống thiết bị van điều khiển - van đóng mở bằng tay, thiết bị trao đổi nhiệt, thiết bị điện điều khiển và các thiết bị cơ khí khác. Theo đại diện PTSC Thanh Hóa, đơn vị đã huy động 800 chuyên gia và thợ lành nghề tham gia gói thầu. Từ kinh nghiệm nhiều năm của PTSC trong thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa trong các ngành công nghiệp dầu khí, đạm, điện, xi măng, hóa chất,... PTSC Thanh Hóa đã tự chủ động tổ chức triển khai quản lý dự án một cách khoa học và chuyên nghiệp, trở thành nhà thầu dẫn đầu đạt các chỉ tiêu về an toàn, chất lượng và tiến độ đáp ứng yêu cầu của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP). Với 300.000 giờ làm việc an toàn tuyệt đối, gói thầu do PTSC Thanh Hóa đảm nhiệm đã hoàn thành xuất sắc các hạng mục công việc trước 3 ngày so với dự kiến, là điều kiện quan trọng để nhà máy vận hành trở lại sớm hơn dự kiến.

Ông Phạm Hùng Phương, Giám đốc PTSC Thanh Hóa cho biết: "Ngoài cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa lớn cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, PTSC Thanh Hóa hiện nay đang cung cấp 8 chiếc tàu lai dắt và dịch vụ để đảm bảo hỗ trợ lai dắt tuyệt đối an toàn tất cả các tàu cung cấp dầu thô vào cảng của lọc dầu Nghi Sơn, đặc biệt là các tàu siêu trường, siêu trọng. Từ đầu năm 2024 đến nay, đã có 678 chuyến tàu dầu được PTSC Thanh Hóa hỗ trợ lai dắt thành công. Con số tính từ thời điểm triển khai dự án đến nay là hơn 7.000 chuyến tàu, với 2,7 triệu giờ làm việc an toàn. Riêng số lượng tàu VLCC (tàu dầu thô lớn nhất thế giới) do PTSC Thanh Hóa hỗ trợ lai dắt thành công đã đạt mốc chuyến thứ 200”.

Ngoài các dịch vụ quan trọng như bảo dưỡng, lai dắt tàu, hoạt động của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn sử dụng rất nhiều các hạng mục dịch vụ khác như: Các nguyên liệu phụ trợ, hạng mục cơ khí nhỏ, thực phẩm, lao động, văn phòng phẩm...

Có trụ sở tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, Công ty TNHH Cơ khí xây dựng và thương mại quốc tế HB cũng là nhà thầu cung cấp hàng hóa vật tư thiết bị ống cơ khí. Chị Dương Hồng, quản lý thương mại công ty chia sẻ: “Công ty chúng tôi đã hợp tác cung cấp vật tư cơ khí cho nhà máy 4 năm. Chúng tôi đang nỗ lực tăng năng lực, chất lượng sản phẩm cũng như đội ngũ nhân lực để tiếp tục tham gia đấu thầu thành công thêm các hạng mục công việc trong thời gian tới, góp phần tăng doanh thu và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động”.

Theo ông Kazutaka Yamato, Tổng giám đốc NSRP, công ty rất chú trọng và mong muốn nhiều cơ hội hợp tác với các nhà cung cấp địa phương. Minh chứng điều đó là hiện công ty có tới 78% hợp đồng của NSRP được thực hiện với các nhà cung ứng địa phương. Trong số đó, số lượng nhà cung ứng tại Thanh Hóa là 57/652, chiếm tỷ lệ 7%.

Cũng theo ông Kazutaka Yamato, sự phát triển năng lực và khả năng đáp ứng của các nhà cung ứng địa phương sẽ giúp NSRP giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung ứng nước ngoài mà không ảnh hưởng đến chất lượng, thời gian giao hàng, đồng thời chi phí cũng cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, các nhà cung cấp tại Thanh Hóa cần phải đáp ứng được tất cả các vấn đề về an toàn sức khỏe, an ninh và môi trường; đồng thời tuân thủ pháp lý và kỹ thuật cũng như các quy trình đấu thầu mua sắm theo đúng yêu cầu.

Tạo cơ hội mở và tăng khả năng kết nối cho các nhà cung cấp địa phương, mới đây, NSRP cũng đã tổ chức hội thảo phát triển DN và nhà cung cấp địa phương. Thông qua hội thảo này, qua trao đổi trực tiếp giữa NSRP và đối tác đã cung cấp thêm cái nhìn toàn diện về các yêu cầu cơ bản của NSRP mà tất cả nhà cung ứng cần đáp ứng. Các đại biểu, DN, đối tác đang tìm hiểu, mong muốn kết nối cũng đã đề nghị các hình thức công khai danh mục, cơ cấu dịch vụ cung ứng sản phẩm, nguyên liệu đầu vào; cũng như các tiêu chuẩn, điều kiện của NSRP để các DN Việt Nam nói chung và DN Thanh Hóa nói riêng có thể dễ dàng tiếp cận, tập trung nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện của công ty, từ đó có phương án đáp ứng các yêu cầu và điều kiện đặt ra.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn là một trong những dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của Việt Nam; đồng thời là tổ hợp hóa dầu chế biến sâu, phức tạp nhất trong lĩnh vực lọc hóa dầu tại Việt Nam và khu vực, với 38 phân xưởng công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới. Do đó, các dịch vụ đầu vào của nhà máy cũng được tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt và an toàn, kỷ luật cao. Hiện nay, các nhà cung cấp địa phương nói chung và các DN của tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã cải thiện đáng kể và nâng cao năng lực, kiến thức, kinh nghiệm kinh doanh. Với việc NSRP ra mắt Cổng thông tin nhà cung ứng vừa qua, cũng đã trao quyền cho các nhà cung cấp có cơ hội tìm hiểu, trang bị và cải thiện năng lực để trở thành các nhà cung cấp thành công, gia tăng chuỗi giá trị dịch vụ và tạo việc làm cho người lao động.

Tùng Lâm