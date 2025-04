Chuyện những người con xứ Thanh hiến dâng tuổi thanh xuân cho ngày thống nhất đất nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hàng triệu người con đất Việt đã hiến dâng tuổi trẻ, trí tuệ và xương máu để bảo vệ nền độc lập, thống nhất non sông. Trong lực lượng hùng hậu ấy, Công an Thanh Hóa tự hào khi có 589 cán bộ, chiến sĩ ưu tú đã tình nguyện lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại các nước bạn Lào, Campuchia.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa xung phong lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam (đợt 2/1972).

Trong số những người con ưu tú lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam năm xưa, có nhiều đồng chí lãnh đạo cấp sở (ty); lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện thuộc Công an Thanh Hóa đã tình nguyện xung phong vào những chiến trường ác liệt. Hơn 100 đồng chí đã anh dũng hy sinh, nhiều đồng chí bị thương, đã để lại một phần xương máu trên các chiến trường, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và tô thắm truyền thống vẻ vang của quê hương và của lực lượng Công an Thanh Hóa.

Một trong những tấm gương tiêu biểu đó là Đại tá Tống Xuân Nhuận, nguyên Trưởng Ty Công an Thanh Hóa, được điều động vào chiến trường Trị Thiên - Huế.

Năm 1967, dù đang giữ chức vụ Phó Trưởng ty Công an Thanh Hóa nhưng nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Đại tá Tống Xuân Nhuận đã xung phong chiến đấu ở chiến trường miền Nam và được Bộ Công an chi viện vào chiến trường Trị Thiên - Huế. Tại đây, Đại tá Tống Xuân Nhuận được giao chức vụ Phó ban trực tiếp chỉ đạo địa bàn Hương Trà - một trong hai căn cứ cách mạng quan trọng của chiến trường Trị Thiên - Huế lúc bấy giờ.

Mặc dù mới vào, Hương Trà lại là một địa bàn vô cùng nguy hiểm, địch thường xuyên sục sạo, phản kích hòng tìm diệt các lực lượng chủ lực và các cơ quan đầu não của ta, nhưng với tinh thần, ý chí, tư chất của một người cán bộ lãnh đạo công an xuất sắc, đồng chí Tống Xuân Nhuận đã tích cực chỉ đạo công tác an ninh tại Hương Trà, bám dân, bám địa bàn, chỉ đạo cơ sở nắm sát tình hình các cơ quan của địch, bảo vệ an toàn lực lượng và các cơ quan đầu não của ta tại căn cứ Hương Trà.

Trận chiến đấu tiêu diệt gần 50 tên địch tại căn cứ Khe Vàng vào tháng 9/1968 của lực lượng An ninh Trị Thiên - Huế là một chiến thắng điển hình có sự chỉ đạo của đồng chí Tống Xuân Nhuận. Chiến thắng đó đã góp phần đánh bại các hoạt động lùng sục của địch ở vùng căn cứ Hương Trà, bảo vệ an toàn lực lượng an ninh và các cơ quan đầu não cách mạng của ta. Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, năm 2015 Đảng và Nhà nước đã truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho cố Đại tá Tống Xuân Nhuận.

Ngoài cố Đại tá - Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Tống Xuân Nhuận, nhiều cán bộ Công an Thanh Hóa khác được điều động làm nhiệm vụ đặc công, biệt động, điệp báo... tại các chiến trường trọng điểm. Không ít đồng chí hoạt động bí mật trong nội đô Sài Gòn, tổ chức nhiều trận đánh vào các mục tiêu như kho đạn Cát Lái, trụ sở Cảnh sát đô thành Sài Gòn..., góp phần làm rối loạn bộ máy chính quyền Sài Gòn trước “giờ G” của cuộc Tổng tiến công mùa Xuân năm 1975.

Điển hình là liệt sĩ Mai Xuân Nhứ, Trưởng Tiểu ban điệp báo Công an tỉnh Đắc Lắk đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sinh năm 1932, là con trai duy nhất của dòng họ Mai Xuân ở xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung. Trước năm 1954, đồng chí Mai Xuân Nhứ xin vào Trung đội du kích vũ trang huyện Hà Trung và được cử làm Trung đội trưởng.

Sau đó, ông được tuyển vào Công an vũ trang Thanh Hóa (Bộ đội Biên phòng ngày nay). Năm 1967, khi Bộ Công an có chủ trương tăng cường lực lượng chi viện cho chiến trường miền Nam, đồng chí đã viết đơn xung phong tình nguyện vào mặt trận Tây Nguyên.

Năm 1970, trong một trận càn của địch, đồng chí lúc bấy giờ với tư cách là Trưởng Tiểu ban điệp báo đã cùng 5 đồng chí khác đi sâu vào vùng bị địch tạm chiếm để vận động, tuyên truyền Nhân dân chống lại địch càn quét. Không may cả 6 người đã bị bắt và bắn chết.

Liệt sĩ Mai Xuân Nhứ đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp thiêng liêng để chúng ta tưởng nhớ và tri ân những người con xứ Thanh như cố Đại tá Tống Xuân Nhuận - Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, liệt sĩ Mai Xuân Nhứ cùng nhiều đồng chí khác đã viết nên bản hùng ca bất diệt trong hành trình giải phóng dân tộc.

Thái Thanh (CTV)