Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng kiểm tra sản xuất, đời sống Nhân dân huyện Thạch Thành

Sáng 15/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thạch Thành và kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng cùng đoàn công tác viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Thạch Thành.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Thạch Thành.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng cùng các thành viên đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thạch Thành, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng dâng hương lên các phần mộ liệt sĩ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc thọ và trao quà, thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ Bùi Thị Nga ở khu phố 5 Tân Sơn, thị trấn Kim Tân, tròn 100 tuổi; thăm, tặng quà ông Trịnh Đình Chiến, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở khu phố 2 Tân Sơn, thị trấn Kim Tân. Trao quà, thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ Ngô Đình Mão, tròn 100 tuổi ở thôn Hợp Thành, xã Thành Hưng; tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gồm: Ông Đinh Văn Gạo, bệnh binh 2/3 ở thôn Phú Thành, xã Thành Hưng; ông Vũ Quốc Chính, thương binh hạng 2/4 ở thôn Định Tân, xã Thạch Định.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng cùng đoàn công tác thăm, tặng quà cho ôngTrịnh Đình Chiến ở khu phố 2 Tân Sơn, thị trấn Kim Tân.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống và động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành Đinh Văn Hưng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 và thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Làm việc với lãnh đạo huyện Thạch Thành, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà huyện đã đạt được trong năm 2024.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng phát biểu tại buổi làm việc với huyện Thạch Thành.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng và đoàn công tác trao quà, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, LLVT và Nhân dân huyện Thạch Thành.

Về nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đồng chí đề nghị huyện tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; tổ chức cho Nhân dân vui xuân, đón tết theo tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Hoài Anh