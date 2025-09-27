Chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với bão số 10 ở mức cao nhất

Sáng 27/9, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai công tác ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi), năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, các đơn vị chức của tỉnh. Hội nghị cũng được kết nối tới điểm cầu các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ, ngày 27/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Nam, cách Đà Nẵng khoảng 740km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-117km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã quán triệt các nội dung, kế hoạch ứng phó với bão số 10 và yêu cầu các địa phương không chủ quan trước mọi tình huống.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao công tác chủ động ứng phó với cơn bão số 10 của các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời nhấn mạnh: Bão số 10 có tốc di chuyển nhanh, là cơn bão nguy hiểm, sức ảnh hưởng lớn cả trên biển và đất liền. Vì vậy, các địa phương phải tập trung cao độ, không được chủ quan, lơ là, theo dõi sát diễn biến bão, dự liệu các tình huống thiên tai, xây dựng kịch bản ứng phó với mức độ cao nhất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu kết luận hội nghị (ảnh chụp màn hình).

Phó thủ tướng Chính Phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn. Trước 12 giờ, ngày 27/9 các địa phương trong vùng ảnh hưởng phải thực hiện xong lệnh cấm biển; sau 17 giờ, ngày 27/9, cấm tuyệt đối các hoạt động trên biển đến khi bảo đảm an toàn.

Cùng với nhiệm vụ trên, các địa phương khẩn trương xây dựng phương án sơ tán, di rời dân vùng ven biển, vùng cửa sông, vùng trũng thấp và vùng nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Hướng dẫn người dân chằng chống, gia cố nhà cửa, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đang thi công dở dang.

Rà soát công trình hồ đập, đê điều, thuylợi, sẵn sàng phương án, nhân lực, vật lực xử lý khi có sự cố xảy ra. Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý vật tư, nhân lực trong phòng, chống bão phải được chuẩn bị tốt nhất theo đúng phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời làm tốt công tác bảo đảm thông tin liên lạc và cấp điện thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và ứng phó với bão.

Các điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh dự hội nghị (ảnh chụp màn hình).

Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, các phương án, kịch bản khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra ở các địa phương phải bảo đảm kịp thời, liên xã, liên vùng và có sự tham gia phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, lực lượng chức năng.

Phó Thủ tướng Chính Phủ yêu cầu cơ quan khí tượng thủy văn tiếp tục làm tốt công tác dự báo, đưa ra những khuyến cáo để người dân, ngành chức năng, chính quyền địa phương ứng phó với bão. Trong vùng ảnh hưởng trực tiếp với bão cần đưa ra dự báo chính xác về tình hình sức gió, triều cường, nước biển dâng để các địa phương triển khai công tác di dân, chuẩn bị phương án hộ đê, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Các cơ quan truyền thông kịp thời cập nhật các thông tin về cơn bão để cùng với cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, ứng phó với bão.

Phong Sắc