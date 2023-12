16/20 khoản thu, sắc thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán

Chiều 21/12, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thuế năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh và các Chi cục thuế khu vực.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Năm 2023, ngành thuế triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế trong bối cảnh kinh tế, thương mại trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, thách thức. Với việc triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN), cùng với thực hiện các chính sách thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh, góp phần tăng thu cho NSNN, công tác thuế năm 2023 đã đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể, kết quả thu NSNN do cơ quan thế quản lý tại thời điểm ngày 20/12/2023 đạt 1.396.430 tỷ đồng, bằng 101,7% dự toán (tương đương vượt 23.186 tỷ đồng). Trong đó, thu nội địa đạt 1.336.487 tỷ đồng, đạt 100,4% so dự toán. Có 29/63 địa phương đã hoàn thành dự toán thu năm 2023.

Dự kiến tổng thu NSNN năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.448.200 tỷ đồng, bằng 105,5% dự toán (tương ứng vượt 74.956 tỷ), bằng 95,4% so với thực hiện năm 2022. Trong đó, thu dầu thô ước đạt 63.000 tỷ đồng, bằng 150% dự toán; thu nội địa ước đạt 1.385.200 tỷ đồng, bằng 104,1% dự toán. Có 16/20 khoản thu, sắc thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán. Có 8/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so cùng kỳ. Theo địa bàn, có 47/63 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2023.

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế được các địa phương thực hiện thường xuyên. Trong năm, ngành thuế đã thực hiện 66.241 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra 628.288 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra 61.583 tỷ đồng.

Tại Thanh Hóa, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục thuế, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Cục Thuế Thanh Hóa đã phối hợp cơ quan trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp vừa hỗ trợ người nộp thuế, đồng thời thu đúng, thu đủ các đối tượng và sắc thuế. Đến nay, Thanh Hóa là một trong số ít các địa phương trong cả nước thu ngân sách vượt chỉ tiêu dự toán giao 14,1%.

Năm 2024, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách cho ngành thuế trên 1 triệu 486 nghìn tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận các giải pháp về theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, đánh giá, phân tích cụ thể những thuận lợi và khó khăn từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế; tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách; tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hóa đơn điện tử; tiếp tục triển khai tốt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng nguồn thu; thực hiện quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác; tăng cường thanh, kiểm tra, thu hồi nợ thuế...

Khánh Phương