(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16/1 đã diễn ra buổi bấm số lựa chọn ngẫu nhiên số hóa đơn quý IV/2024 trong chương trình quay thưởng “Hóa đơn may mắn” do Cục Thuế tổ chức định kỳ. Với sự giám sát của Hội đồng giám sát do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, đã tìm ra chủ nhân của các số hóa đơn may mắn.

{title} Công bố danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình "Hóa đơn may mắn" quý IV/2024

Kết quả cụ thể của chương trình được đăng tại đây Ket_qua_HD_may_man_Quy_4.24.xls