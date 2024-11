Chia sẻ kinh nghiệm nhân rộng và duy trì mô hình Khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 28/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về nhân rộng và duy trì mô hình Khu dân cư (KDC) “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có 160 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ 5 huyện: Thọ Xuân, Yên Định, Hoằng Hóa, Hà Trung, Nga Sơn; lãnh đạo các xã, ban điều hành mô hình và các cá nhân tiêu biểu tại các KDC tham gia xây dựng mô hình thuộc 5 huyện.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Minh Khoa phát biểu tại hội nghị.

Năm 2024, Ủy ban MTTQ tỉnh đã lựa chọn 5 thôn thực hiện mô hình điểm KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn". Các thôn đã thành lập ban điều hành mô hình, ban điều hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban điều hành trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; đồng thời thành lập các tổ tự quản về an ninh - trật tự, đoạn đường tự quản.

Sau 1 năm triển khai thực hiện mô hình, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; sự kiểm tra, đôn đốc của MTTQ các xã, Nhân dân các KDC đã tự nguyện tham gia các hoạt động như: Dọn vệ sinh môi trường theo định kỳ, trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh nơi công cộng, hiến đất mở rộng đường, xây dựng chỉnh trang tường rào...

Đại diện KDC thôn Phúc Thượng, xã Nam Giang (Thọ Xuân) tham luận tại hội nghị.

Đến nay, 5 KDC xây dựng mô hình điểm và nhiều thôn của các xã đã hình thành được các KDC sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; KDC sử dụng thực phẩm an toàn; có những con đường rộng, đẹp, sạch sẽ, có cây xanh, bóng mát, hoa hai bên đường, có điện thắp sáng, đảm bảo an ninh - trật tự.

Đại diện KDC thôn Nghi Vịnh, xã Nga Vịnh (Nga Sơn) tham luận tại hội nghị.

Các mô hình đã tạo được sức lan tỏa, giúp thay đổi nhận thức của Nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và hoàn thành tiêu chí về cảnh quan môi trường trong xây dựng NTM kiểu mẫu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những thuận lợi, khó khăn và giải pháp để tiếp tục nhân rộng mô hình KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Minh Khoa tặng quà KDC Văn Châu.

Cảnh quan môi trường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại KDC thôn Văn Châu.

Trước đó, các đại biểu đã tham quan thực tế và dự hội nghị chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình điểm KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại thôn Văn Châu, xã Đông Văn, huyện Đông Sơn.

Phan Nga