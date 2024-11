Cảnh sát Israel tạm giữ nhân viên lãnh sự quán Pháp, căng thẳng giữa 2 nước gia tăng

Pháp vừa lên án việc cảnh sát Israel xông vào một địa điểm linh thiêng do Pháp sở hữu ở Jerusalem và tạm giữ hai thành viên lãnh sự quán Pháp. Đây là sự việc ngoại giao mới nhất trong một loạt sự kiện gần đây khiến quan hệ giữa hai nước xấu đi.

Hình ảnh từ video của AFPTV cho thấy cảnh sát Israel bắt giữ một nhân viên lãnh sự quán Pháp tại khu nhà thờ Eleona do Pháp sở hữu ở Jerusalem. Ảnh: AFP/Getty

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot dự kiến ​​sẽ đến thăm khu phức hợp nhà thờ Eleona do Pháp sở hữu ở Jerusalem. Nhưng các sĩ quan cảnh sát Israel đã xâm nhập khu vực này, bắt giữ hai nhân viên lãnh sự quán, khiến Barrot phải từ bỏ chuyến thăm. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết các nhân viên này sau đó đã được thả sau sự can thiệp của bộ trưởng Barrot.

Trong một tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao Israel cho biết đã xảy ra tranh cãi giữa lực lượng an ninh Israel và hai nhân viên an ninh người Pháp “từ chối khai báo danh tính”.

“Cả hai người đã bị cảnh sát bắt giữ và được thả ngay sau khi tự nhận mình là nhà ngoại giao”, báo cáo cho biết thêm.

Đoạn video do các kênh truyền thông thu thập được cho thấy cảnh hai cảnh sát cố gắng bắt giữ một người đàn ông Pháp khi anh ta liên tục nói “Đừng chạm vào tôi” trước khi bị đẩy xuống đất, bắt giữ và đưa lên xe cảnh sát.

Khu phức hợp nhà thờ Eleona trên núi Mount of Olives là một trong bốn địa điểm do người Pháp sở hữu ở Jerusalem, tạo nên lãnh thổ Pháp tại Đất Thánh và do chính quyền Pháp quản lý.

Bộ Ngoại giao Pháp cho biết họ sẽ triệu tập đại sứ Israel trong những ngày tới.

Barrot phát biểu với các phóng viên tại Jerusalem rằng: “Việc vi phạm tính toàn vẹn một địa điểm thuộc sở hữu của Pháp có nguy cơ làm suy yếu mối quan hệ với Israel vào thời điểm mà tất cả chúng ta đang nỗ lực trên con đường hướng tới hòa bình”.

Barrot đã gặp các quan chức Israel hôm 7/11 để bàn các giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza và Lebanon trong bối cảnh liên tục có lời kêu gọi ngừng bắn và cộng đồng quốc tế lo ngại về số lượng thương vong của dân thường.

Chuyến thăm của Barrot diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa hai nước sau lời kêu gọi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhằm chấm dứt xuất khẩu vũ khí cho Israel để sử dụng ở Gaza.

Mối quan hệ giữa Israel và Pháp, cũng như các nước châu Âu khác, vốn ban đầu căng thẳng vì vấn đề Gaza, đã trở nên xấu đi kể từ khi Israel tiến hành chiến dịch trên bộ chống lại nhóm chiến binh Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở miền nam Lebanon.

Các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Pháp, đã bày tỏ sự phẫn nộ về các cuộc tấn công quân sự của Israel vào các vị trí của phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở miền nam Lebanon, UNIFIL. Israel cho biết họ không có ý định gây hại cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở miền nam Lebanon nhưng cáo buộc Hezbollah sử dụng nhân viên UNIFIL làm lá chắn sống.

Tháng trước, Tổng thống Pháp Macron đã chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc “gieo rắc sự man rợ” trong bài phát biểu tại một hội nghị do tổng thống Pháp triệu tập để ủng hộ người dân và quân đội Lebanon.

Chính phủ Pháp cũng đã cố gắng cấm các công ty vũ khí của Israel tham gia triển lãm tại một hội chợ thương mại ở Paris, nhưng sau đó đã bị một tòa án Pháp hủy bỏ, Reuters đưa tin.

Trong những năm gần đây, đã có một số vụ việc xảy ra giữa các quan chức Pháp và lực lượng an ninh Israel tại các địa điểm do Pháp quản lý ở Jerusalem.

TD