Căng da mặt bằng chỉ vàng chất lượng tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Á Âu

Công nghệ căng da chỉ vàng 24k thế hệ mới được các nhà khoa học thế giới công nhận là giải pháp cải lão hoàn đồng thần kỳ giúp duy trì sự tươi trẻ trên gương mặt. Cùng theo dõi bài viết căng da mặt bằng chỉ vàng chất lượng tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Á Âu. Chắc chắn sẽ cung cấp đến bạn nhiều thông tin hữu ích.

Bệnh Viện Thẩm Mỹ Á Âu - Lựa chọn căng da mặt bằng chỉ vàng hoàn hảo

Bệnh Viện Thẩm Mỹ Á Âu là một trong những cơ sở thẩm mỹ đầu tiên của Việt Nam được Bộ Y Tế cấp phép hoạt động. Á Âu đã có 30 năm nỗ lực không ngừng nhằm thực hiện sứ mệnh “Tôn vinh nhan sắc” và khẳng định thương hiệu của mình. Bệnh Viện Thẩm Mỹ Á Âu thuộc top địa chỉ căng da chỉ vàng uy tín tại TPHCM được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn từ công nghệ căng da mặt độc quyền cũng như nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng.

Thẩm Mỹ Á Âu - Địa chỉ thẩm mỹ uy tín sử dụng chỉ vàng 24k Gold Thread được nhập khẩu trực tiếp và chứng nhận bởi Cục an toàn về Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Bộ Y Tế Việt Nam. Do đó công nghệ căng chỉ da mặt bằng vàng 24k được khẳng định hoàn toàn lành tính, an toàn và giúp trẻ hoá làn da một cách ưu việt. Bệnh Viện Thẩm Mỹ Á Âu chắc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo của khách hàng có nhu cầu xoá nám, làm mờ sắc tố đen trên da, nâng cơ chảy xệ, xoá nếp nhăn nhỏ và lớn... Bằng sự nỗ lực và cố gắng không ngừng, Á Âu ngày càng phát triển vững mạnh hơn cũng như tạo được chỗ đứng trên thị trường thẩm mỹ Việt Nam.

Điểm nổi bật của công nghệ căng da chỉ vàng tại Thẩm Mỹ Viện Á Âu

Căng da chỉ vàng Gold Thread 24K có thể giải quyết hầu hết các vấn đề da ở mặt cũng như toàn bộ cơ thể. Căng da chỉ vàng tại Thẩm Mỹ Viện Á Âu là phương pháp làm đẹp không xâm lấn, không phẫu thuật, tiến hành nhanh gọn và mang lại hiệu quả cao, không gây đau.

Một số điểm nổi bật của công nghệ căng da chỉ vàng tại Thẩm Mỹ Viện Á Âu được đánh giá cao:

- Kéo căng da mặt, xóa nếp nhăn: sợi chỉ khi đưa vào dưới da sẽ trở thành một giá đỡ nâng phần cơ chảy xệ và xoá nhăn hiệu quả. Đồng thời cũng giúp cho quá trình tuần hoàn máu tốt hơn và tăng sinh Collagen xóa mờ nếp nhăn.

- Phục hồi làn da: collagen sẽ lấp đầy các khoảng trống trên vùng da mặt chùng nhão, nuôi dưỡng da từ sâu bên trong và khôi phục sự đàn hồi cho da.

- Không đau, không chảy máu: không cần đụng đến dao kéo do đó đảm bảo quá trình không gây đau đớn hay khó chịu.

- Giúp da căng bóng, mịn màng: khách hàng sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt khi làn da mang vẻ đẹp tự nhiên, sáng hồng và mềm mịn hơn.

- Thời gian điều trị, phục hồi nhanh chóng: chỉ trong khoảng 45 phút/ lần sẽ hoàn thành liệu pháp căng da chỉ vàng và bạn có thể hoạt động bình thường ngay sau khi điều trị xong.

- Hiệu quả lâu dài: nhờ khả năng kích thích sản sinh Collagen của sợi chỉ vàng cao gấp 7 lần nên hiệu quả liệu trình này mang lại có thể duy trì tối đa từ 8 - 15 năm.

Khách hàng nhận được gì khi căng da mặt chỉ vàng tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Á Âu?

Hệ thống thẩm mỹ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Á Âu đã cập nhật đa dạng các dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu làm đẹp của khách hàng trong và ngoài nước. Tính đến nay đã có đến hàng triệu khách hàng tin tưởng điều trị trên khắp mọi miền tổ quốc. Lựa chọn Á Âu để căng chỉ da mặt khách hàng sẽ vô cùng an tâm khi được điều trị bởi đội ngũ bác sĩ hàng đầu đặc biệt là “bàn tay vàng” Dr. Phan Thanh Hào chuyên nghiệp.

Khi thực hiện phương pháp căng da mặt bằng chỉ vàng Gold Thread 24K tại Á Âu khách hàng cũng sẽ được trải nghiệm chất lượng dịch vụ 5 sao. Cùng với đó là cơ sở vật chất hiện đại, phòng điều trị đảm bảo sạch sẽ vô trùng và đạt chuẩn yếu tố vệ sinh thẩm mỹ. Quy trình căng da chỉ vàng cũng được thực hiện theo quy trình bài bản, phác đồ chuẩn khoa học đảm bảo mức độ an toàn tuyệt đối.

Ngoài ra, bệnh viện thẩm mỹ Á Âu còn cung cấp gói bảo hiểm làm đẹp trị giá 150 triệu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lợi ích của khách hàng. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến dịch vụ khách hàng có thể liên hệ ngay địa chỉ bên dưới đây để được tư vấn cụ thể hơn:

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 32D Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0906.808.864

Website: https://benhvienaau.vn/

Lan Ngọc