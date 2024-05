Cần đồng thuận của cử tri và Nhân dân trong giải thể và sáp nhập đơn vị hành chính xã Hải Yến

Việc giải thể đơn vị hành chính xã Hải Yến để điều chỉnh, bàn giao diện tích tự nhiên và dân số về các phường: Tĩnh Hải, Mai Lâm, Hải Thượng, Nguyên Bình là phù hợp với tình hình thực tế, nhằm tạo thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền địa phương, sinh hoạt, giao dịch hành chính, học tập và khám chữa bệnh của Nhân dân.

Xã Hải Yến tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc thực hiện giải thể đơn vị hành chính.

Thực hiện Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH15, ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Kết luận số 2546-KL/TU, ngày 23/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 - 2025; Phương án số 25/PA-UBND, ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, trong năm 2024, thị xã Nghi Sơn thực hiện giải thể xã Hải Yến, điều chỉnh diện tích đất tự nhiên, quy mô dân số của xã Hải Yến vào các phường: Mai Lâm, Tĩnh Hải, Hải Thượng, Nguyên Bình; điều chỉnh một phần diện tích đất tự nhiên của phường Tĩnh Hải vào phường Mai Lâm.

Lãnh đạo UBND thị xã kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại phường Nguyên Bình.

Trong đó, việc giải thể đơn vị hành chính xã Hải Yến là yêu cầu tất yếu khách quan, do năm 2009, phần lớn diện tích và dân cư xã Hải Yến được thu hồi, bàn giao thực hiện dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Phần lớn Nhân dân xã Hải Yến đã chuyển về khu tái định cư thuộc xã Nguyên Bình (nay là phường Nguyên Bình); chỉ còn lại dân cư thôn Bắc Yến và một số hộ dân thôn Nam Yến sinh sống; do đó, việc quản lý dân cư, thực hiện các thủ tục hành chính, triển khai các chế độ, chính sách của Nhà nước và công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn xã Hải Yến gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, khu tái định cư thuộc phường Nguyên Bình hiện nay không đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích đất tự nhiên và quy mô dân số để thành lập đơn vị hành chính mới.

Nhà văn hóa thôn Bắc Yến, xã Hải Yến.

Theo phương án sáp nhật, sẽ thực hiện điều chỉnh 3,23km2 diện tích tự nhiên của xã Hải Yến (khu vực trong mặt bằng Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn) vào phường Mai Lâm; điều chỉnh 0,45km2 diện tích tự nhiên, dân số 795 người của xã Hải Yến (gồm toàn bộ khu vực thôn Bắc Yến) vào phường Tĩnh Hải; điều chỉnh 3,12km2 diện tích tự nhiên, dân số 55 người của xã Hải Yến vào phường Hải Thượng, gồm diện tích tự nhiên các thôn: Nam Yến, Đông Yến, dân số thôn Nam Yến khu vực phía Nam Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn); điều chỉnh dân số 4.471 người của xã Hải Yến (hiện đang sinh sống tại Khu tái định cư Nguyên Bình) về phường Nguyên Bình; điều chỉnh 1,73km2 diện tích tự nhiên của phường Tĩnh Hải (khu vực tổ dân phố Trung Sơn - bao gồm phần diện tích bên trong mặt bằng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn là 1,09km2, phần diện tích phía Nam và phía Tây bên ngoài tường rào Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn là 0,64km2) vào phường Mai Lâm.

Công sở xã Hải Yến.

Như vậy, sau khi giải thể đơn vị hành chính xã Hải Yến, sẽ sáp nhập phần diện tích đất tự nhiên và dân số về các phường Mai Lâm, Tĩnh Hải, Hải Thượng, Nguyên Bình. Trên địa bàn thị xã Nghi Sơn sẽ còn 30 đơn vị hành chính, giảm 1 đơn vị hành chính, gồm 14 xã và 16 phường.

Để thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc thị xã Nghi Sơn giai đoạn 2023 - 2025, UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND, ngày 24/5/2024 về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND cấp xã và HĐND thị xã tán thành chủ trương thực hiện giải thể đơn vị hành chính xã Hải Yến và sáp nhập diện tích đất tự nhiên và dân số vào các phường Nguyên Bình, Tĩnh Hải, Mai Lâm, Hải Thượng, giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.

Theo đó, thời gian lấy ý kiến cử tri được tổ chức trong 2 ngày, ngày 1 và 2/6/2024, được thực hiện theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương; Nghị định số 54/2018/NĐ-CP, ngày 16/4/2018 của Chính phủ và các quy định hiện hành có liên quan.

Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri sẽ được thực hiện phải đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, thời gian; công tác thông tin, tuyên truyền sẽ được thực hiện kịp thời, đầy đủ để cử tri hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của việc ghi phiếu xin ý kiến; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri; động viên cử tri tham gia tích cực, đồng thuận, thống nhất cao với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Sự đồng thuận của mỗi cử tri và Nhân dân trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Đảng và Nhà nước, sẽ góp phần xây dựng đơn vị hành chính mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.

Sỹ Thành (CTV)