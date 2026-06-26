Cận cảnh trạm dừng nghỉ đầu tiên trên cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa

Sau thời gian thi công, trạm dừng nghỉ đầu tiên trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa đã chính thức được đưa vào khai thác, phục vụ người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Tọa lạc tại Km329+700 trên tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trạm dừng nghỉ do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam làm chủ đầu tư có quy mô hơn 7 ha với hai khu dịch vụ được bố trí đối xứng ở hai bên tuyến cao tốc. Từ trên cao, khu trạm dừng nghỉ hiện lên nổi bật giữa tuyến cao tốc Bắc - Nam với hệ thống hạ tầng đồng bộ và các khu chức năng được bố trí rõ ràng.

Ngay từ những ngày đầu vận hành, khu vực trạm dừng nghỉ đã đón tiếp khá nhiều phương tiện ra vào để tiếp nhiên liệu, nghỉ ngơi và sử dụng các dịch vụ thiết yếu.

Không gian được quy hoạch thông thoáng với hệ thống đường nội bộ rộng, bãi đỗ xe tách biệt theo từng loại phương tiện, tạo thuận lợi cho việc dừng, đỗ và lưu thông. Điểm nhấn của công trình là bãi đỗ xe rộng hơn 12.000m2, cùng hệ thống nhà dịch vụ, trạm cấp nhiên liệu, khu bảo dưỡng phương tiện và hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ.

Khuôn viên được trồng nhiều cây xanh, bố trí cảnh quan gọn gàng, tạo không gian nghỉ chân cho người tham gia giao thông sau nhiều giờ di chuyển liên tục trên cao tốc.

Do vừa đưa vào sử dụng nên các dịch vụ thương mại vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Bên trong khu nhà dịch vụ, chủ đầu tư tạm thời bố trí bàn ghế, nước uống miễn phí và khu vực nghỉ chân để phục vụ người dân.

Hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị đồng bộ và bố trí sẵn sàng tại các khu vực hành lang bên trong nhà dịch vụ của trạm dừng nghỉ.

Tại khu vực tiếp nhiên liệu, hai cây xăng đã được đưa vào khai thác, đáp ứng nhu cầu của các phương tiện lưu thông theo cả hai chiều.

Bên cạnh đó, việc phục vụ phương tiện chạy điện cũng được tính đến khi mỗi bên trạm được lắp nhiều trụ sạc xe điện.

Đây là trạm dừng nghỉ cao tốc đầu tiên hoàn thiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hệ thống hạ tầng dịch vụ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa phương.

Nhiều tài xế bày tỏ sự hài lòng và yên tâm hơn khi cao tốc có điểm dừng chân chính thức. Trong thời gian tới, khi các gian hàng và khu ăn uống đi vào hoạt động, trạm dừng nghỉ sẽ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nghỉ ngơi, mua sắm và chăm sóc xe của người dân lưu thông qua đây.

Hoàng Đông