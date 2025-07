Các địa phương trong tỉnh chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn

Sáng 22/7/2025, công tác phòng, chống bão tại xã Tam Chung đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ và kịp thời nhằm ứng phó hiệu quả với cơn bão số 3 bảo đảm an toàn cho người dân.

Các thành viên Ban Chỉ huy PCTTTKCN và PTDS xã Tam Chung tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng tránh bão số 3.

Đặc biệt, trong chiều ngày 21/7, xã đã tổ chức sơ tán khẩn cấp 15 hộ dân với 94 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ cao như bản Phái và bản Suối Lóng đến nơi an toàn như trường học, nhà văn hóa và nhà người thân. Chính quyền địa phương cũng đã chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu như: mì tôm, gạo, nước sạch... để phục vụ bà con trong thời gian tránh bão.

Lực lượng chức năng xã Tam Chung đưa người dân sơ tán đến nơi an toàn để tránh bão số 3.

Tính đến thời điểm hiện tại, xã Tam Chung chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhà ở, hạ tầng giao thông, thủy lợi và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, tại bản Suối Lóng có 1,85 ha ngô bị ảnh hưởng, mức độ thiệt hại dưới 30%.

Xã đang tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng triển khai sơ tán người dân khi cần thiết, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa bão thông qua hệ thống thông tin cơ sở.

* Tại xã Quảng Bình, Ban PCTT TKCN&PTDS xã đã điều động lực lượng trực tiếp xuống các thôn để hỗ trợ bà con di chuyển đến nơi an toàn.

Hàng trăm ha lúa và cây hoa màu của Quảng Bình đã bị ngập úng do mưa bão.

Tính đến 11h ngày 22/7, xã Quảng Bình đã di dời 30 hộ dân với 93 nhân khẩu ở các thôn ven biển cùng tài sản ra khỏi vị trí có nguy cơ ngập lụt do mưa bão và triều cường lên cao khi bão đổ bộ, đồng thời bố trí chỗ ở tạm và hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân.

Toàn xã Quảng Bình hiện có gần 130 ha diện tích lúa và cây hoa màu đã bị ngập úng hoàn toàn một số tuyến đường dân sinh đã bị ngập cục bộ do mưa lớn. Là xã ven biển Quảng Bình có 4,5 km chiều dài bờ biển, trong đó có 11 thôn ven biển để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản, Ban chỉ huy PCTT TKCN&PTDS xã Quảng Bình đã tập trung chỉ đạo các thôn kiên quyết di dời các hộ dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ ra khỏi vùng có nguy cơ cao mất an toàn khi bão đổ bộ, tập trung khơi thông dòng chảy tiêu nước kịp thời để đảm bảo cho lúa và cây hoa màu.

Văn Chinh và Tuấn Bình (CTV)