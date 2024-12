Các cơ quan báo chí cần định hướng tuyên truyền hiệu quả, toàn diện các mặt của đời sống xã hội

Nỗ lực tìm hướng đi riêng Nhà báo Lê Dung, Trưởng Phòng Phóng viên Báo Thanh Hóa. Ngoài khả năng tư duy, xây dựng tốt các tuyến bài, phát hiện đề tài, nhạy bén với các vấn đề xã hội, nhà báo Lê Dung luôn nỗ lực tìm cho mình hướng đi riêng. Đó là “bí quyết” để Lê Dung có những loạt bài đoạt giải cao tại các giải báo chí ở Trung ương và địa phương. Với loạt bài “Nghị quyết “mở đường” hiện thực hoá khát vọng Thanh Hoá giàu đẹp” – giải A Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2024, tác phẩm đã phản ánh khái quát khát vọng về một Thanh Hóa giàu đẹp, xứng với bề dày truyền thống lịch sử hào hùng và chiều sâu trầm tích văn hóa, vốn dĩ là khát vọng cháy bỏng tha thiết của bao lớp người đã sinh ra, lớn lên rồi “trở về” với mảnh đất này. Để rồi, chỉ khi được soi rọi bằng ánh sáng của một nghị quyết mang tính “mở đường”, với những cơ chế, chính sách đặc thù; đồng thời, được thôi thúc bằng ý chí vượt lên mãnh liệt, thì khi ấy khát vọng vẫn luôn nung nấu sẽ có điểm tựa để hiện thực hóa... Xuất phát từ yêu cầu có tính lịch sử đó, ngày 5/8/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15, ngày 13/11/2021 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa Nếu Nghị quyết số 58-NQ/TW vạch ra những đường hướng cơ bản và tổng quát nhất cho Thanh Hóa, thì Nghị quyết số 37/2021/QH15 đóng vai trò như là đòn bẩy, hay một sự “phá đề” vượt qua những khuôn khổ thông thường, những giới hạn của tầm nhìn, của tư duy đổi mới, phát triển dành cho mảnh đất này. Với 2 Nghị quyết đặc biệt quan trọng này, từ đây mở ra tầm nhìn tương lai và cơ hội phát triển đầy hứa hẹn cho tỉnh Thanh Hóa. Do đó, bên cạnh việc khắc phục những khó khăn nội tại, Thanh Hóa đang tiếp tục nỗ lực “dụng thế” và “tạo lực” cho phát triển. Đồng thời, nằm lòng bài học thành công đó là: phát triển Thanh Hóa giàu đẹp phải trở thành “mệnh lệnh từ trái tim” cháy bỏng tình yêu và tinh thần cống hiến của mỗi người dân xứ sở này. Để từ đó, kiến tạo nên một xã hội với đạo đức và văn hóa là nền tảng cho tư duy sáng tạo thăng hoa, cho hiền tài cống hiến, cho niềm tin nảy nở, nhằm tận dụng cho được thời cơ và vận hội mà Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội mang lại, để chuyển hóa khát vọng xứ Thanh giàu đẹp, văn minh, “kiểu mẫu” sớm trở thành hiện thực. — Các đề tài về đồng bào dân tộc thiểu số là chất liệu quý Nhà báo Nguyễn Thị Minh Thúy (Bút danh An Thư), phóng viên Phòng Chính trị, thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Gần 15 năm theo nghề với nhiều năm liên tiếp xuất sắc giành giải A – Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh, nhà báo Nguyễn Thị Minh Thúy (bút danh An Thư) luôn gắn bó và yêu thích các đề tài về đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là huyện khó khăn Mường Lát. Với tác phẩm “Bình minh sau cổng trời”- giải A Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2024, nhà báo An Thư cùng nhóm đã dày công thực hiện, thể hiện bằng thể loại phim tài liệu giàu chi tiết có tính khái quát, ngôn ngữ mềm mại, giàu hình ảnh, thể hiện tư tưởng, chủ đề, chính kiến, thông điệp rõ ràng... Theo nhà báo An Thư lý do chọn đề tài, đó là phía sau đỉnh dốc Cổng Trời, Mường Lát là vùng đất còn nhiều bí ẩn, khó khăn nhất của tỉnh Thanh Hoá, nơi quần cư sinh tụ của đồng bào các dân tộc ít người như Mông, Thổ, Mường, Thái, Dao... Điều kiện tự nhiên khắt nghiệt, hủ tục đeo bám, tệ nạn ma tuý... khiến cuộc sống của người dân nơi đây chìm trong đói nghèo, túng quẫn. Để giúp Mường Lát vượt qua khó khăn, trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, chương trình quan trọng giành riêng cho vùng đất khó khăn này. Đặc biệt, ngày 29/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 11 về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó, đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Mường Lát thoát khỏi huyện nghèo. Sau hai năm triển khai, nghị quyết số 11 đã tạo nên luồng gió mới để Mường Lát phát triển toàn diện về mọi mặt, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế. Và điều quan trọng nhất, là nghị quyết số 11 đã nhân lên niềm tin, khát vọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường Lát vượt khó, nỗ lực phấn đấu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. — Đi để chiêm nghiệm và đúc kết Nhà báo Đỗ Đức, phóng viên Phòng Phóng viên, Báo Thanh Hóa Quá trình bám sát vùng biên giới xứ Thanh trong nhiều năm, nhà báo Đỗ Đức đã tìm hiểu, chứng kiến, chiêm nghiệm và đúc kết để giới thiệu, khắc họa đa chiều, cả nội tâm và suy nghĩ, tính cách và hành động “đi trước mở đường” của nhiều gương sáng người đảng viên dân tộc Mông. Họ dám đón đợi thất bại, thua thiệt về kinh tế, tiếng xấu, hả hê của người đời để nghĩ khác, làm ngược với những mong mang lại ấm no, hạnh phúc cho bà con quê hình. Trong số họ, có người trẻ tuổi, trung niên, cao tuổi, công tác ở lĩnh vực khác nhau, nhưng đều co chung khát vọng, ý chí sắt đá, tinh thần kiên định, bền bỉ của người đảng viên. Và họ đã thành công, trở thành những người có uy tín lớn, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, được đồng bào Mông quý mến, nể phục... Họ là hạt nhân, là thỏi “nam châm” có sức hút mạnh mẽ, quy tụ, động viên bà con xóa bỏ hủ tục, tư tưởng trông chờ ỉ lại, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống, bản làng ấm no, hạnh phúc. Thông qua những tấm gương là sự thấm thía, khẳng định bài học lý luận chính trị căn bản: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng chính là nâng cao sức hấp dẫn của Đảng với Nhân dân, điều đó bắt nguồn từ chính sức hấp dẫn của mỗi đảng viên với quần chúng. Từ đó, nhà báo đã mở rộng vấn đề, nâng tầm bài viết, “giải phẫu, cắt lớp” những mâu thuẫn nội tại việc thực hiện các chính sách dân tộc và công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước ở vùng đồng bào Mông xứ Thanh. Từ đó tiếp tục khẳng định vai trò, giá trị của việc nêu gương, như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Đồng thời cổ vũ các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương trong mọi phong trào thi đua yêu nước... Đó cũng là câu chuyện chung ở nhiều vùng đồng bào Mông trong cả nước và tính đúng đắn, cần kíp về một phương thức lãnh đạo của Đảng: Đảng lãnh đạo bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Những chiêm nghiệm, đúc kết đó đã được nhà báo Đỗ Đức chuyển tài vào mạch bài đoạt giải A Búa liềm vàng cấp tỉnh năm nay - “Những người Mông”đi ngược“tìm ấm no nơi biên viễn”. — Mong muốn làm rõ thêm bức tranh kinh tế, xã hội tại huyện nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa Nhà báo Quốc Toản, Phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam Với loạt bài “Dọc đường biên Mường Lát” - đoạt giải B Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2024, nhà báo Quốc Toản chia sẻ: Đây là loạt bài ghi chép của phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam với mong muốn làm rõ thêm bức tranh kinh tế, xã hội tại huyện nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa; ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, người dân địa phương trong nỗ lực thoát nghèo; hiệu quả của cơ chế, chính sách phát triển vùng biên viễn... Tại mỗi bài viết, phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam tập trung khai thác các nhân vật điển hình, cách làm hay, sáng tạo của người dân vùng biên, từ đó khái quát bức tranh về kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Các đề tài, bài viết không trùng lặp với nội dung của các báo đã đăng tải.