Nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự (THADS), thời gian qua, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa đã đề ra nhiều giải pháp căn cơ, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành hoặc thi hành chưa dứt điểm, đặc biệt là những bản án liên quan đến tín dụng ngân hàng có giá trị tiền lớn.

Cán bộ, chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ thi hành án được phân công, phụ trách.

Xác định hiệu quả trong THA sẽ đóng góp thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hàng năm, Cục THADS tỉnh tập trung triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với công tác THADS. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch công tác để làm căn cứ, mục tiêu phấn đấu trong toàn ngành. Cùng với việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các chi cục THADS và từng cán bộ, chấp hành viên, Cục THADS tỉnh chú trọng đổi mới hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ công tác THADS. Trong đó, Cục THADS tỉnh tăng cường chỉ đạo các chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố làm tốt việc xác minh, phân loại án chính xác, kịp thời, đúng pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch việc thực hiện các quy định về xác minh đối với những vụ việc chưa có điều kiện, đang thi hành dở dang, thi hành chưa có kết quả; đảm bảo ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật. Đặc biệt, Cục THADS tỉnh sẽ thành lập các tổ công tác để chỉ đạo những vụ việc THA có số lượng tiền lớn và tập trung thi hành các vụ việc kinh tế, tham nhũng mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi; giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành, cơ quan trong khối nội chính của tỉnh về công tác THADS. Đó còn là việc quán triệt đến đội ngũ cán bộ, chấp hành viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công, nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Giữ vai trò là đô thị tỉnh lỵ nên TP Thanh Hóa có nhiều hoạt động kinh tế, thương mại và văn hóa - xã hội sôi động. Đó cũng là nguyên do dẫn đến số lượng án phải thi hành hàng năm trên địa bàn TP Thanh Hóa cao hơn so với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tính đến tháng 7/2024, Chi cục THADS TP Thanh Hóa đã thụ lý 2.079 việc. Trong đó, năm 2023 chuyển sang 1.006 việc; thụ lý mới 1.073 việc, tăng 66 việc so với cùng kỳ năm 2023. Qua xác minh có 1.445 việc đủ điều kiện thi hành. Bám sát chỉ đạo của Cục THADS tỉnh và yêu cầu của cấp ủy, chính quyền TP Thanh Hóa về nhiệm vụ THADS trên địa bàn, Chi cục THADS thành phố đã xây dựng kế hoạch công tác năm 2024.

Với quyết tâm đẩy mạnh công tác tổ chức THA và nâng cao kết quả THADS, Chi cục THADS thành phố tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm công tác. Trọng tâm là tích cực chỉ đạo việc xác minh, phân loại án chính xác, gắn với xây dựng kế hoạch THADS, kế hoạch cưỡng chế các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng và vụ việc có giá trị thi hành lớn. Đáng nói hơn, Chi cục THADS thành phố thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của ngành cấp trên, Ban Chỉ đạo THADS TP Thanh Hóa đối với vụ việc cưỡng chế khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn để giải quyết dứt điểm. Từ những biện pháp phù hợp và sát tình hình thực tiễn, tính từ tháng 10/2023 đến tháng 7/2024, Chi cục THADS thành phố đã giải quyết xong 732 việc trong tổng số việc có điều kiện thi hành, đạt 60,55% chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao. Đi liền với đó, chi cục đã giải quyết được hơn 71,606 tỷ đồng trong tổng số 404,584 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt 37,78% chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao. Số tiền có điều kiện thi hành, đang được Chi cục THADS thành phố tiếp tục chỉ đạo giải quyết hơn 330,215 tỷ đồng.

Cùng với TP Thanh Hóa, công tác THADS của hệ thống THADS tỉnh thời gian qua cũng có những chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc có giá trị về tiền lớn được giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật. Nổi bật trong 9 tháng qua (tính từ tháng 10/2023 đến hết tháng 6/2024), hệ thống THADS tỉnh thụ lý 17.763 việc, trong đó số việc có điều kiện thi hành là 14.023 việc, số còn lại chưa có điều kiện thi hành. Về tiền, tổng số phải thi hành hơn 3.368,883 tỷ đồng; trong đó số tiền có điều kiện thi hành hơn 1.691,986 tỷ đồng. Trong số tiền có điều kiện thi hành đã thi hành xong 532,809 tỷ đồng, đạt 67,36% so với chỉ tiêu được giao.

Những kết quả trên là minh chứng cho sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả trong công tác THA của hệ thống THADS tỉnh, nhất là việc xử lý dứt điểm các bản án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Thông qua công tác THADS không chỉ bảo vệ quyền, lợi ích liên quan đến Nhà nước, các tổ chức và công dân, mà còn góp phần quan trọng vào việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

