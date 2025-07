Bùng phát dịch sởi nghiêm trọng nhất tại Mỹ trong hơn 30 năm qua

Ngày 7/7, Đại học Johns Hopkins tại Mỹ đã công bố thống kê về bệnh sởi tại quốc gia này, theo đó trong năm nay, Mỹ đã ghi nhận đợt bùng phát dịch sởi nghiêm trọng nhất trong hơn 30 năm qua.

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ) ngày 27/2/2025. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Cụ thể, từ đầu năm đến nay ở Mỹ đã có tổng cộng 1.277 ca sởi được xác nhận tại gần 40 trong số 50 bang, trong đó bang Texas chiếm hơn 60% số ca. Đây là số ca mắc sởi cao nhất ở Mỹ kể từ năm 1992.

Cho đến nay, dịch sởi đã khiến 3 người tử vong, tất cả đều chưa tiêm vaccine, trong đó có 2 trẻ nhỏ. Nhiều chuyên gia cho rằng con số tử vong thực tế có thể còn cao hơn do tình trạng báo cáo thiếu.

Virus sởi rất dễ lây lan, thường truyền qua các giọt bắn từ người nhiễm bệnh. Từng được xem là đã bị loại trừ ở Mỹ nhờ tiêm vaccine nhưng giờ đây, căn bệnh này đang có xu hướng quay trở lại do tỷ lệ tiêm chủng giảm và sự chủ quan của người dân.

Ca tử vong do sởi ở trẻ sơ sinh gần đây nhất tại Mỹ xảy ra năm 2003, ba năm sau khi Mỹ tuyên bố đã loại trừ hoàn toàn bệnh này nhờ chương trình tiêm chủng.

Trong khi đó, đợt bùng phát lớn gần đây nhất được ghi nhận vào năm 2019 trong cộng đồng Do Thái Chính thống giáo ở New York và New Jersey, với 1.274 ca mắc nhưng không có ca tử vong.

Ngoài Mỹ, hai quốc gia láng giềng là Canada và Mexico cũng ghi nhận đợt bùng phát sởi mạnh hơn trong năm nay. Tại Canada đã có hơn 3.500 ca mắc, trong đó có một ca tử vong, phần lớn tập trung tại tỉnh Ontario. Tại Mexico có gần 2.600 ca mắc và 9 ca tử vong./.

Theo TTXVN