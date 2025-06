Bộ đội biên phòng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nơi vùng biên xứ Thanh

Là lực lượng chuyên trách bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia ở khu vực biên giới, những năm qua, đội ngũ cán bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng vùng biên ngày một đổi mới.

Tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.

Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nơi vùng biên

Những năm qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, với âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, làm suy giảm, phai nhạt niềm tin của đồng bào đối với Đảng, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chúng tập trung trên không gian mạng. Khu vực vùng biên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xem là địa bàn trọng yếu về lĩnh vực quốc phòng – an ninh, trình độ nhận thức của đồng bào còn nhiều hạn chế, vì vậy dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước, trong đó có việc lợi dụng yếu tố tín ngưỡng, tâm linh, tôn giáo, văn hóa truyền thống của dân tộc, vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, ma túy, tệ nạn xã hội...Đặc biệt, thời gian gần đây các phần tử phản động chống đối chính trị ở trong và ngoài nước đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền xuyên tạc vu cáo Chính phủ Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, vấn đề dân tộc, tôn giáo. Vụ các đối tượng phản động tại Lào tấn công vào Đại đội Biên phòng 124, 125 dọc biên giới huyện Pạc Thà, tỉnh Bò Kẹo/Lào (địa bàn phía Tây Bắc Lào, tiếp giáp biên giới Lào – Thái Lan) tác động ảnh hưởng đến an ninh biên giới.

Thanh Hóa có 213,6km đường biên giới đất liền thuộc địa bàn 5 huyện, 16 xã, thị trấn, với 147 thôn, bản; chủ yếu có 6 dân tộc sinh sống gồm Thái, Mường, Mông, Dao, Khơ Mú, Kinh. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Trên địa bàn tuyến biên giới đất liền của tỉnh ta hiện có 11 đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, đứng chân tại 5 huyện biên giới gồm: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân, Lang Chánh.

Lực lượng biên phòng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Lợi dụng những khó khăn trong đời sống vật chất, trình độ nhận thức không đồng đều của đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng biên, địa bàn đi lại hiểm trở, khó khăn, tiếp giáp với nước Bạn Lào; một trong những địa bàn trọng điểm, là cung đường chính về hoạt động thẩm lậu ma túy xuyên quốc gia...nên tình hình tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, dấu hiệu truyền đạo trái phép vẫn “âm thầm” len lỏi trong đồng bào, đặc biệt là đồng bào dân tộc Mông. Hoạt của tội phạm ma túy ở ngoại biên có dấu hiệu giảm, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy vẫn diễn biến phức tạp; các đối tượng ở nội địa và khu vực biên giới tiếp tục móc nối với các đối tượng ở ngoại biên (chủ yếu ở các bản Khằm Nàng, Na Hàm, Phiềng Khạy, Piềng Cần/huyện Viêng Xay/tỉnh Hủa Phăn/Lào) để mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới về địa bàn tiêu thụ, tập trung tại các xã Quang Chiểu, Pù Nhi, Nhi Sơn, Trung Lý, Tam Chung và thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát; xã Mường Mìn, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn. Tội phạm ma túy hoạt động rất tinh vi, manh động và liều lĩnh, có sự liên kết chặt chẽ giữa trong và ngoài biên giới... Do vậy, công tác vận động, tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng biên phòng.

Dấu chân những người lính mang quân hàm xanh

Là những người lính mang quân hàm xanh, gắn bó với địa bàn biên giới, miền núi, những năm qua, lực lượng biên phòng cùng các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương nơi vùng biên các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân, Lang Chánh (Thanh Hóa) tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giúp người dân nhận diện, tự đấu tranh và phản bác lại các quan điểm sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời tích cực vận động tuyên truyền Nhân dân, đồng bào tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới nơi vùng biên.

Trao ảnh Bác Hồ cho bà con đồng bào Mông xã Trung Lý.

Để tiếp tục cụ thể hóa các nội dung, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy sức mạnh tổng hợp, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên đề; Kế hoạch số 1332/KH-BCH, ngày 28/5/2024 về xây dựng mô hình “Bản sáng vùng biên” ở khu vực biên giới tỉnh Thanh Hóa. Thông qua việc xây dựng mô hình điểm “Bản sáng vùng biên” tiếp tục khẳng định vai trò của BĐBP trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố cơ sở chính trị, giúp Nhân dân xóa đói, giảm nghèo. Từ tháng 8/2024, mô hình điểm “Bản sáng vùng biên” được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đồn biên phòng khu vực biên giới đất liền phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện với mong muốn góp phần trực tiếp giúp đỡ đồng bào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu vực biên giới. mô hình điểm “Bản sáng vùng biên” ở 11 bản vùng biên thuộc địa bàn 11 đồn biên phòng đứng chân... Chỉ tính riêng quý I/2025, các đơn vị biên phòng đã làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước tới cán bộ, Nhân dân trên địa bàn với những nội dung liên quan đến biên giới, Luật Biên phòng Việt Nam, các văn bản thỏa thuận, hiệp định, quy chế biên giới giữa Việt Nam – Lào, Thanh Hóa – Hủa Phăn. Đã có 14 buổi/1.256 lượt người tham gia lăng nghe về các văn bản, quy định pháp luật, nội dung tiến trình xây dựng “Bản sáng vùng biên” để Nhân dân nắm, tích cực ủng hộ, tham gia xây dựng.

Tại huyện vùng biên Mường Lát, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Mường, Kinh, Dao sinh sống. Trên địa bàn có 5 đồn biên phòng đứng chân tại các xã: Trung Lý, Pù Nhi, Quang Chiểu, Tam Chung, thị trấn Mường Lát. Thời gian qua, Bộ đội biên phòng tranh thủ và phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào giữ vững chủ quyền, tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương và ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, di cư tự do...Các tổ công tác địa bàn, đảng viên tham gia sinh hoạt bản giáp biên chủ động tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, hội họp của bản. Đồng thời đảng viên được phân công phụ trách các hộ gia đình cũng tích cực tuyên truyền đến các hộ gia đình phụ trách. Thực hiện tốt chức năng của đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới, cán bộ đảng viên chủ động xuống các hộ gia đình được phụ trách giúp đỡ để tư vấn, hướng dẫn chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, trong đó có hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi vịt, gà, cá. Tham gia, duy trì lớp học xóa mù chữ, chống tái mù chữ; vận động trao tặng dày, dép, quần áo ấm cho các em học sinh trong chương trình “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, Con nuôi đồn biên phòng”. Các đồn Biên phòng đã chủ động phối hợp với lực lượng công an và chính quyền các xã biên giới thực hiện Kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, gắn với xây dựng mô hình “Địa bàn không có tội phạm và tệ nạn ma túy”...

Đồn Biên phòng Pù Nhi xây dựng mô hình “Bản sáng vùng biên” tại bản Cơm.

Cùng với các nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội vùng bào dân tộc thiểu số, diện mạo khu vực vùng biên Mường Lát ngày một đổi mới. Tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số giảm; các thiết chế văn hóa ở cơ sở được quan tâm, các công trình hạ tầng cơ sở thiết yếu được đầu tư. Những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được bảo tồn, phát triển, góp phần không nhỏ vào việc củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, khơi dậy sự vươn lên của đồng bào để xây dựng bản làng ấm no, đổi mới.

“Đi dân nhớ, ở dân thương”, với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, tất cả hướng về biên cương Tổ quốc; cùng với truyền thống gắn bó máu thịt của quân dân biên giới, với trách nhiệm trước đồng bào các dân tộc, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh nói chung, khu vực vùng biên Mường Lát nói riêng luôn đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm nỗ lực với trách nhiệm cao nhất để góp công, góp sức đồng hành cùng với Nhân dân xây dựng các bản làng biên giới sớm trở thành những “bản sáng” thực sự ở xứ Thanh.

Có thể khẳng định, bằng những giải pháp đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự chủ động, linh hoạt của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các đồn biên phòng tuyến biên giới đất liền xứ Thanh góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào...Nhờ vậy, trên địa bàn tỉnh những năm qua không có hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, kích động bạo lực, lật đổ chính quyền Nhân dân khu vực vùng biên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, an sinh xã hội được chăm lo, tạo sự đồng thuận, thống nhất của đồng bào các dân tộc nơi vùng biên với Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang nói chung, bộ đội biên phòng nói riêng.

Bộ đội biên phòng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng biên xứ Thanh.

Để khu vực vùng biên của tỉnh Thanh Hóa luôn bình yên, lực lượng biên phòng cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tích cực tuyên truyền, tạo nên sự đồng thuận trong Nhân dân để tổ chức thực hiện các công việc của bản, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tham mưu duy trì thực hiện nghiêm các nội dung về quy ước, hương ước trong thôn, bản. Thường xuyên bám địa bàn, sâu sát, gần gũi, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị chính đáng của quần chúng Nhân dân để phản ánh và tham mưu cho các cấp chính quyền giải quyết kịp thời. Qua đó góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của đồng bào khu vực vùng biên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Hơ Văn Xá (Đồn Biên phòng Pù Nhi)